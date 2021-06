Khu vực nào đang còn căn hộ giá 1,5 tỷ đồng?

Dân trí Với định hướng phát triển là động lực tăng trưởng, tới đây TPHCM sẽ tập trung rót mạnh nguồn lực đầu tư cho TP.Thủ Đức. Đón đầu cơ hội, giá nhà ở tại khu vực này đã tăng rất mạnh.

Nguồn cung căn hộ đang tập trung tại cửa ngõ TP.Dĩ An-TP.Thủ Đức

TP.Dĩ An tiếp giáp với TP.Thủ Đức, đây cũng là một trong những đô thị vệ tinh của TPHCM phát triển bậc nhất ở thời gian qua. Đến nay, hạ tầng tiện ích xã hội tại Dĩ An đã rất phong phú, giao thông kết nối liền mạch với TP.Thủ Đức qua nhiều hướng.

So với các khu vực khác, TP.Dĩ An lợi thế vượt trội hơn hẳn, không chỉ hưởng trọn ranh giới liền kề cả khu vực rộng lớn đang trong bối cảnh sôi động nhất của TP.Thủ Đức (TPHCM) mà còn sở hữu nguồn cầu về mua ở cũng như thuê ở rất lớn.

Khách hàng tham quan căn hộ Bcons Plaza tại khu căn hộ mẫu trên đường Thống Nhất.

Thời điểm này, mua nhà tại Dĩ An để an cư hay đầu tư lâu dài đều lợi. Trong hai năm trở lại đây, khi nguồn cung nhà ở tại TP.Thủ Đức chững lại và giá bị đẩy lên cao, chính Dĩ An là nơi giải quyết nguồn cung căn hộ có giá thành vừa khả năng tài chính của người có nhu cầu mua ở thực.

Đặc biệt, các dự án nhà ở tại Dĩ An đang tập trung khai thác quỹ đất đẹp nhất khi có vị trí cách cửa ngõ với TP.Thủ Đức không quá xa. Hiện tại, phường Đông Hòa hiện đang là nơi có nhiều dự án căn hộ chào bán sản phẩm ra thị trường.

Và càng đáng chú ý hơn nữa là, nơi này vẫn còn dự án đưa ra sản phẩm căn hộ có giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Trong khi, ở khu vực TP.Thủ Đức cạnh bên đã không còn căn hộ mới giá dưới 2 tỷ đồng.

Thậm chí, một số dự án căn hộ đang chào bán tại Dĩ An có giá chỉ bằng một nửa so với các dự án mới tung ra thị trường ở TP.Thủ Đức (TPHCM). Đơn cử như một dự án tọa lạc trên đường Võ Văn Ngân (TP.Thủ Đức) vừa đưa ra thị trường với giá khởi điểm từ 80-90 triệu đồng/m2, hay như giá sang nhượng của một dự án khác nằm gần phía ngã tư Bình Thái đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao nhà cũng có giá từ trên 2 tỷ đồng căn nhỏ nhất 1 phòng ngủ.

Bcons Plaza tọa lạc ngay khu vực dịch vụ phong phú, thuận tiện về giao thông.

Xu hướng nhà ở tăng cao là thực tế. Ngay như tại thị trường TP.Dĩ An, nếu cách đây 2-3 năm, người mua dễ dàng tìm được dự án căn hộ giá khoảng 22-25 triệu đồng/m2, nhưng giờ đây, đa phần các dự án mới đều công bố mức giá gấp rưỡi, khiến mặt bằng giá căn hộ hiện tại đang đứng ở mức từ 35-40 triệu đồng/m2.

Vì vậy, ở thời điểm này, nếu tại TP.Dĩ An có dự án căn hộ nào chào bán ra thị trường ở ngưỡng giá từ 1,5 tỷ đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ (tương đương từ 30 triệu đồng/m2) cũng đã là "hàng hiếm".

Bcons Plaza vẫn có giá từ 1,5 tỷ đồng

Trong quý II này, dạo quanh khu vực Quốc lộ 1K với khoảng cách dưới 3Km, ở khoảng cách chưa đầy 5 phút để đến với nút giao cầu vượt Linh Xuân (TP.Thủ Đức), với mức giá từ 1,5 tỷ đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng có thể kể đến các dự án của Tập đoàn Bcons như Bcons Plaza, Bcons Green View, Bcons Bee. Hiện tại, Bcons Green View đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao căn hộ, còn Bcons Plaza và Bcons Bee hiện đang xây dựng phần thô.

Không gian mảng xanh ngay khu căn hộ Bcons Plaza.

Vị trí các dự án của Tập đoàn Bcons đều được đánh giá rất tốt để an cư. Đơn cử như Bcons Plaza hiện hữu ngay mặt tiền đường Thống Nhất, cách Quốc lộ 1K chưa đầy 30 mét, ngay cạnh công viên công cộng của khu vực, sát bên Khu đại học Quốc gia TPHCM có đến hơn 60.000 sinh viên theo học. Thêm vào đó, điều đáng chú ý là cung đường Bcons Plaza tọa lạc chính là tuyến đường kết nối trung tâm TP.Dĩ An với khu vực bến xe Miền Đông mới, vùng lõi trung tâm TP.Thủ Đức và kết nối vào cảng Cát Lái.

Ngoài vị trí sáng giá như vậy, Bcons Plaza còn có giá thành hợp lí khi từ 1,5 tỷ đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng/căn hộ.

Dự án còn càng nổi trội hơn khi nói về pháp lý. Hiện tại, Bcons Plaza đã được phép huy động vốn của người mua nhà. Dự án không bị thế chấp ngân hàng, điều này sẽ đảm bảo về tiến độ xây dựng cũng như thời gian ra sổ sở hữu cho từng căn hộ ngay sau khi bàn giao.

Đến đầu tháng 6, công trình đang triển khai thi công các hạng mục xây dựng phần thân các khối căn hộ. Như dự kiến của Tập đoàn Bcons, thời gian thi công Bcons Plaza trong 14 tháng, đến tháng 3/2022 công trình sẽ cất nóc và trong quý 4/2022 sẽ bàn giao căn hộ đến với khách hàng.

Thông tin dự án khu căn hộ Bcons Plaza, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0774.899.099

Trường Thịnh