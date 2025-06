Loạt dự án quy mô lớn đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu

Khởi công dự án 10.000 tỷ đồng

Ngày 21/6, Tập đoàn Quốc Tế Năm Sao - Five Star Group khởi công hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao theo chuẩn quốc tế: Five Star Odyssey và Five Star Poseidon, với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là hai công trình mang tính biểu tượng về kiến trúc nằm trên trục đường Thùy Vân, con đường du lịch biển đẹp và sầm uất nhất TP Vũng Tàu, mà còn là bước đi chiến lược nhằm định hình lại diện mạo đô thị biển trong kỷ nguyên mới.

Tổ hợp 2 khách sạn cao cấp Five Star Odyssey và Five Star Poseidon trên đường Thùy Vân.

Dự án được mệnh danh là “đại lộ ánh sáng" của thành phố biển Vũng Tàu, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và đã nhận giải thưởng Kiến trúc Căn hộ - Khách sạn Luxury đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 do International Property Awards trao tặng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế: Five Star Odyssey và Five Star Poseidon được kỳ vọng là điểm nhấn, biểu tượng mới của thành phố biển, góp phần làm nên diện mạo mới phát triển đô thị du lịch của thành phố Vũng Tàu.

Cùng với hai hầm đi bộ qua biển, hầm số 1 và số 4 là bước tiến đột phá về giao thông kết nối ven biển, tạo điều kiện cho người dân và du khách di chuyển an toàn, thuận tiện và đồng bộ. Đây là 2 đường hầm qua biển trên trục đường Thùy Vân, kết nối trực tiếp khu vực công viên biển - quảng trường Tam Thắng với hệ thống lưu trú - nghỉ dưỡng mà Five Star Group đóng góp vào sự phát triển xã hội hóa đồng bộ, kết nối cùng Quảng trường Lễ hội - Công viên Biển Thùy Vân quy mô gần 20ha, sức chứa hơn 6.000 người, là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội quốc tế. Qua đó góp phần xây dựng Vũng Tàu trở thành một “Resort City” đúng nghĩa - hiện đại, văn minh và mang tầm vóc toàn cầu.

Hàng loạt dự án lớn khởi công

Trước đó, các tập đoàn lớn như Grand (Mỹ), Hyosung (Hàn Quốc), CJ (Hàn Quốc), Marubeni (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc) đã mạnh tay đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Tập đoàn Hyosung đầu tư thêm 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, trong đó tập trung mạnh cho nhà máy ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong tháng 5, Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các nhà đầu tư, khởi công 2 dự án lớn trên địa bàn. Ngày 15/5, tại bãi biển Xuyên Mộc, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng dự khởi công Phân khu mới 35ha dự án The Grand Hồ Tràm tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công phân khu mới 35ha dự án The Grand Hồ Tràm (Ảnh: Nam Anh).

Phân khu này có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, do liên doanh giữa hai đơn vị trong và ngoài nước thực hiện. Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu vực này sẽ bao gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, các dịch vụ giải trí, casino và trung tâm hội nghị - triển lãm, hơn 6.000 phòng lưu trú.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhấn mạnh: "Về phía chính quyền, chúng tôi cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan để dự án được thực hiện nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất, đóng góp những sản phẩm đặc sắc cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay và TPHCM mới trong thời gian tới".

Bãi biển Vũng Tàu thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm (Ảnh: Nam Anh).

Chiều 16/5, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công dự án Khu đô thị đường 3/2 tại phường 10 và phường 11, TP Vũng Tàu. Dự án có quy mô 96ha và tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng. Khu đô thị đường 3/2 được thiết kế với tinh thần duy mỹ, quy hoạch theo 5 phân khu chức năng, gồm: căn hộ cao tầng, khu biệt thự thấp tầng, tổ hợp bán lẻ, khách sạn. Trái tim của dự án là công viên nước chủ đề rộng 19ha.

