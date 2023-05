Kiến nghị gỡ vướng của loạt ông lớn địa ốc được TPHCM giải quyết đến đâu?

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa thông tin về kết quả giải quyết 101 kiến nghị liên quan 96 dự án của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, 10 kiến nghị đã được hoàn thành giải quyết. 73 kiến nghị đang được thực hiện. 7 kiến nghị đang tạm dừng giải quyết. 2 kiến nghị không phù hợp với pháp lý hiện tại. 2 kiến nghị không thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở này.

10 kiến nghị đã giải quyết như Sở đã gửi hồ sơ điều chỉnh dự án sang Sở Kế hoạch và Đầu tư về kiến nghị gia hạn thời gian thuê đất của Keppel Land; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Emico Sài Gòn; chấp nhận cho Công ty Dệt Đông Nam chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận cho công ty Savico để chuyển nhượng căn hộ dự án; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đối với Công ty cổ phần Sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc.

TPHCM đang xem xét, giải quyết nhiều kiến nghị liên quan dự án (Ảnh: Khổng Chiêm).

73 kiến nghị đang được giải quyết đều thuộc diện gỡ vướng mắc trong đầu tư như đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thẩm định phê duyệt tiền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính...

Trong đó, Novaland kiến nghị thành phố ưu tiên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô D1 và 2 lô đất thương mại dịch vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Sau khi đấu giá, thành phố giao chỉ định cho Công ty Thế Kỷ 21 với 9 lô đất đã có công trình xây dựng tại dự án 30,2ha tại phường Bình Khánh (tên thương mại

The Water Bay, TP Thủ Đức). Về đề xuất này, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết đang nghiên cứu, giải quyết".

Novaland cũng kiến nghị đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án ở phường Thạnh Mỹ Lợi. Các Sở, ngành xem xét các thủ tục pháp lý cho công ty triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để các hộ dân có nhu cầu tái định cư trong dự án đồng ý phương án bồi thường, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

Novaland cũng có hàng loạt kiến nghị dự án về việc giải quyết thủ tục phê duyệt phương án tính tiền sử dụng đất ở loạt dự án như 119 Phổ Quang (Phú Nhuận), 130-132 Hồng Hà (Phú Nhuận), 108-112B-114 Hồng Hà (Tân Bình), 239-241 và 278 Hòa Bình (Tân Phú), Khu nhà ở Long Thạnh Mỹ (Thủ Đức), 151 -155 Bến Vân Đông (quận 4). Các dự án này đều trong tình trạng đang thực hiện giải quyết.

Một số doanh nghiệp khác cũng đang được nghiên cứu giải quyết kiến nghị. Tập đoàn Hưng Thịnh kiến nghị cập nhật các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án diện tích 7.156m2 phường Phước Long B, TP Thủ Đức; thẩm định phê duyệt tiền sử dụng đất tại cao ốc 16 Âu Cơ (Tân Phú), Sky Center số 10 Phổ Quang (Tân Bình), dự án 9 View Apartment (TP Thủ Đức), dự án 8X Thái An (Gò Vấp)... Công ty Gamuda kiến nghị cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ Khu A2 thuộc dự án Celadon City (Tân Phú), kiến nghị ký phụ lục Hợp đồng thuê đất cho khu trường học C1 cũng tại dự án này.

Một số kiến nghị đang được tạm dừng giải quyết vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ, Công ty Merufa Nova (liên quan tới Novaland) kiến nghị được giải quyết thủ tục phê duyệt tiền sử dụng đất tại dự án 38 Trương Quốc Dung (Phú Nhuận). Tại dự án này, Sở Tài nguyên và Môi trường tạm dừng xác định giá đất để rà soát pháp lý theo chỉ đạo của thành phố.

Hay Công ty Địa ốc Him Lam có đề nghị ban hành quyết định giao đất đối với dự án Khu nhà ở Him Lam là dự án thành phần thuộc Khu đô thị Bắc Rạch Chiếc, TP Thủ Đức. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật chính này, Công an thành phố đang thụ lý dự án, chưa có kết luận điều tra.