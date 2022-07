Kiến trúc sư quốc tế tụ hội tại LUMIÈRE Boulevard

Tinh hoa giới kiến trúc sư hàng đầu thế giới

Thị trường bất động sản (BĐS) TP Thủ Đức sôi động khi dự án tâm điểm LUMIÈRE Boulevard mở bán. Chủ đầu tư cho rằng LUMIÈRE Boulevard thu hút lượng người mua "khủng" nhờ diện mạo khác biệt với phần đông dự án BĐS hiện nay, khi được thiết kế bởi những tên tuổi trong làng kiến trúc sư quốc tế là Tange (Nhật Bản) - đơn vị thiết kế mặt đứng, Land Sculptor (Thái Lan) thiết kế cảnh quan, Studio HBA (Mỹ) thiết kế nội thất các khu vực công cộng và MACE (Anh) tư vấn giám sát.

LUMIÈRE Boulevard sản phẩm hiếm hoi tại Việt Nam hội tụ các tên tuổi lớn quốc tế.

Trong đó, Tange là công ty thiết kế kiến trúc và đô thị hàng đầu Nhật Bản, luôn đề cao phong cách tự nhiên của kiến trúc địa phương và tính hiện đại của thế giới, sự hòa trộn giữa kim và cổ để tạo nên sự gắn kết giữa con người và không gian sống. Trải qua hơn 70 năm phát triển, tên tuổi Tange gắn liền với các công trình mang tính biểu tượng như sân vận động Quốc gia Yoyogi (Nhật Bản), tòa thị chính The New Tokyo City Hall Complex (Nhật Bản), trung tâm thương mại Orchard Gateway (Singapore)... Các công trình do Tange thiết kế đều có mặt ngoài gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Chính hãng kiến trúc hàng đầu thế giới này đã góp phần đưa LUMIÈRE Boulevard trở thành dự án sở hữu kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam. LUMIÈRE Boulevard hút khách mua ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ hệ thống 24 khu vườn treo thẳng đứng bao phủ mặt đứng của các tòa nhà, tạo nên tổng thể mặt ngoài thống nhất nhưng vẫn giữ chất riêng tòa căn hộ. Không chỉ mang không gian xanh đến tận ban công của từng căn hộ, kiến trúc xanh đặc biệt này còn dự tính tạo ra khoảng 125 triệu lít khí oxy mỗi năm cho cư dân sống trọn bầu không khí trong lành.

Cảnh quan đúng chất nghỉ dưỡng dưới thềm nhà tại LUMIÈRE Boulevard.

Cùng với đó, nhà phát triển BĐS hàng hiệu Masterise Homes cũng bắt tay với đối tác nổi tiếng về thiết kế cảnh quan Land Sculptor (Thái Lan) nhằm mang đến cho cư dân LUMIÈRE Boulevard tương lai cuộc sống nghỉ dưỡng ngay bậc thềm nhà. Mọi thành viên trong gia đình hòa mình trong cuộc sống gần gũi thiên nhiên với vườn thảo mộc và thực vật, cùng những cung đường khám phá, hay đường dạo bộ rợp bóng cây,…

Điểm nhấn tiện ích tại LUMIÈRE Boulevard là hồ bơi phi thuyền vượt chuẩn Olympic.

Cư dân LUMIÈRE Boulevard cũng sẽ tận hưởng chuỗi tiện ích chuẩn quốc tế đa dạng, độc đáo như: Hồ bơi phi thuyền vượt chuẩn Olympic rộng 65m, hồ jacuzzi với massage thủy lực, Suken lounge, rạp chiếu phim ngoài trời, đài phun nước, khu vực thả diều,… Tất cả mang đến không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế giúp thư giãn, tái tạo sức khỏe sau mỗi ngày dài.

Thiết kế đề cao trải nghiệm sống của cư dân

Để tạo chất sống đẳng cấp resort 5 sao cho mọi cư dân LUMIÈRE Boulevard, Masterise Homes chọn công ty thiết kế nội thất số 1 thế giới đến từ Mỹ - HBA. Đơn vị này rất nổi tiếng với những tuyệt tác thiết kế cho các thương hiệu khách sạn, resort hạng sang hàng đầu thế giới; các casino, nhà hàng, tàu du lịch, khách sạn boutique hiện đại và các căn hộ cao cấp tại Mỹ, Dubai, Thượng Hải, Singapore, Nhật Bản….

Tầm nhìn bao trọn thiên nhiên xanh mát với công viên 36ha và sông Đồng Nai.

Những đặc trưng trong thiết kế của HBA cũng được thể hiện trong từng đường nét nội thất tại LUMIÈRE Boulevard. Ban công được bố trí với diện tích rộng rãi để gia chủ có thể thoải mái trong việc biến tấu không gian, sử dụng kính cao 1,4m tạo sự sang trọng và an toàn cho cả gia đình. Căn hộ sử dụng hệ kính mặt ngoài xuyên suốt từ sàn tới trần, làm mờ ranh giới giữa bên trong và bên ngoài nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giúp không khí lưu thông tốt nhất.

Thiết kế này cũng giúp căn hộ tận dụng tối đa "view triệu đô" tại LUMIÈRE Boulevard với tầm nhìn hướng thủy độc nhất - nhìn thẳng ra sông Tắc, sông Đồng Nai, kênh Bà Dì, đại công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory sang trọng,…

Thiết kế được đảm bảo bởi những thương hiệu quốc tế.

Dự án LUMIÈRE Boulevard còn được giám sát bởi MACE - một trong những tập đoàn quản lý dự án và xây dựng lớn hàng đầu thế giới. MACE luôn đảm bảo thiết kế tinh xảo, chất lượng quốc tế và đúng tiến độ, nổi tiếng với Marina Bay Sand (Singapore), công trình biểu tượng One Za'abeel tại Dubai, khách sạn Capital Gate (Abu Dhabi), hay tiêu biểu là siêu dự án Landmark 81 tại Việt Nam…

Với những "anh tài hội tụ" LUMIÈRE Boulevard hứa hẹn là "siêu phẩm" được săn đón trên thị trường.