Trong quá trình phát triển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội; có vai trò "mở đường", khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới, không gian phát triển mới. Đồng thời tăng cường liên kết, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đầu tư công cũng đóng vai trò là "vốn mồi", dẫn dắt, kích hoạt đầu tư toàn xã hội, thu hút mạnh mẽ đầu tư tư nhân và dòng vốn FDI, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Năm 2025 cấp mới 73 dự án mới

Năm tháng đầu năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp mới và điều chỉnh vốn cho 73 dự án sau quy đổi khoảng 4 tỷ USD, trong đó có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 1,25 tỷ USD; doanh nghiệp đầu tư trong nước khoảng 2,75 tỷ USD. Bà Rịa - Vũng Tàu sau sáp nhập với TPHCM đang trở thành tâm điểm đầu tư các dự án bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng.

Các nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận đầu tư từ lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong sự kiện xúc tiến đầu tư “Lựa chọn Bà Rịa - Vũng Tàu” cuối tháng 5 vừa qua, Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu: "Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí chiến lược quan trọng với lợi thế nổi trội về công nghiệp dầu khí, năng lượng, kinh tế biển và dịch vụ logistics, du lịch...".

Đó là lý do Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng qua thu hút tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và tăng thêm ước đạt 1.261,8 triệu USD và 76.484,1 tỷ đồng, tương đương 109.290,9 tỷ đồng, tăng 66,47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn FDI đạt 60,1% kế hoạch (2,1 tỷ USD), vốn đầu tư trong nước đạt 93,8% kế hoạch (81.517 tỷ đồng).

Cụ thể, đầu tư nước ngoài: cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 39 dự án với tổng vốn đạt 1.261,8 triệu USD, gồm: 21 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 415,48 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 18 dự án với tổng vốn 846,32 triệu USD; chấm dứt hoạt động 5 dự án với vốn đầu tư đăng ký 36,45 triệu USD; chấp thuận 6 hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với giá trị 3,4 triệu USD.

Đầu tư trong nước: Cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 42 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 76.484,1 tỷ đồng; tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2024 (27.085,8 tỷ đồng).

Tính đến tháng 6, Bà Rịa - Vũng Tàu có 713 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 452.458,5 tỷ đồng và 1,018 tỷ USD (trong KCN có 297 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 180.090 tỷ đồng và 1,018 tỷ USD; ngoài KCN có 416 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 272.368,5 tỷ đồng).

Ngoài các dự án lớn, năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đầu tư. Nổi bật như các dự án Trung tâm thương mại, du lịch, giải trí (Xuyên Mộc) diện tích 98,56ha; Trung tâm thương mại, dịch vụ đa dạng, sân golf (Láng Dài) diện tích 150ha; Tổ hợp dịch vụ du lịch, nhà ở, sân golf (Côn Đảo) diện tích 255,5ha; Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp (Xuyên Mộc) diện tích 13,6 ha; Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp (Xuyên Mộc) diện tích 26,55ha; Khu dịch vụ du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng (Mũi Nghinh Phong) diện tích 100ha (dự kiến); Khách sạn cao cấp 30 tầng (Vũng Tàu) diện tích 1,4ha; Khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May 2 (Bà Rịa) diện tích 85,5ha; Khu dịch vụ du lịch Hồ Tràm diện tích 8,5ha; Khu du lịch Bắc Phước Thắng (Vũng Tàu) diện tích 420,45ha.

Ngoài các trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch, nhiều nhà đầu tư quan tâm các lĩnh vực khác như dự án Trung tâm dịch vụ, thương mại, giải trí (Xuyên Mộc) diện tích 136,93ha; Trung tâm thương mại 40-50 tầng (Thắng Tam) diện tích 2,8ha; Khu đô thị Cù Lao - Bến Đình (Vũng Tàu) diện tích 110ha; Khu đô thị Gò Găng (Vũng Tàu) diện tích 1.389ha; Cơ sở chăm sóc người cao tuổi (Xuyên Mộc) diện tích 10,26ha; Khu đô thị mới Tây Nam (Bà Rịa) diện tích 1.794,3ha; Bệnh viện đa khoa (phường 11, Vũng Tàu) diện tích 4,04ha, Khu đô thị sinh thái Vượng Phát tại huyện Long Đất với tổng đầu tư 4.539 tỷ đồng; Khu nhà ở Vũ Việt” tại thành phố Phú Mỹ điều chỉnh tăng tổng đầu tư tăng thêm 608 tỷ đồng...