Không gian sống tiện ích và gẫn gũi thiên nhiên tại compound The Aqua, Waterpoint

Khu đô thị khép kín (compound) bên vịnh cảng và dấu ấn của thương hiệu Nam Long

Xuyên suốt hành trình 30 năm phát triển, đại diện Nam Long Group cho biết, luôn giữ vững tôn chỉ kiến tạo môi trường sống, mang đến những quần thể không gian sống chất lượng, bền vững cho cộng đồng. Ở từng dự án, Nam Long không chỉ hướng tới các chuẩn mực quốc tế về quy hoạch, tiện ích, hạ tầng… mà còn cân đối hài hòa yếu tố hiện đại với thiên nhiên.

Cùng với sự ra đời và phát triển của mô hình compound trên thế giới, phong cách sống nghỉ dưỡng tại gia dần trở thành xu hướng được giới thượng lưu tìm kiếm. Sớm tiệm cận các xu hướng quốc tế, cách đây gần 2 thập kỷ, Nam Long đã phát triển mô hình compound tại TPHCM với các dự án như khu biệt thự Nam Phú (quận 7), khu biệt thự Thảo Nguyên Sài Gòn (quận 9).

Tiếp đó, tập đoàn bắt tay với những đối tác danh tiếng thế giới như Hankyu Hanshin Properties, Nishi Nippon Railroad - 2 chủ đầu tư kinh nghiệm 100 năm tại Nhật Bản để triển khai các khu compound với nhiều cải tiến về thiết kế, chất lượng... Điển hình nhất là các khu compound dòng Valora như Valora Camellia Garden, Valora Fuji, Valora Island… Những khu compound này từng bước góp phần định hình tiêu chuẩn sống mới dành riêng cho giới thượng lưu.

Năm 2021, những thông tin đầu tiên về bộ sưu tập 39 biệt thự hạng sang thuộc compound The Mizuki - khu đô thị Mizuki Park ra mắt đã gây chú ý trên thị trường bất động sản. Một compound biệt lập nằm trong khu đô thị tích hợp với đa dạng tiện ích được kỳ vọng mang đến một không gian sống vừa hiện đại, tiện nghi, vừa gần gũi và hài hòa cùng thiên nhiên.

Với định hướng "Luôn làm mới sản phẩm bằng những xu thế thời thượng", Nam Long không ngừng nâng tầm sản phẩm và compound The Aqua, khu biệt thự biệt lập tại "thành phố bên sông" Waterpoint là bước đi tiếp theo.

Tọa lạc trên vị trí đắt giá nhất phân khu Aquaria, khu đô thị Waterpoint, compound The Aqua từng bước thiết lập một phong cách sống cao cấp ngay cửa ngõ phía Tây Nam TPHCM.

Toàn cảnh phân khu Aquaria, khu đô thị Waterpoint (Ảnh: Nam Long Group).

Sống đa trải nghiệm tại compound The Aqua, Waterpoint

Không theo đuổi sự khoa trương, compound The Aqua, Waterpoint là tổng hòa của các đường nét đương đại thanh lịch, tinh tế cùng những cùng gam màu nhẹ nhàng, sang trọng, tạo nên không gian sống khoáng đạt nhưng vẫn bề thế, khẳng định vị thế chủ nhân. Điều này cũng là một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của compound The Aqua, Waterpoint trên thị trường.

Nằm bên bờ sông Vàm Cỏ Đông hiền hòa, compound The Aqua, Waterpoint sở hữu thế đất vuông vức kế cận vịnh cảng nước ngọt rộng 8,6ha. Vị trí riêng có mở ra một không gian sống đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe: Trải nghiệm tiện ích, dịch vụ cao cấp và tận hưởng những phút giây yên bình giữa thiên nhiên sông nước.

Không gian sống hài hòa tại compound The Aqua, Waterpoint (Ảnh: Nam Long Group).

Được "may đo" bởi Nam Long cùng các đối tác hàng đầu thế giới về quy hoạch, thiết kế, cảnh quan, The Aqua, Waterpoint là sự kết hợp giữa tiêu chuẩn quy hoạch quốc tế và dấu ấn đặc trưng bản địa. "Vì thế, sở hữu biệt thự The Aqua, Waterpoint không đơn thuần chỉ sở hữu một kênh tài sản tiềm năng mà còn là dẫn dắt phong cách sống riêng có, đa trải nghiệm trong không gian thiên nhiên xanh mướt, nuôi dưỡng cả sức khỏe thể chất và tinh thần", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Cuộc sống tại compound The Aqua nói riêng và Waterpoint nói chung ngày càng được nâng tầm khi hệ thống tiện ích của đại đô thị đang dần được lấp đầy bởi các thương hiệu F&B, trường học, công viên, sân thể thao, đường đạp xe… đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Country Club - tổ hợp thể dục thể thao 3ha tại Waterpoint đã đi vào vận hành (Ảnh: Nam Long Group).

"Viết tiếp câu chuyện về chuẩn sống như nghỉ dưỡng tại gia tại biệt thự khép kín The Aqua, Waterpoint chính là trải nghiệm sống hạnh phúc viên mãn của những chủ nhân biết tận hưởng những giá trị sống giàu cả về vật chất và tinh thần", chủ đầu tư nhấn mạnh.

