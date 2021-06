Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch hiện giờ ra sao?

Dân trí Là dự án quy mô lớn, trọng điểm, khu đô thị Kim Chung Di Trạch (Hinode Royal Park) thời gian gần đây bất ngờ được người mua nhà quan tâm, hút sóng đầu tư mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội.

Vậy, lý do gì tạo nên sự hấp dẫn của khu đô thị này để khách hàng tự tin lựa chọn?

Hinode Royal Park là dự án khu đô thị mới với diện tích 146,8 ha, có tổng mức đầu tư 41.248 tỷ đồng và được đánh giá có vai trò quyết định diện mạo huyện Hoài Đức, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị lên quận trong tương lai gần. Đây cũng là hạng mục phát triển mũi nhọn của Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO), một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Dự án sở hữu vị trí "vàng" với các tuyến đường vành đai 3.5, Hoàng Quốc Việt kéo dài, tỉnh lộ 422 đang chuẩn bị đưa vào sử dụng; các trục đường lớn khu Tây Thăng Long hay đường quốc lộ 70 nối từ Nhổn tới Đại lộ Thăng Long chạy qua huyện Hoài Đức đã hoàn thành mở rộng lên tới 4 làn xe.

Bên cạnh đó, tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội dự kiến khai thác thương mại vào năm 2021 sẽ kéo gần Hoài Đức và trung tâm Hà Nội, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho người dân khu vực này di chuyển vào nội thành.

Theo thiết kế, khu đô thị Hinode Royal Park được xây dựng theo tiêu chí tiện ích "all in one" phục vụ tại chỗ tất cả nhu cầu hằng ngày như học tập, làm việc, giải trí, mua sắm,… mà cư dân không cần di chuyển xa ra ngoài khu đô thị.

Khi toàn khu hoàn tất xây dựng, dự án Hinode Royal Park sẽ bao gồm các tòa chung cư và khoảng 2.600 căn thấp tầng với các loại hình nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự phố, biệt thự song lập, đơn lập ven hồ.

Theo ý tưởng thiết kế đã phê duyệt, những ngôi nhà tại dự án hầu hết được bao quanh bởi không gian xanh với mô hình nhà trong vườn, nhà trong công viên. Cư dân sẽ được hưởng những tiện ích quy mô như công viên hồ trung tâm, quảng trường, bể bơi ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ, khu BBQ, sân tập đa năng, khu vui chơi trẻ em, vườn dưỡng sinh và hàng ngàn tiện ích mua sắm, y tế, giải trí…

Đặc biệt, các tuyến đại lộ trung tâm dự án rộng từ 30-40 m, quy hoạch giao thông nội khu ô bàn cờ giúp giảm tải ùn tắc khiến việc lưu thông của cư dân khi sinh sống trong khu đô thị vô cùng thuận lợi. Tại dự án, tổng thầu Ricons và các nhà thầu tiến hành thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ song song chất lượng xây dựng tốt nhất. Sự kết hợp hoàn hảo giữa chủ đầu tư lớn WTO và các nhà thầu uy tín đã thay cho lời cam kết an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư WTO còn lựa chọn và ký hợp đồng với các đơn vị uy tín, chuyên nghiệp để thực hiện dự án. Trong đó, đơn vị West Green Design (Canada) tư vấn thiết kế concept, cảnh quan; đơn vị Archicentre thiết kế khu bể bơi, hồ trung tâm; đơn vị Ym Tribe (Nhật) tư vấn thiết kế Onsen. Về đơn vị thi công, chủ đầu tư lựa chọn các nhà thầu uy tín như Ricons, Vinadic thuộc tập đoàn Amaccao, Á Châu, HTC,…

Trong quá trình thi công, dự án được kiểm tra và kiểm định bởi Cục quản lý chất lượng - Bộ Xây Dựng.

Hiện tại, chủ đầu tư WTO đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông nội bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thi công xong phần thảm, hoàn thiện cơ bản các phần ngầm, một số điểm đang chờ để đấu nối các đường vành đai 3.5. Bên cạnh đó, chủ đầu tư tiến hành trồng cây xanh bóng mát, hoàn thiện các hạng mục cảnh quan, tiện ích công cộng.

Về thi công xây dựng nhà ở thấp tầng, chủ đầu tư tiến hành khẩn trương xây dựng khu biệt thự, liền kề, cụ thể tiến hành ép cọc gần 1.000 căn nhà liền kề, triển khai thi công đồng bộ 590 căn nhà.

Với việc WTO tập trung toàn bộ tài chính và nguồn lực để thi công dự án như hiện nay, các chuyên gia dự đoán, cùng tầm nhìn xa trông rộng, các nhà đầu tư có thể đặt niềm tin rằng giá trị BĐS của những khu nhà ở tại Hinode Royal Park sẽ ăn theo sự gia tăng giá trị thương mại của toàn dự án.

Có thể nói, đô thị mới hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của Hinode Royal Park sẽ là "thỏi nam châm" thu hút dân cư từ vùng đô thị trung tâm chuyển đến sinh sống đông đúc, làm tăng sức sống, tăng giá trị cho không chỉ cho dự án WTO mà còn cho các dự án nhỏ lẻ xung quanh hưởng lợi chung. Chính vì vậy, khi chủ đầu tư giới thiệu dự án vào cuối năm 2021 đã nhanh chóng được đón nhận.

Hiện tại, dự án được phân phối bởi các đại lý lớn như: Cenland, Hải Phát Land, WeLand (MGLand, VHomes, Tân Thời Đại, Tân Long Land, Home Real Estate).

Trường Thịnh