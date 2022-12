Không gian sống thượng lưu tại The Beverly - Vinhomes Grand Park

"Tĩnh - động" hài hòa, cân bằng nhịp sống

Lấy cảm hứng từ phong cách sống xa hoa, nhộn nhịp của Beverly Hills - "thành phố ngôi sao" của nước Mỹ - dự án The Beverly được ưu ái hàng đầu đại đô thị Vinhomes Grand Park với hàng loạt trải nghiệm không dành cho số đông. Nhịp sống thời thượng, sôi động được tổng hòa với những trải nghiệm riêng tư, an nhiên tại riêng The Beverly, khi dự án mang đến mọi cung bậc cảm xúc, hài hòa giữa "tĩnh" và "động".

The Beverly đem đến trải nghiệm đa chiều khi bước xuống phố là nhịp sống rộn ràng, sôi động đêm ngày, trở về nhà là không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại giữa thiên nhiên (Ảnh phối cảnh dự án).

Thế mạnh của The Beverly nằm ở loạt cảnh quan độc đáo. Hơn cả một nơi an cư, The Beverly được xây dựng như một resort nghỉ dưỡng "chuẩn Mỹ" dành riêng cho cư dân với chuỗi tiện ích cao cấp hàng đầu: hồ bơi Marina Pool, sàn cát nhân tạo Hawaii, vườn suối sương mù Harmony, khu thể thao Aqua Gym, đại lộ danh vọng Starlight... mang đến quyền nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn suốt 365 ngày mỗi năm.

Song hành với không gian sống sôi động, thời thượng, The Beverly còn đề cao những khoảnh khắc thư giãn riêng tư, đậm tính nghệ thuật. Với lợi thế nằm kế cận trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, đối diện đại công viên 36ha và 2 sông lớn với view không bị che chắn, có tới 90% căn hộ tại The Beverly sở hữu tầm nhìn ra đại công viên và khu thấp tầng. Không gian sống bên trong căn hộ hứa hẹn mang đậm tính nghỉ dưỡng riêng tư, khi mỗi ban công đều mở ra không gian khoáng đạt.

Tại dự án duy nhất đối diện đại công viên 36ha và 2 sông lớn, mỗi ban công căn hộ mở ra tầm nhìn panorama độc đáo (Ảnh phối cảnh minh họa).

Nói về The Beverly, đại diện chủ đầu tư cho biết: "Chúng tôi muốn xây dựng một không gian sống bền vững nơi cư dân có đầy đủ điều kiện để khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần - nơi thỏa mãn mọi nhu cầu sống hiện đại, giúp cư dân giải tỏa căng thẳng và tiếp thêm cảm hứng tích cực mỗi ngày ngay tại nhà".

Đầy đủ tiện ích giao thông, giáo dục, tiện nghi

Là "trái tim" của đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly thừa hưởng khả năng kết nối nhanh chóng tới các "trọng điểm sáng tạo" của thành phố Thủ Đức gồm: Trung tâm Công nghệ cao Sài Gòn (SHTP), Trung tâm Công nghệ Giáo dục Đại học Quốc gia TPHCM, Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm, Khu Công nghệ Sinh thái Tam Đa…

Bao quanh dự án The Beverly là hệ thống giáo dục hiện đại với hơn 20 trường học danh tiếng như Bách khoa, Quốc tế, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kinh tế - Luật, Thể dục Thể thao, An ninh, Cảnh sát, Luật, Ngân hàng, Fulbright Việt Nam...

Chuẩn mực sống của cư dân Beverly còn được nâng tầm nhờ hệ sinh thái tiện ích cao cấp của đại đô thị Vinhomes Grand Park ngay kế bên. Từ sảnh căn hộ, cư dân chỉ mất 3 phút kết nối đến trạm xe buýt điện VinBus và đại lộ Ánh sáng; 4 phút kết nối đến hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; 5 phút kết nối đến tháp văn phòng 45 tầng, bến du thuyền Manhattan Glory....

Kề cận The Beverly là đại lộ Ánh sáng, hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, tháp văn phòng 45 tầng, bến du thuyền Manhattan Glory... (Ảnh phối cảnh dự án).

Chị Nguyễn Thu Nguyên - một cư dân tương lai tại The Beverly - chia sẻ: "Có thể dùng thuật ngữ full-option của các sản phẩm công nghệ để miêu tả về cuộc sống tại The Beverly, đủ đầy không thiếu thứ gì, tất cả đều cao cấp, thời thượng. Tôi cũng rất hài lòng với vị trí của dự án, khi mọi tiện nghi đều nằm trong vòng kết nối nhanh chóng. Gia đình tôi sẽ có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống và gắn kết, là điều tôi đã mong mỏi từ lâu".