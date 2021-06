Không gian xanh chuẩn Singapore tại Happy One - Central

Dân trí Singapore được xem là thiên đường của kiến trúc xanh độc đáo bậc nhất thế giới, là nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều công trình cao tầng.

Từ nguồn cảm hứng đó, Vạn Xuân Group tâm huyết sẽ mang đến không gian sống xanh hoàn hảo theo phong cách của quốc đảo sư tử, đưa thiên nhiên tràn ngập mọi không gian, len lỏi vào từng giác quan, đánh thức sự sáng tạo và khơi nguồn năng lượng cho những chủ nhân tương lai.

Không gian xanh chuẩn Singapore tại Khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một Happy One - Central.

Cuộc sống càng hiện đại, tốc độ đô thị tăng nhanh là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người. Khoa học đã chứng minh, không gian xanh góp phần lớn vào việc giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn, tăng hàm lượng oxy, giảm ảnh hưởng của tia cực tím và điều hòa không khí. Con người khi sinh sống tại những nơi có nhiều cây xanh sẽ làm chúng ta thấy khỏe khoắn hơn, giảm thiểu bệnh tật, gia tăng tuổi thọ, dễ dàng tái tạo năng lượng sau những ngày dài mệt mỏi.

Sống xanh, chạm ngàn tiện ích giữa trung tâm TP Thủ Dầu Một

Lấy cảm hứng sống xanh từ đảo quốc sư tử Singapore, Happy One - Central với mật độ xây dựng chỉ 34% với nhiều công trình xanh được Vạn Xuân Group dàn trải từ tầng trệt đến tầng 40 của khu căn hộ giúp cho không gian sống tràn ngập sắc xanh của cây cỏ tự nhiên. Chính nhờ không gian xanh này đã tạo cho Happy One - Central một cảnh quan khác biệt, thiết kế khéo léo không gian sống xanh cho toàn khu đã giúp cho khu căn hộ trở thành chốn nghỉ dưỡng bình yên và trong lành như giữa thiên nhiên. Sau mỗi giờ làm việc, được hòa mình vào không gian này sẽ giúp cho mọi cư dân luôn cảm thấy bình yên mỗi khi trở về.

Khu vực chiếu phim ngoài trời tại tầng 40 Happy One - Central.

Bên cạnh đó, các căn hộ tạo ấn tượng cho khách hàng bởi thiết kế thông minh, được trải dài theo hàng ngang trên mặt bằng tầng. Điều này, giúp cho mỗi phòng trong từng căn hộ đều có cửa sổ, tận dụng được nắng và gió tự nhiên, đảm bảo cho không gian luôn tràn ngập ánh sáng và thông thoáng.

Tại Happy One - Central, những chủ nhân tương lai còn được trải nghiệm tổ hợp 68 tiện ích trên không đỉnh cao như: Golf 3D, Art Gallery, rạp chiếu phim ngoài trời, hồ bơi tràn bờ, sky bar, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại,... đặc biệt là cây cầu kính trên không ở tầng 40 xứng tầm tạo nên một biểu tượng mới tại Bình Dương, sẽ là công trình mà mọi người nhớ tới khi nhắc đến Happy One - Central, cũng như thành phố trung tâm Thủ Dầu Một. Happy One - Central đã đánh trúng tâm lý "nghỉ dưỡng tại nhà" của nhóm khách hàng thượng gia bận rộn. Đây là chốn an cư lý tưởng bởi những chủ nhân tương lai sẽ luôn được bảo vệ khỏi sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, hưởng thụ mọi tiện nghi mà chẳng cần phải đi đâu xa.

Với vị trí trung tâm TP Thủ Dầu Một, những chủ nhân tương lai của Happy One - Central chỉ với một bước chân là có thể thụ hưởng đầy đủ các tiện ích ngoại khu hiện hữu như: Sân golf Sông Bé, Aeon Mall Bình Dương, MM Mega Market, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu du lịch Đại Nam,… Cũng như kết nối với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác vô cùng dễ dàng.

View nội khu đắc giá tại Happy One - Central: Mảng xanh được phủ khắp các khu vực tiện ích.

Không chỉ xanh về không gian với ngàn tiện ích, Happy One - Central còn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ smarthome vào mỗi căn hộ, người dùng có thể linh hoạt điều khiển các thiết bị điện tử như tivi, máy nóng lạnh, điều hòa không khí, cửa tự động,... giúp đem lại cho những chủ nhân tương lai cuộc sống hiện đại, tiện nghi.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Happy One - Central

Happy One - Central có quy mô 1.1 ha, gồm 2 tháp cao 40 tầng, được xây dựng 1.291 căn hộ và 13 shophouse đa dạng diện tích, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng có thể mua để ở hoặc đầu tư cho thuê. Happy One - Central hiện đang có mức giá từ 1,76 tỷ đồng/căn, thanh toán chỉ từ 1%/tháng, ngân hàng hỗ trợ 70% lãi suất 0% trong vòng 36 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà. Ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà. Bên cạnh đó, đối với khách hàng không sử dụng gói vay ngân hàng sẽ được hỗ trợ gói cho thuê căn hộ. Happy One - Central xứng đáng là lựa chọn an cư cũng như đầu tư lý tưởng cho khách hàng ở thời điểm hiện tại.

