Kim Oanh Land tri ân 2.000 khách hàng mua căn hộ Legacy Central
(Dân trí) - Kim Oanh Land tổ chức sự kiện tri ân khách hàng Legacy Central với chủ đề “Khởi nguồn hạnh phúc - Ngời sáng tương lai” tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm WTC EXPO (TPHCM).
Khoảng 2.000 chủ nhân căn hộ Legacy Central đã tham dự sự kiện trong bầu không khí đong đầy cảm xúc.
Sự kiện không chỉ để Kim Oanh Land tri ân những khách hàng đã lựa chọn an cư tại Legacy Central mà còn là dịp gắn kết cộng đồng cư dân và tri ân các đối tác cũng như đội ngũ nhân viên kinh doanh đã góp phần tạo nên thành công của dự án.
Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land bày tỏ: “Chính sự tin tưởng của khách hàng là nền tảng, là động lực to lớn để chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn để kiến tạo khu căn hộ Legacy Central trở thành nơi đáng sống.
Với sự đồng hành của các đối tác uy tín như Tập đoàn Hòa Bình và Ngân hàng OCB…, Kim Oanh Land đã phát triển dự án đúng định hướng, đạt chất lượng tốt và về đích sớm hơn kỳ vọng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng”.
Ông Tô Duy Chinh - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Kim Oanh Land, cho biết từ thành công của các dự án như Legacy Central, The EastGate, Richland Residence hay K-Home New City, Kim Oanh Land đang tiếp tục triển khai hàng loạt dự án mới với nhiều cải tiến về quy hoạch, thiết kế cũng như công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa.
“Trong quý II, Kim Oanh Land dự kiến ra mắt khoảng 4.000 căn hộ mang thương hiệu K-Home gồm: K-Home Avenue (Nhơn Trạch), K-Home Cityview (Biên Hòa) và K-Home Midtown (Trảng Bom) với đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau”, ông nói.
Điểm nhấn của sự kiện là chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng như xe Toyota Camry 2.5HEV TOP, 250 triệu đồng tiền mặt, xe Honda SH, Honda Air Blade cùng nhiều quà tặng ý nghĩa khác.
“Tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi trở thành người may mắn nhận giải thưởng lớn này. Nhưng với gia đình tôi, điều quan trọng hơn là đã chọn đúng nơi an cư tại Legacy Central. Ngay từ đầu, tôi đã tin vào uy tín của Kim Oanh Land, và qua quá trình triển khai cũng như chất lượng căn hộ thực tế, niềm tin đó càng được củng cố. Giải thưởng hôm nay càng khẳng định niềm tin trọn vẹn hơn cho quyết định của tôi”, anh Quân chia sẻ.
Trong khuôn khổ sự kiện, ban lãnh đạo Kim Oanh Land cũng trao các phần thưởng xứng đáng dành cho nhân viên kinh doanh có giao dịch thành công tại dự án Legacy Central. Bằng nỗ lực bền bỉ, hệ thống kinh doanh của Kim Oanh Land cũng đã góp phần không nhỏ đưa căn hộ Legacy đến gần hơn với đông đảo khách hàng.
Không gian nghệ thuật giàu cảm xúc đã khắc họa trọn vẹn chủ đề sự kiện mà Kim Oanh Land muốn gửi gắm: nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là điểm khởi đầu hạnh phúc, nơi nuôi dưỡng những ước mơ và mở ra tương lai ngời sáng cho mỗi gia đình.
Khép lại chương trình, sự kiện tri ân khách hàng Legacy Central không chỉ để lại những dấu ấn đáng nhớ, mà còn một lần nữa khẳng định cam kết của Kim Oanh Land trong việc đồng hành cùng khách hàng, kiến tạo những giá trị sống bền vững và góp phần xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.
Tọa lạc tại Thuận An (TPHCM), Legacy Central gồm 2 block (tòa) với tổng cộng 1.802 căn hộ cùng chuỗi tiện ích nội khu hiện đại, được phát triển với mức giá phù hợp nhu cầu ở thực của số đông người dân. Hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào năm 2024, đến nay hầu như tất cả căn hộ của dự án đều đã sáng đèn, hình thành nhịp sống sôi động. Kim Oanh Land cho biết cũng đã bàn giao sổ hồng phần lớn số căn hộ cho các chủ nhân theo đúng cam kết.