Lộ diện loạt khu đất đấu giá tại Lâm Đồng trong năm nay

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa qua ban hành kế hoạch và danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm nay. Danh sách bao gồm 3 khu đất đủ điều kiện đấu giá năm trước, tiếp tục thực hiện năm nay; 6 khu đất đủ điều kiện đấu giá mới; 4 khu đất cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đấu giá.

Cụ thể, 3 khu được chuyển tiếp từ năm 2025, gồm Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu 1); thửa số 1 diện tích gần 1,729m2 và thửa số 2 khoảng 2,527m2, đây là khu đất nhà hàng khách sạn Thông Xanh Victory tại phường Đông Gia Nghĩa.

3 khu đất đủ điều kiện đấu giá tiếp tục thực hiện năm nay (Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng).

6 khu đất mới đủ điều kiện đưa ra đấu giá trong năm nay phần lớn được quy hoạch phục vụ phát triển đô thị và du lịch sinh thái, tập trung nhiều tại phường Bắc Gia Nghĩa.

Các khu đất đủ điều kiện đấu giá năm nay (Nguồn: UBND tỉnh Lâm Đồng).

Còn lại, các khu đất cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục liên quan để đảm bảo điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, gồm khu đất gần 4.000m2 tại phường Phú Trinh (thu hồi của Hợp tác xã Cơ khí Tiền Phong); khu Đồi Cát Bay tại phường Mũi Né khoảng 115ha; khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành gần 106ha; chợ huyện Phú Quý (nay là Đặc khu Phú Quý), diện tích hơn 1,2ha. Các khu đất này có thời gian dự kiến đấu giá phần lớn trong quý cuối năm nay.