Kim Oanh Land tri ân 2.000 khách hàng mua căn hộ Legacy Central

Khoảng 2.000 chủ nhân căn hộ Legacy Central đã tham dự sự kiện trong bầu không khí đong đầy cảm xúc.

Ban lãnh đạo Kim Oanh Group, Kim Oanh Land và 2.000 khách hàng tham dự sự kiện (Ảnh: BTC).

Sự kiện không chỉ để Kim Oanh Land tri ân những khách hàng đã lựa chọn an cư tại Legacy Central mà còn là dịp gắn kết cộng đồng cư dân và tri ân các đối tác cũng như đội ngũ nhân viên kinh doanh đã góp phần tạo nên thành công của dự án.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land bày tỏ: “Chính sự tin tưởng của khách hàng là nền tảng, là động lực to lớn để chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn để kiến tạo khu căn hộ Legacy Central trở thành nơi đáng sống.

Với sự đồng hành của các đối tác uy tín như Tập đoàn Hòa Bình và Ngân hàng OCB…, Kim Oanh Land đã phát triển dự án đúng định hướng, đạt chất lượng tốt và về đích sớm hơn kỳ vọng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng”.

Ông Tô Duy Chinh - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Kim Oanh Land chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ông Tô Duy Chinh - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Kim Oanh Land, cho biết từ thành công của các dự án như Legacy Central, The EastGate, Richland Residence hay K-Home New City, Kim Oanh Land đang tiếp tục triển khai hàng loạt dự án mới với nhiều cải tiến về quy hoạch, thiết kế cũng như công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa.

“Trong quý II, Kim Oanh Land dự kiến ra mắt khoảng 4.000 căn hộ mang thương hiệu K-Home gồm: K-Home Avenue (Nhơn Trạch), K-Home Cityview (Biên Hòa) và K-Home Midtown (Trảng Bom) với đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau”, ông nói.

Bà Đặng Thị Kim Oanh và bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên HĐQT Kim Oanh Group - đã trao quà tặng tri ân đến hai đại diện của Ngân hàng OCB. OCB là đối tác đã đồng hành cùng Kim Oanh Land mang đến các giải pháp tài chính thiết thực, góp phần giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ Legacy Central (Ảnh: BTC).

Bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận (bìa trái) - Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group - trao giải Đặc biệt là chiếc xe Toyota Camry 2.5HEV TOP cho vị khách hàng may mắn nhất (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng như xe Toyota Camry 2.5HEV TOP, 250 triệu đồng tiền mặt, xe Honda SH, Honda Air Blade cùng nhiều quà tặng ý nghĩa khác.

Bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận trao giải đặc biệt là 250 triệu đồng tiền mặt đến khách hàng Mai Hoàng Quân (Ảnh: BTC).

“Tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi trở thành người may mắn nhận giải thưởng lớn này. Nhưng với gia đình tôi, điều quan trọng hơn là đã chọn đúng nơi an cư tại Legacy Central. Ngay từ đầu, tôi đã tin vào uy tín của Kim Oanh Land, và qua quá trình triển khai cũng như chất lượng căn hộ thực tế, niềm tin đó càng được củng cố. Giải thưởng hôm nay càng khẳng định niềm tin trọn vẹn hơn cho quyết định của tôi”, anh Quân chia sẻ.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (trái) - Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group và bà Nguyễn Thị Nhung trao giải Đặc biệt là 250 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng may mắn tại phần rút thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tham gia chương trình “Tham quan nhà sang - Trúng ngay nhà thật” (Ảnh: BTC).

Bà Nguyễn Ngọc Ánh và ông Tôn Thất Khiêm - Cố vấn Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Kim Oanh Group trao giải nhất là một chiếc Honda SH đến khách hàng may mắn tại chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho khách hàng giao dịch thành công từ ngày 16/04/2022 (Ảnh: BTC).

Bà Nguyễn Thị Nhung và ông Nguyễn Lương Thọ - Phó tổng giám đốc Vận hành Kim Oanh Group trao giải nhì là chiếc Honda Air Blade đến 2 khách hàng may mắn may mắn tại chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho khách hàng giao dịch thành công từ ngày 16/4/2022 (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ sự kiện, ban lãnh đạo Kim Oanh Land cũng trao các phần thưởng xứng đáng dành cho nhân viên kinh doanh có giao dịch thành công tại dự án Legacy Central. Bằng nỗ lực bền bỉ, hệ thống kinh doanh của Kim Oanh Land cũng đã góp phần không nhỏ đưa căn hộ Legacy đến gần hơn với đông đảo khách hàng.

Phần trình diễn của ca sĩ Võ Hạ Trâm tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Tiết mục nhạc kịch “Khởi nguồn hạnh phúc - Ngời sáng tương lai” được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị hiện hữu đang ngày đêm được vun đắp tại Legacy Central (Ảnh: BTC).

Không gian nghệ thuật giàu cảm xúc đã khắc họa trọn vẹn chủ đề sự kiện mà Kim Oanh Land muốn gửi gắm: nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là điểm khởi đầu hạnh phúc, nơi nuôi dưỡng những ước mơ và mở ra tương lai ngời sáng cho mỗi gia đình.

Không khí sôi nổi tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Khép lại chương trình, sự kiện tri ân khách hàng Legacy Central không chỉ để lại những dấu ấn đáng nhớ, mà còn một lần nữa khẳng định cam kết của Kim Oanh Land trong việc đồng hành cùng khách hàng, kiến tạo những giá trị sống bền vững và góp phần xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.