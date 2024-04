Không gian trải nghiệm nhập vai lớn nhất Việt Nam tại The Galleria by Masterise Homes.

Không gian trải nghiệm nhập vai trong khuôn khổ chương trình "Đánh thức tương lai, tô màu hạnh phúc" diễn ra từ 11-14/4 tại The Galleria by Masterise Homes đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận là "Không gian trải nghiệm nhập vai lớn nhất Việt Nam".

Tại lễ ra mắt The Galleria by Masterise Homes, bà Nguyễn Thị Thu Trà - Phó tổng giám đốc Masterise Group - cho biết: "Nằm trong lộ trình kiến tạo những 'Trải nghiệm xứng tầm' tại các dự án sẽ được phát triển trong tương lai của Masterise Homes, chúng tôi trân trọng ra mắt The Galleria by Masterise Homes - Trung tâm trải nghiệm phong cách sống tại vị trí tâm điểm của Ocean Park 1. Đây không chỉ là một trong những khu nhà mẫu mang dấu ấn khác biệt của nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes mà còn là trung tâm trải nghiệm phong cách sống lớn hàng đầu khu vực miền Bắc".

The Galleria by Masterise Homes chính thức ra mắt hôm 11/4.

Bà Nguyễn Thị Thu Trà - Phó tổng giám đốc Masterise Group phát biểu tại lễ ra mắt The Galleria by Masterise Homes.

Các đại biểu cắt băng khai trương The Galleria by Masterise Homes.

Theo đó, trong thời gian 4 ngày từ 11 đến 14/4, chương trình trải nghiệm với chủ đề "Đánh thức tương lai, tô màu hạnh phúc" sẽ được tổ chức tại The Galleria với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Khách tham quan sẽ được nhập vai tại không gian trải nghiệm do đạo diễn Việt Tú sáng tạo, tham dự triển lãm nghệ thuật thị giác "Ánh xạ" hay tham quan khu nhà mẫu lớn bậc nhất miền Bắc…

Trong đó, ấn tượng nhất là không gian trải nghiệm thị giác nhập vai (immersive) lớn nhất Việt Nam nằm trong khuôn khổ khán phòng hơn 1.300m2 với diện tích màn LED lên tới gần 800m2, 360 độ, đưa người xem ở mọi lứa tuổi đắm chìm vào thế giới kỳ ảo choáng ngợp của hình ảnh, âm thanh, màn biểu diễn nghệ thuật tương tác.

Màn trình diễn là sự kết hợp giữa những công nghệ hiện đại nhất và nghệ thuật múa đương đại, kích thích mọi giác quan của người tham dự. Đây là điểm khác biệt của không gian nhập vai tại The Galleria by Masterise Homes với các dự án, sự kiện đang có tại Việt Nam để tạo ra một không gian ảo nhưng "thật" nhất cho khách tham quan.

Không gian trải nghiệm nhập vai lớn nhất Việt Nam tại The Galleria by Masterise Homes.

Đại diện Masterise Homes nhận chứng nhận xác lập kỷ lục "Không gian trải nghiệm thị giác nhập vai lớn nhất Việt Nam" từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Là khách hàng đang quan tâm tới các dự án của Masterise Homes, anh Nguyễn Trung Kiên (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: "Tôi rất ấn tượng với chuỗi hoạt động trải nghiệm mới lạ tại The Galleria. Điều này cho thấy nhà phát triển luôn đề cao trải nghiệm của khách hàng khi giới thiệu các dự án bất động sản, đồng thời tạo ra dấu ấn riêng trên thị trường".

Đưa đến cách tiếp cận các dự án bất động sản theo một góc nhìn khác, mang đậm tính nghệ thuật, chương trình "Đánh thức tương lai, tô màu hạnh phúc" tại The Galleria còn đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc với triển lãm nghệ thuật thị giác "Ánh xạ". Triển lãm trưng bày những bức tượng điêu khắc bằng vật liệu phản chiếu, bài trí độc đáo trong không gian sân vườn xanh mát và sảnh của The Galleria để mang đến cho khách tham quan một không gian chiêm nghiệm yên tĩnh, thư thái, hòa mình vào thiên nhiên.

Chương trình trải nghiệm "Đánh thức tương lai, tô màu hạnh phúc" tại The Galleria by Masterise Homes cho thấy sự đề cao trải nghiệm khách hàng và góc nhìn mới khi tiếp cận các dự án bất động sản. Với sự đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu trong từng chi tiết, The Galleria by Masterise Homes hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng, không gian đa chức năng cho cư dân, khách hàng và đối tác của Masterise Homes trên hành trình kiến tạo những công trình biểu tượng và mang đến những phong cách sống khác biệt.

Đăng ký tham gia và tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình tại: https://thegalleriabymasterisehomes.com/