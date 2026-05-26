Làn sóng FDI và hạ tầng thúc đẩy nhu cầu đô thị mới tại Nghệ An

Trong bối cảnh đó, các khu đô thị tích hợp quanh VSIP Nghệ An được phát triển mới, đón đầu quá trình mở rộng không gian đô thị.

Phối cảnh khu đô thị Merivista mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò (Ảnh: Merivista).

VSIP Nghệ An thu hút FDI, hình thành cộng đồng cư dân - chuyên gia mới

Những năm gần đây, VSIP Nghệ An trở thành một trong những trung tâm công nghiệp phát triển nhanh của khu vực Bắc Trung Bộ. Đến cuối năm 2025, khu công nghiệp này đã thu hút 58 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 2,723 tỷ USD, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 91%. VSIP Nghệ An quy tụ nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và châu Âu trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, dệt may công nghệ cao. Tiêu biểu như Luxshare ICT, Luxcase, Innovation Precision...

Hiện các doanh nghiệp tại VSIP Nghệ An đã tạo việc làm cho khoảng 36.000 lao động và dự kiến có thể đạt khoảng 70.000 người. Sự gia tăng nhanh của lực lượng lao động đang kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại và dịch vụ quanh khu vực VSIP.

Vị trí của đại đô thị - công nghiệp - dịch vụ VSIP Nghệ An (Ảnh: Merivista).

Thị trường cũng dần chuyển từ nhu cầu lưu trú ngắn hạn sang các khu đô thị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và kết nối cộng đồng. Cùng với sự mở rộng của VSIP 1, Nghệ An tiếp tục phát triển thêm các khu công nghiệp VSIP 2, 3, 4 và 5, tạo dư địa gia tăng dân số và thúc đẩy khu vực phường Thành Vinh chuyển dịch thành cực đô thị - dịch vụ mới. Đây cũng là nền tảng để các khu đô thị tích hợp phát triển quanh VSIP Nghệ An.

Hạ tầng chiến lược đang mở rộng không gian đô thị trung tâm xứ Nghệ

Song song với sự phát triển công nghiệp, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang góp phần tái cấu trúc không gian đô thị Nghệ An. Trong đó, đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m được xem là trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm phường Thành Vinh với Cửa Lò và các khu đô thị, công nghiệp mới phía Đông.

Cùng với đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và quy hoạch ga Vinh mới đang mở ra định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD - xu hướng quy hoạch lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Theo định hướng này, các khu đô thị, thương mại và dịch vụ sẽ hình thành quanh các đầu mối hạ tầng lớn nhằm gia tăng kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị.

Vị trí quy hoạch TOD ga Vinh đường sắt cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An (Ảnh: Merivista).

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông, công nghiệp và quá trình mở rộng đô thị sẽ tạo động lực hình thành cực tăng trưởng mới tại Nghệ An. Đây cũng là khu vực đang quy tụ nhiều lợi thế phát triển như VSIP Nghệ An, các tuyến giao thông liên vùng và nhu cầu cư trú ngày càng gia tăng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, các khu đô thị tích hợp "all-in-one" (tất cả trong một) bắt đầu trở thành xu hướng được quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, thương mại và dịch vụ trong cùng một không gian phát triển đồng bộ.

Merivista đón nhu cầu đầu tư và an cư giữa lòng đại đô thị VSIP Nghệ An

Nằm trên mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò và thuộc đại đô thị VSIP Nghệ An quy mô 380ha, Merivista được phát triển theo định hướng khu đô thị tích hợp hiện đại, đón đầu xu hướng phát triển đô thị gắn với hạ tầng và công nghiệp tại Nghệ An.

Khu đô thị Merivista tại đại đô thị VSIP Nghệ An (Ảnh: Merivista).

Dự án sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch: Quốc lộ 1A, đại lộ Vinh - Cửa Lò, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, cao tốc Bắc Nam và cạnh ga Vinh tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Merivista được định hướng phát triển theo mô hình bất động sản giá trị thực, hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại giữa lòng đại đô thị VSIP Nghệ An. Dự án được quy hoạch với các dòng sản phẩm thấp tầng gồm shophouse và nhà phố liền kề, kết hợp hệ tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thương mại và dịch vụ của cư dân khu vực.

Khu đô thị Merivista - Kiến tạo chuẩn sống tinh hoa cộng đồng xứ Nghệ (Ảnh: Merivista).

Shophouse 4 tầng phân khu Plaza được định hướng trở thành tâm điểm thương mại nhờ vị trí mặt tiền đại lộ lớn và khả năng tiếp cận cộng đồng cư dân, chuyên gia đang sinh sống và làm việc quanh VSIP. Trong khi đó, các dãy nhà phố liền kề và shophouse 3 tầng tại phân khu Garden ưu tiên không gian sống xanh, công năng vừa ở vừa kinh doanh, hướng đến nhu cầu an cư lâu dài của các gia đình trẻ và đội ngũ lao động tri thức.

Sự phát triển đồng thời của công nghiệp, hạ tầng và đô thị đang từng bước tạo ra diện mạo mới cho khu vực phường Thành Vinh. Merivista được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống - làm việc - dịch vụ tại VSIP Nghệ An, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng gia tăng trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.