Khu đô thị La Villa Green City nằm trong top 5 xu hướng bất động sản năm 2021

Dân trí Tọa lạc ngay trung tâm TP.Tân An, đối diện hành chính tỉnh Long An, khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển đang liên tục đưa ra giỏ hàng ấn tượng trong đầu năm 2021.

Tiên phong kiến tạo không gian sống "đô thị trong đô thị" Theo nhận định từ JLL, xu hướng đầu tiên dẫn đầu 5 xu hướng bất động sản năm 2021 chính là đô thị trong đô thị hay bất động sản tích hợp, bởi thị trường bất động sản Việt Nam đang dần trưởng thành, người mua nhà càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để an cư hơn là một không gian để ở đơn thuần. Do đó, các nhà phát triển đã bắt đầu thu hút người mua bằng việc kiến tạo những khu đô thị được quy hoạch tốt với nhiều tiện ích, nhằm giúp cư dân tương lai tránh sự phiền toái bởi quá trình đô thị hóa nhanh và cơ sở hạ tầng công cộng tụt hậu. Đáng chú ý, việc phát triển hướng đi "xanh" và bền vững chính là xu hướng thứ 4 dẫn dắt thị trường. Nhà phố La Villa Green City tọa lạc trung tâm TP.Tân An, tỉnh Long An JLL đưa ra dẫn chứng, trong lĩnh vực bất động sản, các tài sản có xếp hạng ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) cao có thể đặt mức phí thuê tăng đến 33% so với các tòa nhà không có chứng nhận xanh tương đương. Nhiều chuyên gia cũng kỳ vọng, việc phát triển không gian sống xanh sẽ đóng một phần vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường giảm thiểu ô nhiễm, kiến tạo tương lai bền vững. Sở hữu một trong 2 xu hướng chính của thị trường bất động sản, khu đô thị La Villa Green City nằm ngay trong lòng TP.Tân An, được phát triển theo hướng không gian xanh và đa tiện ích bền vững, dù thuộc thành phố những lại giữ sự riêng tư và yên tĩnh khác biệt. Hội tụ tiềm năng từ đầu tư - an cư- cho thuê Như đã nói ở trên, càng ngày, người mua càng mong muốn sở hữu một nơi an cư lành mạnh hơn là ở đơn thuần. Do đó, khu đô thị La Villa Green City là một minh chứng cho việc kiến tạo môi trường sống cho cư dân hiện đại. Nằm ở vùng đô thị ven TP.HCM, La Villa Green City hội tụ đủ mọi yếu tố để giúp nhà đầu tư nhanh chóng đưa ra quyết định sở hữu như: vị trí kết nối toàn diện với 2 mặt tiền đường lộ lớn gồm Quốc lộ 1A - Hùng Vương nối dài và 1 mặt giáp sông Vàm Cỏ Tây; sở hữu tiện ích đồng bộ từ sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, công viên điển hình, các điểm check-in ấn tượng… Đặc biệt, La Villa Green City có tỷ lệ xây dựng chỉ 44%, còn lại là phần không gian xanh và hạ tầng giao thông. Không chỉ mang yếu tố an cư lý tưởng mà La Villa Green City còn sở hữu cơ hội cho thuê lớn. Như JLL đã chỉ ra rằng, bất động sản xanh thường có phí thuê tăng đến 33%, điều này chứng minh cơ hội cho thuê nhà phố tại La Villa Green City là rất khả quan. Hiện nay, Long An đang trở thành mục tiêu cho việc dịch chuyển các xưởng công nghiệp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khi giá thuê tại các vùng lân cận đã ở mức cao đột biến và quỹ đất hạn hẹp. Triển vọng trong thời gian ngắn, lượng chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại đây lớn, dẫn đến nhu cầu tìm kiếm nơi lưu trú được ưu tiên hàng đầu. Nhà phố La Villa Green City được xây dựng tiêu chuẩn, phù hợp gia tăng giá trị từ cho thuê La Villa Green City sở hữu hơn 800 căn nhà phố, được xây dựng 1 trệt 2 lầu tích hợp vườn trước và sau tạo nên không gian thông thoáng và riêng biệt. Trong định hướng phát triển, Long An sẽ phát triển TP.Tân An là trung những khu đô thị hạng sang, các khu Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc sẽ phát triển những dự án bất động sản trung cấp, phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp. Chính vì thế, sở hữu nhà ở trung tâm TP.Tân An ngay thời điểm này là sự lựa chọn sáng suốt cho các nhà đầu tư thông minh. Với giá chỉ từ 3,9 tỷ đồng, ưu đãi 10% khi thanh toán nhanh, nhà đầu tư đã trở thành chủ nhân nhà phố hiện đại bậc nhất trung tâm TP.Tân An. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Đơn vị phát triển dự án: Trần Anh Group Đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền: Trần Anh House Website: lavillacity.vn Trường Thịnh