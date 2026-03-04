Lakeside Residences: 124 biệt thự tinh tuyển tại Thanh Xuan Valley

The Lake Collection hướng đến nhịp sống thượng lưu đương đại tại Thanh Xuan Valley (Ảnh: CĐT).

Tầm nhìn độc bản từ 4 tầng địa hình thung lũng

Giữa miền thiên nhiên nguyên sơ, Lakeside Residences xác lập vị thế tâm điểm khi tọa lạc bên hồ Thiều Quang - một trong hai hồ lớn nhất thung lũng với quy mô 4,5ha, đồng thời kế cận “trái tim” tiện ích Country Club (câu lạc bộ tư nhân cao cấp, tọa lạc ở vùng ngoại ô) by InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

Từ đây, cư dân dễ dàng chạm đến hệ sinh thái đặc quyền từ đường trekking xuyên rừng, cung đường Thông Reo, đến nhịp sống Địa Trung Hải tại Valley Town hay Organic Farm tại tổ hợp Xuân Village.

Với tầm cao độc bản, Lakeside Residences thu trọn đa lớp thiên nhiên hiếm có trong một ánh nhìn (Ảnh: CĐT).

Sở hữu cấu trúc địa hình phong phú bậc nhất thung lũng với 4 tầng bậc tự nhiên và cao độ trải dài từ +38m đến +75m, Lakeside Residences mở ra tầm nhìn thu trọn đa lớp thiên nhiên hiếm có. Nhờ nghệ thuật quy hoạch nương theo cao độ, mỗi tư gia tại đây trở thành lựa chọn của những gu thưởng lãm riêng biệt, từ sự hùng vĩ của núi cao - nhất là dãy Tam Đảo; sắc xanh trầm mặc của rừng thông, cung đường Thông Reo; hay mặt hồ khoáng đạt.

Kiến trúc đương đại kiêu hãnh trong từng đường nét

Được chấp bút bởi SCSY Studio (Singapore) - tác giả của những biểu tượng nghỉ dưỡng quốc tế như Four Seasons Okinawa, Fairmont Maldives - Lakeside Residences mang dấu ấn của ngôn ngữ kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, thể hiện qua đường nét sắc sảo, tỷ lệ hình khối mẫu mực và vật liệu tuyển chọn tinh mỹ.

Bộ sưu tập gồm 56 biệt thự đơn lập và 68 biệt thự song lập, được “may đo” tinh tế qua 7 mẫu thiết kế, quy mô 3 tầng, sở hữu chỗ đỗ xe riêng biệt ngay trước nhà. Dòng biệt thự đơn lập mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia với bể bơi riêng và sàn thư giãn có diện tích lên tới hơn 117m2.

Hệ kính Double Low-E khổ lớn không chỉ ưu việt trong việc cách âm, cách nhiệt mà còn xóa nhòa ranh giới giữa không gian sống và cảnh quan tự nhiên (Ảnh: CĐT).

Qua sự nghiên cứu tỉ mỉ, SCSY Studio đã kể câu chuyện về một vùng đất nguyên sơ, thông qua từng lớp chất liệu giàu sức sống. Tầng 1 vững chãi với tường ốp đá tự nhiên, bên trong là không gian thông tầng cao đến 8m, nơi ánh sáng và thiên nhiên giao hòa trọn vẹn.

Tầng 2 tái hiện nhịp điệu của thung lũng qua sắc nâu trầm của vật liệu ốp gỗ và hệ lam đón nắng gió tự nhiên, để không gian “thở” cùng rừng thông. Tầng 3 hoàn thiện trải nghiệm bằng tầm nhìn phóng khoáng từ trên cao, hệ mái vươn ra như những tán cây cao nhất, rộng mở và tự do.

Tái tạo năng lượng giữa đa tầng nguyên bản

Tại Lakeside Residences, BIM Land hợp tác cùng Element Design Studio (Singapore) - đơn vị thiết kế cảnh quan của những khu nghỉ dưỡng siêu sang như Regent Phu Quoc hay InterContinental Phu Quoc. Trên diện tích mảng xanh hơn 3,3ha, chất sống resort-living (nghỉ dưỡng) được ươm dưỡng bằng hệ sinh thái thực vật phân tầng đặc sắc, mang dấu ấn bản địa.

Quy hoạch cảnh quan khéo léo bảo tồn sự riêng tư cho tư gia, nhưng vẫn mở ra hành trình kết nối trọn vẹn cùng thiên nhiên, từ những khu vườn Wabi, chòi nghỉ (Lounge Pavilion), đến hồ cá koi và các lối dạo bộ lát đá tự nhiên. Hiếm có phân khu bất động sản nào, cư dân lại sở hữu một ngọn đồi cảnh quan rộng tới hơn 1,4ha, bốn mùa hoa khoe sắc, đưa bức tranh thiên nhiên hiện diện ngay trước thềm nhà.

Mỗi ngày, cư dân được đánh thức bởi những điểm chạm đa giác quan, từ hương hoa thơm ngát, đến âm thanh tinh tế từ rừng thông và mặt nước. Cộng đồng đa thế hệ gắn kết và tái tạo năng lượng với bãi cỏ BBQ, sân Pickleball, sân thể thao và khu vui chơi trẻ em địa hình giật cấp.

Mọi tiện ích đều được "đo ni đóng giày" tại những vị trí có tầm nhìn ấn tượng, biến mỗi khoảnh khắc thường nhật thành một trải nghiệm nghỉ dưỡng xa xỉ và đáng nhớ.

Tuyên ngôn sống của cộng đồng kiêu hãnh thầm lặng

Lakeside Residences định hình nhịp sống thượng lưu đương đại giữa lòng Thanh Xuan Valley thông qua vị thế kết nối với Country Club có diện tích hơn 1,7ha, quy mô lớn nhất cả nước. Không chỉ là biểu tượng kiến trúc, nơi đây còn đại diện cho những giá trị sống cao cấp và văn minh, với hơn 60 đặc quyền resort-living được vận hành bởi InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

Với cộng đồng cư dân Lakeside Residences, Country Club không chỉ là một tiện ích kế cận, mà là định danh cho vị thế của những chủ nhân nơi đây (Ảnh: CĐT).

Tại Country Club, khí chất kiêu hãnh thầm lặng của cộng đồng cư dân được bồi đắp tự nhiên thông qua sự đồng điệu giữa những gu thẩm mỹ tinh tế và sự trân trọng dành cho hệ giá trị sống vượt thời gian. Tổng hòa của những giá trị độc bản, The Lake Collection là minh chứng cho tâm huyết của BIM Land trong việc đào sâu những mạch nguồn cảm hứng mới, để mỗi không gian sống trở thành một di sản truyền đời giữa lòng thung lũng thông reo.