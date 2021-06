Kiến trúc sư Pháp bật mí thiết kế của Grand Mercure Hoi An

Dân trí Nếu như vị trí mặt biển An Bàng là bảo chứng giúp Grand Mercure Hoi An gia tăng giá trị thì sự ấn tượng, độc nhất trong thiết kế kiến trúc chính là yếu tố giúp dự án chiếm được ưu thế trên thị trường.

Grand Mercure Hoi An có tổng diện tích 7ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa mặt biển An Bàng. Dự án gồm 118 căn villa và 785 phòng khách sạn view biển cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Lựa chọn đối tác tư vấn thiết kế Huni Architectes - đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới đến từ Pháp, chủ đầu tư Xuân Phú Hải đã thực sự tâm huyết trong việc gửi gắm từng chi tiết nhỏ nhằm mong muốn mang đến những sản phẩm hoàn hảo nhất cho khách hàng.

Ông Pierre Huyard, Tổng Giám đốc phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Huni Architectes đã có những chia sẻ về thiết kế đặc biệt của Grand Mercure Hoi An:

- Huni Architectes đang ngày càng để lại nhiều dấu ấn với các công trình kiến trúc ấn tượng tại Việt Nam. Ông có thể giới thiệu đôi nét về Huni và xu hướng thiết kế mà Huni hướng tới?

Huni Architectes là công ty kiến trúc Pháp, cung cấp dịch vụ chuyên sâu về thiết kế quy hoạch, kiến trúc, nội thất, cảnh quan và tư vấn tối ưu đầu tư trong nhiều loại hình dự án như: quy hoạch đô thị, khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp, tòa nhà thương mại cao tầng, nhà ở, công trình văn hóa, nghệ thuật,… Với triết lý kiến trúc đương đại, các công trình mà Huni Architectes thiết kế đều mang tính chất độc đáo và duy nhất, hiện đại và đầy cảm xúc.

- Với Grand Mercure Hoi An của chủ đầu tư Xuân Phú Hải, ông và các cộng sự của mình đã đưa ra giải pháp thiết kế quy hoạch như thế nào để tạo nên một dự án vừa đậm đà hơi thở văn hóa bản địa, vừa đảm bảo yếu tố sang trọng, đẳng cấp?

Grand Mercure Hoi An là dự án sở hữu vị trí cực kỳ đắt giá, ngay tại mặt biển An Bàng và nằm trên vùng đất di sản Hội An. Đây chính là cơ hội lớn để chúng tôi có thể thỏa sức sáng tạo. Từ sự lắng nghe, am hiểu thị trường du lịch tới những giá trị cộng đồng mà chủ đầu tư hướng tới, chúng tôi đã đưa ra giải pháp quy hoạch tổng thể dự án lấy cảm hứng từ hình ảnh Làng - Sông - Phố quen thuộc của Hội An. Cụ thể, "Làng" (khu villa) có mật độ xây dựng thấp với những khu vườn lớn, tạo cảm giác thư thái, lãng mạn. "Phố" (khu khách sạn) là nơi nhộn nhịp, sầm uất gắn liền với các tiện ích và dịch vụ 5 sao.

Nằm giữa "Làng" và "Phố" là bóng dáng của con "Sông" Hoài quen thuộc - hình tượng được cách điệu từ khu hồ bơi dài hơn 300m chảy dọc dự án. Ngoài ra, tận dụng triệt để vị trí mặt biển, khối khách sạn được sử dụng thủ pháp kiến trúc thiết kế theo thuật toán (parametric) tạo nên sự độc nhất và thu hút - lần đầu tiên xuất hiện trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng 5 sao tại Việt Nam.

Phối cảnh tổng thể dự án Grand Mercure Hoi An.

- Grand Mercure Hoi An là công trình kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc Ý và nét văn hóa Á Đông. Vậy chất Ý và chất Á Đông được thể hiện như thế nào trong kiến trúc của dự án, thưa ông?

Cảm hứng thiết kế kiến trúc xuyên suốt của Grand Mercure Hoi An là đề tài "tình yêu". Sự lãng mạn của kiến trúc Ý được khắc họa trên các đường nét mái vòm đặc trưng, gắn liền với các không gian công năng, đồng thời được thổi hồn qua triết lý thiết kế đương đại, tạo nên một hình ảnh công trình vừa độc đáo, vừa lãng mạn và mang nhiều cảm xúc.

Còn nét Hội An truyền thống được tái hiện thông qua việc bố trí và sử dụng vật liệu trang trí nội thất bên trong của từng căn biệt thự như những hoa văn trang trí, những tấm thảm,… Bên cạnh đó, điểm quan trọng của việc kết hợp phong cách kiến trúc đương đại Ý và văn hóa Hội An còn được thể hiện trong việc lựa chọn sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, đá, bê tông sợi... kiến tạo nên một quần thể công trình mang tính bền vững cao.

- Là quần thể nghỉ dưỡng 5 sao nên Grand Mercure Hoi An đặc biệt chú trọng đến thiên nhiên và không gian sống xanh. Vậy Huni đã hiện thực hóa chất xanh trong cảnh quan dự án như thế nào?

Grand Mercure Hoi An được lấy ý tưởng chính từ "Khu vườn tình yêu" với ý nghĩa truyền tải sự nhẹ nhàng, tươi mới của cảm xúc. Chúng tôi thiết kế cảnh quan với những khu vườn trồng các loại cây đặc trưng cho từng khu vực khác nhau nhằm đảm bảo môi trường sống của chúng. Các khu vực này gồm 5 khu khác nhau, có thể liên tưởng đến như là một yếu tố văn hóa phương Đông - Ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ).

Cụ thể, khu vườn Kim sẽ trồng các loại cây thiên về hoa trắng như lau, sứ trắng,… Khu vườn Mộc sẽ trồng các loại cây màu xanh như chuối cảnh, trầu bà,...; Khu vườn Thủy trồng các loại cây màu xanh dương như đậu biếc; Khu vườn Hỏa trồng các cây màu đỏ như hoa giấy, hoa đào, sử quân tử;... Khu vườn Thổ trồng các cây màu vàng như thiên điểu, hoàng yến... Điều này không chỉ mang đến không gian xanh mà còn tạo ra sự sinh động về màu sắc cho quần thể dự án, mang lại cảm giác tươi mới và năng lượng tích cực mỗi ngày cho các chủ nhân tinh hoa của Grand Mercure Hoi An.

Theo ông, kiến trúc ấn tượng, độc đáo của dự án sẽ mang đến những giá trị gì cho khách hàng khi sở hữu Grand Mercure Hoi An?

Kiến trúc của Grand Mercure Hoi An được coi là sự chuẩn mực của du lịch và nghỉ dưỡng bởi sự kết hợp đầy tính nghệ thuật của các mảng đối lập: Hiện đại nhưng vẫn truyền thống; sang trọng - đẳng cấp nhưng vẫn gần gũi - ấm áp... Nhờ đó, mỗi trải nghiệm tại Grand Mercure Hoi An sẽ luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ, là nơi chắp cánh cho những ý tưởng đột phá thành công. Sở hữu Grand Mercure Hoi An chính là bạn đang sở hữu một "tuyệt tác nghỉ dưỡng" hoàn hảo và trường tồn với thời gian.

Trân trọng cảm ơn ông!

Trường Thịnh