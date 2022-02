KN Paradise - Quần thể đô thị xanh hướng đến không gian sống bền vững

Chiến lược khác biệt

Tranh thủ dịp nghỉ Tết dài ngày, chị Hoài Phương (quận 3, TPHCM) cùng gia đình quyết định thăm quan và nghỉ dưỡng tại KN Paradise (Cam Ranh). Sau 2 ngày trải nghiệm, chị Phương thấy rất bất ngờ và ấn tượng với quy mô và cảnh quan của dự án.

"Dù các hạng mục đang trong giai đoạn thi công nhưng riêng cảnh quan, hạ tầng lại rất chỉn chu, đầy đủ từ hệ thống cây xanh, đường giao thông đến sân golf hay khu biệt thự… khiến chuyến thăm quan kết hợp du lịch của gia đình mình rất thú vị", chị Phương chia sẻ.

Biệt thự Para Draco với tầm nhìn sân golf và biển xanh tuyệt mỹ.

Năm 2021, dự án Para Sol - phân khu đô thị thấp tầng độc đáo với mô hình bất động sản nghỉ dưỡng văn hóa tại Việt Nam giới thiệu ra thị trường và được giới đầu tư đón nhận. Dự án là sự hòa trộn giữa kiến trúc phương Đông truyền thống cùng công năng của những sản phẩm hiện đại, những ứng dụng công nghệ và năng lượng xanh. Tất cả góp phần kiến tạo nên một điểm đến của giao thương, văn hóa và giải trí.

Sở hữu nét cá tính riêng biệt, không sao chép hay dập khuôn cũ kỹ, kiến trúc Para Sol được dày công sáng tạo trên nền tảng nghiên cứu tỉ mỉ văn hóa và tính ứng dụng khả thi trong khai thác kinh doanh mang tới sản phẩm "đo ni đóng giày" cho những chủ nhân tương lai. Tổng thể Para Sol bao gồm 5 phân kỳ, mỗi phân kỳ đại diện cho một nền văn hóa huy hoàng của châu Á bao gồm Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal và Việt Nam.

Para Sol - phân khu đô thị nghỉ dưỡng thấp tầng (Ảnh phối cảnh dự án).

Quy hoạch theo hướng bền vững

Là một trong những dự án theo mô hình nghỉ dưỡng "all in one" (Tất cả trong một) tại Việt Nam, KN Paradise có quy mô gần 800 ha, được chủ đầu tư đặt tâm huyết để trở thành điểm đến quốc tế mới cho du khách trong và ngoài nước đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu du lịch Khánh Hòa. Quần thể có đủ tiện ích, dịch vụ từ vui chơi, giải trí, mua sắm, du lịch cao cấp đến hệ thống chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trung tâm cộng đồng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ đầu tư chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng đồng bộ trước khi ra mắt dự án KN Paradise, đã cho thấy hướng đi mới mẻ và đột phá: Quan tâm đến chất lượng sống, chú trọng vào giá trị trải nghiệm và hướng đến mô hình nghỉ dưỡng xanh tương lai.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện đồng bộ.

Tính đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và hồ sơ pháp lý tổng thể. Trong đó, hệ thống đèn tín hiệu, hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng hay toàn bộ vỉa hè được chăm chút tỉ mỉ bằng đá granite nguyên khối mang lại cảnh quan gần gũi thiên nhiên, cao cấp, có độ bền cao; hệ thống thoát nước theo tiêu chuẩn các thành phố lớn châu Âu.

Đồng thời, KN Paradise còn mang đến các sản phẩm có phong cách thiết kế sang trọng, hiện đại, tiện ích kết nối đa dạng, tuân thủ các tiêu chí về tính bền vững và thân thiện với môi trường. Từ khi bắt đầu phát triển dự án, chủ đầu tư đã quan tâm đến các vấn đề về môi trường và áp dụng nhiều công nghệ, giải pháp xanh quy mô lớn vào quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành.

"Những sản phẩm bền vững như KN Paradise cần nguồn vốn và dòng tiền đầu tư dài hạn trong suốt quá trình phát triển, không phải chủ đầu tư nào cũng đủ tiềm lực triển khai. Giá trị nhận lại không thể đo đếm bằng tiền hay giá trị trong ngắn hạn, mà là chất lượng sống trong tương lai, là sản phẩm có giá trị gia tăng theo thời gian", đại diện chủ đầu tư dự án phân tích.