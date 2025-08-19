Lễ ký kết phát triển dự án bất động sản giữa Bắc Giang Land và Max Thăng Long

Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án giữa Bắc Giang Land và Max Thăng Long (Ảnh: Max Thăng Long).

Cú bắt tay vững mạnh giữa hai đơn vị bất động sản

Giữa không khí trang trọng, buổi lễ đánh dấu bước tiến vững mạnh trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị hàng đầu lĩnh vực bất động sản. Trải qua gần hai thập kỷ đồng hành cùng thị trường, Max Thăng Long đã khẳng định vị thế của một thương hiệu uy tín, quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng tham gia phát triển và quản lý hàng trăm dự án trải dài khắp cả nước.

Bắc Giang Land tin tưởng lựa chọn Max Thăng Long là đối tác đồng hành chiến lược, góp phần đưa Hyde Park Bắc Giang đến gần hơn với khách hàng (Ảnh: Max Thăng Long).

Tại sự kiện, Bắc Giang Land bày tỏ niềm tin khi quyết định lựa chọn Max Thăng Long làm đơn vị phát triển Hyde Park Bắc Giang, xuất phát từ uy tín và kinh nghiệm đã được bảo chứng qua hàng loạt dự án trên thị trường.

“Chúng tôi tin tưởng Max Thăng Long sẽ là đối tác đồng hành chiến lược, góp phần đưa Hyde Park Bắc Giang - biểu tượng mới của bất động sản động lực đến gần hơn với khách hàng, nắm bắt cơ hội của thị trường giai đoạn 2025-2026,”, bà Bùi Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Bắc Giang Land nhấn mạnh.

Hyde Park Bắc Giang - Khu đô thị kiến tạo đa cực đầu tiên tại trung tâm Bắc Ninh (mới)

Hyde Park tọa lạc tại tâm điểm trung tâm hành chính mới của Bắc Ninh, là dự án chiến lược của Bắc Giang Land trước thềm chuyển dịch của thời đại. Nằm trên trục kết nối các chức năng trọng yếu về hành chính, thương mại và văn hóa, dự án thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của khu vực trung tâm năng động bậc nhất.

Khu vực xung quanh Hyde Park Bắc Giang tích hợp đầy đủ tiện ích giáo dục, y tế, thể thao, giải trí, ẩm thực và mua sắm, cùng hệ thống công viên nội khu trên tinh thần sống xanh đắt giá. Tất cả tạo nên một sản phẩm bất động sản khác biệt, vừa đáp ứng nhu cầu an cư chuẩn mực, vừa mang tiềm năng đầu tư bền vững.

Mang dáng dấp của một kiệt tác kiến trúc, khu đô thị Hyde Park Bắc Giang dung hòa nét tinh xảo của kiến trúc tân cổ điển và phong vị hiện đại, góp phần nâng tầm diện mạo và chuẩn sống của đô thị Bắc Ninh. Lấy cảm hứng từ Hyde Park Bắc Giang - trái tim xanh trứ danh của London, mô hình bất động sản động lực này đang dần hiện diện tại “cửa ngõ” phát triển kinh tế và công nghiệp của vùng.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố của một dự án biểu tượng: Từ vị trí chiến lược, không gian sinh thái giá trị đến tầm nhìn dẫn dắt xu hướng sống, Hyde Park Bắc Giang hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm mới của thị trường, đồng hành cùng siêu thủ phủ công nghiệp phía Bắc trong giai đoạn bứt phá bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.

Ảnh 3D dự án Hyde Park Bắc Giang (Ảnh: Max Thăng Long).

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bất động sản Max Thăng Long

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà 319 BQP, số 63 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Hotline: 1900 1545 - 024 397 55555

Website: https://maxthanglong.vn/