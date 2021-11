Lagi New City - trải nghiệm không gian sống xứng tầm

Dân trí Covid-19 đã tạo ra những xu hướng mới trên thị trường bất động sản. Nhiều người quan tâm đến các sản phẩm bất động sản gần gũi với thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, tái tạo năng lượng và có tiện ích nội khu đồng bộ.

Những dự án phát triển theo mô hình phức hợp đô thị như Lagi New City được ưa chuộng nhờ tích hợp tiện ích hiện đại hài hòa với môi trường sống trong lành ven biển.

Xu hướng lựa chọn chốn an cư ven biển

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa không gian biển và sức khỏe con người. Khảo sát do Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) từng thực hiện với 26.000 người cho thấy, những người sống cách biển trong bán kính một dặm có tỷ lệ gặp các vấn đề về tâm lý thấp hơn 22% so với người sống trong đất liền. Không khí trong lành ở biển chứa nhiều ion âm, giúp cơ thể hấp thụ oxy tốt hơn, tăng sự tỉnh táo và hormone hạnh phúc serotonin. Sương mù chứa muối còn làm góp phần dịu lớp niêm mạc phổi, giúp hỗ trợ cải thiện hô hấp.

Bên cạnh đó, cuộc sống tại những nơi có khí hậu ôn hòa và không gian sống gần gũi với thiên nhiên ở vùng biển rất thích hợp để nghỉ ngơi và tái tạo sức khỏe. Đó là nơi con trẻ được thỏa sức vui chơi cùng sóng biển, người trưởng thành tận hưởng tiện ích đỉnh cao, còn người lớn tuổi hít thở không khí trong lành và thư giãn với những khoảng lặng quý giá.

Ảnh phối cảnh Lagi New City.

Từ những lợi ích trên, nhu cầu sinh sống gần biển hoặc sở hữu ngôi nhà thứ hai ven biển đang gia tăng trong những năm gần đây. Xu hướng "tìm về biển" càng rõ nét với những nhà đầu tư đến từ thành thị, nơi vốn quen thuộc với nhịp sống ồn ào, náo nhiệt, bầu không khí nhiều khói bụi.

Tọa lạc tại trung tâm tuyến đường biển đẹp nhất Việt Nam, kéo dài từ Long Hải đến Mũi Né, La Gi đang dần trở thành điểm đến nổi bật trên thị trường bất động sản biển khi sở hữu 28 km bờ biển đẹp nguyên sơ cùng nét đẹp văn hóa bản địa. Tiềm năng phát triển bất động sản biển của La Gi đang trên đà "cất cánh" và dự báo sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai, khi giá bất động sản nơi đây vẫn còn "mềm".

Bên cạnh đó, định hướng nâng cấp La Gi lên thành phố giai đoạn 2021-2025 cũng là một trong những lực đẩy quan trọng khiến nơi đây đang thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư lớn đã đổ về đây phát triển các dự án bất động sản ven biển nhằm khai phá tiềm năng phát triển khu vực cũng như đón đầu xu hướng tìm về bất động sản biển đang ngày càng gia tăng.

Lagi New City - phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển tại La Gi.

Mới đây, Tập đoàn Danh Khôi đã phối hợp với DKRA Vietnam giới thiệu đến thị trường dự án Lagi New City - phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển tại La Gi. Khi hoàn thành, Lagi New City được kỳ vọng trở thành tâm điểm sôi động mới tại đây, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư bên biển và mang lại cơ hội đầu tư đắt giá.

Một không gian đa trải nghiệm

Là dự án hiếm hoi tại khu vực sở hữu đường bờ biển trải dài hơn 1,6 km, Lagi New City mang đến cho cư dân không gian sống hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, tái tạo năng lượng và nâng niu từng cung bậc cảm xúc. Lagi New City hướng đến kiến tạo nên một cộng đồng thịnh vượng, nơi hội tụ những cư dân ưu tú và lịch thiệp, cùng nhau kết nối và vun đắp những chuẩn mực sống tinh tế.

Với quy mô lên đến 43,4 ha, Lagi New City dành hơn 27.000 m2 để kiến tạo không gian xanh mang đến không gian sống trong lành cho cư dân. Dự án chia thành 3 phân khu với hệ thống hơn 30 tiện ích mang đến trải nghiệm độc đáo là Pearl Harbor, Sunrise Mariana và Ocean Bay theo từng chức năng nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí và mua sắm thương mại.

Lagi New City mở ra chốn an cư bên biển.

Tại phân khu Ocean Bay, cư dân và du khách sẽ được thưởng lãm mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp trong ngày, ngắm hoàng hôn trên bãi biển và thưởng thức đồ uống mát lạnh tại Floating Boat Coffee & Bar.

Nếu tìm kiếm một không gian xanh - nơi gặp gỡ, giao thoa giữa hiện tại và quá khứ, cư dân có thể đến với loạt cảnh quan của phân khu Pearl Harbor bao gồm hồ Nguyện ước, con đường Đại dương, phố đi bộ Coral Walking Street… Trải nghiệm dịch vụ mua sắm thời thượng khi dạo bước đến không gian thương mại tại phân khu Sunrise Marina với hàng loạt tiện ích mua sắm, giải trí như Harbor Complex, Floating Boat Central, Vạn Chài Market…

Đối với những ai yêu thích khám phá và tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa, từ Lagi New City có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Dinh Thầy Thím, Coco Beach, Dốc Ông Bằng, Khu du lịch Mỏm Đá Chim…

Với sự cộng hưởng của hệ thống cảnh quan thiên nhiên, tiện ích hiện đại và quy hoạch đồng bộ, cư dân Lagi New City sẽ được thụ hưởng môi trường sống xứng tầm, gia tăng trải nghiệm.

Ngoài ra, Lagi New City còn là một trong những dự án phù hợp với "khẩu vị" của nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh bảo toàn vốn và có thể đầu tư dài hạn. Đại diện chủ đầu tư cho biết, với chương trình cam kết lợi nhuận 10 - 14% trong năm đầu tiên và pháp lý sở hữu lâu dài, Lagi New City được đánh giá sẽ mang đến cho nhà đầu tư cơ hội sở hữu bất động sản có tiềm năng gia tăng giá trị, thanh khoản tốt và tính thương mại cao.

Trường Thịnh