Kịch bản nào cho thị trường bất động sản sau chuỗi ngày giãn cách?

Dân trí Dịch bệnh làm chao đảo nhiều lĩnh vực, nhưng thực tế chứng minh cuộc khủng hoảng này là "thời gian nghỉ sức" cho nhà đầu tư Bất động sản (BĐS) dài vốn nghiên cứu các dự án tầm cỡ.

Bức tranh thị trường BĐS 2020

Nhìn lại bức tranh thị trường đầu năm 2020, dịch Covid-19 đến đột ngột ảnh hưởng không nhỏ đến ngành BĐS do các sàn giao dịch chưa chuẩn bị sẵn các chiến lược kinh doanh ứng phó dịch bệnh nên gần như thị trường đứng im. Tuy nhiên, đến quý IV/2020, thị trường BĐS đã bùng nổ trên mọi phân khúc khi dịch Covid được kiểm soát. Theo khảo sát thời điểm đó có khoảng 60% nhà đầu tư chọn BĐS là kênh đầu tư để sinh lời.

Năm nay có tương tự?

Giai đoạn này, TP Hà Nội và TPHCM đang thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, cách ly toàn xã hội. Tuy nhiên, tổng quan thị trường BĐS vẫn có nhiều điểm sáng, chưa có dấu hiệu tụt dốc. Theo nghiên cứu thị trường từ đầu năm đến nay, lượng giao dịch, bán căn hộ, tìm kiếm nhà đất tăng 54% trong quý II.

Trên một số phương diện, các sàn BĐS lớn mở bán online, các chiến dịch ra hàng không ồ ạt nhưng vẫn được các nhà đầu tư quan tâm cho thấy các nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin và tham gia vào thị trường BĐS nhiều hơn và xem đây là một kênh trú ẩn, sinh lời an toàn.

Thực tế cho thấy, khách hàng có nhiều thời gian hơn khi ở nhà vẫn liên hệ tư vấn online, đặt cọc mua bán BĐS online, xem hình ảnh thực tế của dự án qua 360 vitural. Nhu cầu tăng cao, nguồn cung hạn chế do các dự án bị chững lại không thi công được khiến hàng càng khan hiếm chứng tỏ các sản phẩm BĐS sẽ càng tăng giá sau dịch. Và người hưởng lợi sẽ là các nhà đầu tư dài hạn, những người có tiền tích trữ trong ngân hàng đã và đang sở hữu khối bất động sản đầu tư thời dịch bệnh.

Kịch bản cho thị trường BĐS đứng trước đại dịch

Đợt bùng phát lần thứ 4 ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại hai thành phố lớn.

Các kịch bản đã được các chủ đầu tư tính toán kỹ và kịp thời ứng phó theo chiều hướng dịch bệnh. Nếu như dự đoán, chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tiêm chủng cộng đồng, tâm lý nhà đầu tư dần bình ổn và thích nghi với tình hình chung, tháng 9 và tháng 10 sẽ là giai đoạn để thị trường BĐS dậy sóng mạnh mẽ.

Phân khúc các Nhà đầu tư BĐS săn đón sau đại dịch

Từ xưa đến nay, đất nền vẫn luôn là một kênh đầu tư của đại đa số nhà đầu tư, ai có tiền cũng đều muốn mua đất nền, hiện nay ngay cả các nhà đầu tư F0 cũng vô cùng ưa thích. Tuy nhiên, với các nhà đầu tư F0 cần phải chọn lọc, nghiên cứu rất kỹ về pháp lý các quy hoạch, khu đất, sổ đỏ để sở hữu tài sản được an tâm và sinh lời.

Nhận định về diễn biến BĐS quý IV năm nay Ông Nguyễn Hữu Tùng (P.Chủ Tịch HĐQT tập đoàn CSS group kiêm TGĐ công ty BĐS Yourhomes) cho hay: "Việt Nam và thế giới vẫn đang phải gồng mình chịu những hậu quả do dịch bệnh. Khi thị trường khó khăn lại là một 'lối mở' giúp các nhà đầu tư dài hạn có thể thâu tóm được những sản phẩm bất động sản có giá trị mà không phải cạnh tranh quá nhiều. Các nhà đầu tư có xu hướng chuyển dòng tiền sang tài sản an toàn hơn, chấp nhận đầu tư dài hạn bởi họ luôn hướng đến khoản lợi nhuận từ 3-5 năm chứ không kỳ vọng "nhảy sóng" tức thì. Với một nhà đầu tư, dễ dàng nhận thấy nếu so với 10 năm trước loại hình BĐS nào cũng đã tăng giá trị khá cao. Và 10 năm sau, giá trị của BĐS cũng sẽ tiếp tục tăng".

Vì vậy, với phân khúc đất nền, các siêu dự án quy mô là mục tiêu của những khách hàng tầm cỡ, thượng lưu. Dù xã hội có khó khăn thì các mặt hàng xa xỉ vẫn luôn có đối tượng khách hàng riêng biệt và ngày nay số người Việt có triệu đô đang tăng lên khá nhiều . Dựa trên thống kê, giá trị cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, Việt Nam đang có 25.727 triệu phú USD và trên 458 người có giá trị tài sản ròng từ 30 triệu USD và con số này dự kiến sẽ tăng tiếp trong tương lai.

Tuy nhiên, để bỏ ra 20-30 tỷ để sở hữu một BĐS triệu đô chắc chắn tiềm lực chủ đầu tư vô cùng quan trọng, một chủ đầu tư tầm cỡ mới có thể hiện thực hóa dự án quy mô. Điển hình là mô hình ALL IN ONE Phú Quốc United Center tại Phú Quốc với các loại hình BĐS đầu tư đa dạng như: căn hộ dịch vụ, Vinholidays và Boutique Hotel là một lựa chọn vàng cho các nhà đầu tư dài hạn.

Đặc điểm, các nhà đầu tư tầm cỡ luôn săn đón các dự án quần thể tại nhiều điểm du lịch tại nước ta và dự án ONE Phú Quốc United Center dự đoán sẽ bùng nổ ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Khi chính phủ Việt Nam đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin đồng thời các nước thế giới cũng đang áp dụng tiêm toàn cầu, đây là lối mở cho Phú Quốc đón khách quốc tế vào tháng 10 năm nay.

Có thế thấy, cuộc khủng hoảng dịch bệnh không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mà còn tiềm ẩn cơ hội: "Cơ hội cho người mua ở thực và đầu tư dài hạn". Những sản phẩm tích cực cùng các chính sách ưu đãi lớn chính là động lực thúc đẩy sự bứt phá của BĐS cuối năm nay.

Trường Thịnh