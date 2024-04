Kiến trúc sư Kengo Kuma và dự án Vinhomes Royal Island

Thăng hoa chất Nhật giữa "đảo thượng lưu"

"Biểu tượng nước Nhật mới" hay "Thế vận hội xanh nhất lịch sử" là những cụm từ thế giới nhắc về sân vận động Quốc gia Nhật Bản, tâm điểm tranh tài của kỳ thế vận hội Olympics Tokyo 2020.

Sân vận động Quốc gia Nhật Bản mang đậm phong cách của Kengo Kuma - kiến trúc sư với những công trình luôn có sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giúp con người thoát ra khỏi những khối bê tông thô cứng. Sân vận động sử dụng các vật liệu tự nhiên, năng lượng sạch, đặc biệt là phía sau chỗ ngồi trên khán đài được bao bọc bởi 47.000 cây xanh để không khí lưu thông và cho cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.

Kiến trúc xanh, tối giản nhưng không kém phần tinh tế khi lồng ghép các yếu tố văn hóa của xứ sở hoa anh đào vào trong nghệ thuật kiến trúc chính là điểm đặc biệt khiến bản thiết kế sân vận động của kiến trúc sư Nhật Bản này được đích thân cố Thủ tướng Shinzo Abe lựa chọn.

Bên cạnh sân vận động Quốc gia, suốt sự nghiệp của mình, Kengo Kuma đã đưa màu sắc kiến trúc khác biệt cùng tinh hoa Nhật Bản vào hàng chục công trình độc đáo khắp thế giới. Khu phức hợp The Wuxi Vanke, tòa nhà chọc trời Hongkou Soho, Great (Bamboo) Wall ở Trung Quốc, Cité des Arts et de la Culture ở Pháp… chính là những ví dụ điển hình.

Theo quan điểm của kiến trúc sư này, công trình xây dựng là môi trường tổng thể mà trong đó mọi thứ hòa tan, nơi không có sự phân mảnh không gian, nơi ranh giới biến mất và quan trọng nhất là không làm xáo trộn sự cân bằng và vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Kiến trúc sư Kengo Kuma thăng hoa chất Nhật thông qua những căn biệt thự đóng dành cho giới thượng lưu tại dự án Vinhomes Royal Island.

Với lý do đó, khi chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo trong hành trình xây dựng những công trình thế kỷ, kiến trúc mang dấu ấn Phù Tang, Kengo Kuma đã đến nhiều nơi, dành nhiều thời gian tìm hiểu thực địa. Cuối cùng ông chọn dừng chân trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng) để thăng hoa chất Nhật thông qua những căn biệt thự khép kín (compound) dành cho giới tinh hoa đang tìm kiếm chất sống thượng lưu.

"Chưa có một dự án nào có vị trí đắc địa và đặc biệt như dự án lần này. Tôi cho rằng, việc có thể gìn giữ một hòn đảo tự nhiên được bao bọc bởi sông nước như thế này đến nay là một điều vô cùng giá trị. Và hòn đảo - bản thân nó đã trở thành một tiện ích có một không hai", ông chia sẻ sau nhiều tháng nghiên cứu đảo Vũ Yên.

Dự án đặc biệt khiến nhiều người thán phục

Đứng giữa hòn đảo xanh mướt, gió trời lồng lộng, xung quanh là sông nước mênh mông, kiến trúc sư Kuma nói rằng, nếu thiết kế khéo léo giữ lại hết những nét thiên nhiên hoang sơ của hòn đảo đồng thời tạo ra những ngôi nhà khiến cho cư dân có thể hòa mình vào thiên nhiên thì dự án này sẽ khiến cho toàn thế giới phải ngạc nhiên thán phục.

Tinh thần này đã được ông gửi gắm vào phân khu The Miyabi thuộc "Thành phố Đảo Hoàng gia" - Vinhomes Royal Island. Bước qua cánh cổng phân khu đóng hiếm hoi tại đây, ông cùng đội ngũ kiến trúc sư KKAA (Nhật Bản) tập trung tái hiện nét tinh túy Phù Tang; chắt lọc những giá trị tinh tế, vẻ đẹp tối giản thăng hoa cùng phong cách kiến trúc Kengo Kuma đương đại rõ nét.

Tất cả được đặt trong bức tranh thiên nhiên nguyên bản, mở ra không gian sống đặc sắc, có tính liên kết chặt chẽ và giao hòa tuyệt đối, phù hợp với những người tìm kiếm chất sống khác biệt, không đại trà.

Đặc quyền sở hữu bãi tắm nước biển riêng tư và sang trọng sau nhà mang đến cho giới tinh hoa chất sống sang, đẳng cấp.

Mỗi biệt thự tại The Miyabi đều toát lên những giá trị tinh túy nhất của kiến trúc Nhật Bản. Cộng hưởng với đó là không gian khoáng đạt, sang trọng của những bãi tắm nước biển riêng tư sau nhà, tạo nên điểm nhấn cho căn nhà.

Vốn có thế mạnh trong việc đưa vật liệu tự nhiên vào trong kiến trúc, các căn biệt thự tại The Miyabi qua bàn tay của Kengo Kuma hứa hẹn là bản thể cho chất sống tận hưởng giữa thiên nhiên xanh mát, cho chủ nhân cảm nhận cây xanh, gió trời, biển mặn ngập tràn ngay bên hiên nhà.

Mỗi căn biệt thự độc bản tại The Miyabi cho chủ nhân tận hưởng chất sống Nhật đẳng cấp.

Bước qua cánh cổng phân khu compound cũng là không gian ngập tràn những đặc quyền riêng tư mang cảm hứng xứ sở mặt trời mọc. Ở đó, các vị chủ nhân tinh hoa có thể thưởng lãm bốn mùa nước Nhật, cân bằng thân - tâm - trí tại các công viên cây xanh, công viên chủ đề Nhật Bản Zenpark, công viên Ikigai Park…

Xứng danh phân khu đóng hiếm hoi, The Miyabi hứa hẹn tích hợp những tiêu chuẩn an ninh cao cấp đảm bảo mỗi cư dân được tận hưởng từng phút từng giây cuộc sống trong không gian tự do, riêng tư, an toàn.

Mỗi căn biệt thự độc bản tại The Miyabi vì vậy sẽ cho cư dân tận hưởng chất sống Nhật ở đẳng cấp, chất lượng khác biệt, qua đó nâng tầm chất sống thượng lưu.