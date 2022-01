"Kiềng ba chân" tạo nên sức hút của tòa tháp The Gemini

Dân trí Vừa mở ra không gian sống theo tiêu chuẩn quốc tế tại Bình Dương vừa là cơ hội đầu tư, khai thác cho thuê, tòa tháp 2 mặt tiền The Gemini thuộc Astral City thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Thiết kế khác biệt

Astral City sở hữu vị thế đắc địa mặt tiền quốc lộ 13, có quy mô 8 tòa tháp cao 40 tầng. Dự án được kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc hiện đại của Bình Dương do kiến trúc sư Mark Edwards Butler thiết kế. Ông là tác giả của loạt công trình nổi tiếng tại Việt Nam như khách sạn Novotel Sài Gòn Centre… và trên thế giới với Water Cube tại Thế vận hội Bắc Kinh (2008), các công trình tại Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc), Úc, Mỹ, Anh…

Astral City sở hữu thiết kế sang trọng được kiến tạo bởi kiến trúc sư Mark Edwards Butler.

Các tòa tháp tại Astral City nói chung và The Gemini nói riêng được trang bị hệ thống lam đứng. Thiết kế này giúp 100% các căn hộ có thể đón được nắng hướng Đông nhẹ nhàng và giảm nắng hướng Tây gay gắt. Vào mùa mưa, các khối tháp đều tránh được hiện tượng mưa hắt vào khu vực hành lang. Thay vì thiết kế kính phủ toàn bộ mặt ngoài dự án, ông Mark Butler điều chỉnh phương án tăng cao độ chân tường phù hợp. Yếu tố này vừa giúp giảm bức xạ nhiệt do kính, vừa tạo nên nhịp điệu cứng cáp kết hợp đường nét tinh tế của hệ thống lam mềm mại mang lại dấu ấn riêng cho các căn hộ tại The Gemini. Với thiết kế lấy nắng và gió theo phương ngang, các căn hộ tại Astral City luôn ngập tràn ánh sáng cùng năng lượng gió tự nhiên.

Không gian sống đầy ánh sáng thiên nhiên bên trong căn hộ.

Với thiết kế tối đa mặt kính các căn hộ tại The Gemini không chỉ mang diện mạo sang trọng, hiện đại mà còn mang đến cho cư dân đặc quyền khai phóng tầm nhìn đắt giá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp phồn hoa từ vị trí trái tim của những thành phố lớn, thu trọn cảnh quan xanh mát của công viên trung tâm và dòng suối nhiệt đới tại Bình Dương.

Tiện ích thời thượng và quy mô

Tòa tháp The Gemini sở hữu hệ sinh thái tiện ích đa dạng, được quy hoạch đồng bộ và kết nối chặt chẽ với nhau tại Astral City. Toàn bộ khối đế dự án được quy hoạch trọn vẹn cho tiện ích và cảnh quan nội khu bao gồm 4 tầng trung tâm thương mại và một tầng rạp chiếu phim hiện đại. Không chỉ tập trung hàng trăm thương hiệu, 1,7 ha khối đế Astral City được thiết kế khoa học và liên kết với nhau, tạo nên chuỗi không gian mua sắm - giải trí - vui chơi - vận động - thư giãn... đa sắc màu. Khối đế đồng thời cũng là nơi quy tụ các nhà hàng, hệ thống siêu thị lớn, coffee - bar, boutique shophouse… cùng hai công viên trung tâm Central Park cùng suối nhiệt đới dài 300 m.

Khối đế không gian thương mại, giải trí sầm uất.

Ở độ cao 100 m, tầng 20 mỗi tháp được thiết kế hệ thống tiện ích resort mang đến những trải nghiệm khác biệt với hồ bơi vô cực, vườn thiền, vườn yoga, BBQ, sky garden, coffee và nhà hàng… Tất cả tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng dành riêng cho cư dân The Gemini.

Tầng 20 mang đến không gian nghỉ dưỡng thời thượng với tầm nhìn đắt giá.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn

Một trong những yếu tố bảo chứng cho chất lượng tại Astral City chính là tên tuổi các đơn vị đồng hành và kiến tạo. Astral City được phát triển bởi đội ngũ uy tín gồm: chủ đầu tư Phát Đạt, đơn vị hợp tác đầu tư là Tập đoàn Danh Khôi, tổng thầu thi công Central, đơn vị giám sát thi công Artelia, tổng đại lý tiếp thị và phân phối DKRA Vietnam, ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính…

Hiện tại tháp thương mại The Gemini đang được Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị hợp tác đầu tư dự án giới thiệu ra thị trường với các ưu đãi tài chính như: Thanh toán 10% đợt đầu, 30% đến khi nhận căn hộ, ngân hàng hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng; cam kết lợi nhuận ấn tượng 12%/năm.

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City

Liên hệ tìm hiểu dự án tại: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

Trường Thịnh