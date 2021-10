Kinh nghiệm bán 100 căn hộ trong gần một năm

Dân trí Ông Trần Trọng Nhân, Giám đốc kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản VietnamGroove chia sẻ kinh nghiệm bán 100 căn hộ trong chưa đầy một năm.

Ông Trần Trọng Nhân - Giám đốc kinh doanh tại VietnamGroove.

Thị trường bất động sản phát triển, kéo theo lượng nhân viên sales nhiều, áp lực cạnh tranh để bán được hàng lớn. Dưới đây là 3 bí quyết để thành công trong lĩnh vực bất động sản của ông Nhân.

Lựa chọn sản phẩm, chủ đầu tư uy tín

Trên thị trường bất động sản Việt Nam, ông Nhân ưu tiên chọn bán bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes - Thương hiệu kinh doanh và quản lý bất động sản thuộc Tập đoàn VinGroup, đứng thứ nhất ba năm liên tiếp trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu giá trị hàng đầu Việt Nam hiện nay. Doanh nghiệp này cũng đứng đầu hạng mục "Top chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2021", theo bình chọn của Vietnam Report.

Ông Nhân cho biết luôn tự hào khi giới thiệu sản phẩm của Vinhomes đến cho khách hàng, bởi sự đầu tư không chỉ là nơi ở đơn thuần, mà là một nơi đáng sinh sống, phù hợp với mọi đối tượng như người trẻ độc thân, hoặc khách hàng đã có gia đình, thậm chí khách hàng đầu tư.

Lựa chọn công ty làm việc

Công ty có môi trường làm việc tốt sẽ giúp nhân viên phát triển. Ông Nhân chia sẻ: "Một môi trường thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau, cách điều hành chuyên nghiệp luôn giúp công việc tôi thuận lợi giải quyết một cách nhanh chóng. Chính vì thế mà tôi luôn có suy nghĩ tích cực, ngay cả khi gặp khó khăn".

Đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm tại VietnamGroove.

Ông Nhân cho biết, VietnamGroove là công ty kinh doanh bất động sản uy tín, phụ trách thị trường Nhật Bản của Vinhomes.

VietnamGroove đã đạt được những thành tựu trong việc đưa bất động sản Vinhomes đến với khách hàng Nhật, là đại lý có kinh nghiệm ở thị trường Việt Nam. Chính tác phong làm việc chuyên nghiệp, tử tế và uy tín của công ty đã mang đến cho khách hàng sự an tâm, giúp ông và đội ngũ nhân viên kinh doanh thuận lợi trong hoạt động tìm kiếm và phục vụ khách hàng, kể cả những khách hàng kỹ tính nhất. Các nhân viên được đào tạo, huấn luyện những nét văn hóa doanh nghiệp tinh hoa Nhật Bản, trang bị cho hành trang hữu ích để phụng sự khách hàng Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Sự kiện mở bán cho khách hàng Nhật Bản được tổ chức bởi VietnamGroove. Sự kiện diễn ra trước thời điểm giãn cách xã hội.

Với sự nỗ lực, VietnamGroove được Vinhomes chọn là một trong những đại lý uy tín phân phối phân khu The Beverly. Đây là phân khu có vị trí đắc địa, thiết kế đẳng cấp, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp tại đại đô thị Vinhomes Grand Park ở Thành phố Thủ Đức. VietnamGroove có quỹ hàng phong phú, giúp nhân viên kinh doanh dễ dàng chào bán đến khách hàng, giúp khách hàng thuận lợi chọn căn hộ ưng ý.

Uy tín cá nhân tạo nên sự tin tưởng khách hàng

Muốn khách hàng tìm đến thì cần có sự uy tín, sự tin tưởng từ khách hàng. Họ cần có niềm tin rằng bạn luôn đưa thông tin đúng sự thật. Tốt nhất nên "hứa ít, làm nhiều", lắng nghe suy nghĩ từ khách hàng. Sự tin tưởng sẽ bị thử thách bởi khi khách hàng có bất kỳ phát sinh hay sự cố gì, vì vậy bạn cần hỗ trợ hết mình.

Là nhân sự chủ chốt của VietnamGroove, Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes grand Park, ông Trần Trọng Nhân tìm kiếm nhiều khách hàng cho công ty. Đồng thời, ông Nhân cũng đạt nhiều chứng nhận của Vinhomes, các giải thưởng từ VietnamGroove và khách hàng đánh giá tích cực.

Chị Hà Thanh Thủy (Vũng Tàu) là một trong những khách hàng đặc biệt với ông Nhân. Chị Thủy kể: "Lúc đầu tôi có ý định mua một căn hộ, cuối tuần đưa các con vào Sài Gòn chơi. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên vì bạn sales Trần Trọng Nhân rất nhiệt tình, thử lòng gọi vào buổi tối mà vẫn nhiệt tình tư vấn, luôn quan tâm đến quyền lợi của tôi. Chính vì thế, tôi quyết định mua luôn 3 căn The Origami thuộc dự án Vinhomes Grand Park".

Ông Trần Trọng Nhân thuộc top 9 nhân viên bán hàng xuất sắc tháng 9/2021 của hệ thống bán hàng Vinhomes Miền Nam.

Ông Nhân chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp và cam kết khi làm việc với khách hàng là luôn lấy chữ tín đặt lên hàng đầu, hỗ trợ và cung cấp thông tin nhanh, tuyệt đối chính xác, đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết.

Những chia sẻ của ông Trần Trọng Nhân, người từng có thành tích bán 100 căn hộ chưa đầy một năm tiếp thêm niềm tin cho các nhân viên kinh doanh bất động sản định hình tâm thế làm việc chuyên nghiệp, tận tâm khi dấn thân vào bất động sản để gặt hái thành công.

Ông Trần Trọng Nhân và đội ngũ kinh doanh VietnamGroove nỗ lực mỗi ngày để phục vụ khách hàng tốt hơn, xứng đáng với slogan "Always with you in Vietnam" (Chúng tôi luôn bên bạn ở Việt Nam), luôn luôn bảo vệ và đưa quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.

