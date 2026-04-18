Không gian sống nghệ thuật của bộ sưu tập Lusso d’Arte thuộc Lusso Saigon

Bộ sưu tập Lusso d’Arte thuộc Lusso Saigon (Ảnh: CĐT).

Đại diện Phát Đạt cho biết, bộ sưu tập Lusso d’Arte cũng là biểu tượng cuối cùng của La Pura, được phát triển dựa trên 3 nền tảng: The Art of Space - Không gian sống sang trọng và nghệ thuật; The Art of Experiences - Nghệ thuật sống tận hưởng và The Art of Lifestyle - Khẳng định phong cách sống tinh tế.

“Với bộ sưu tập Lusso d’Arte, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào chiều sâu trải nghiệm, từ sảnh đón, tiện ích, đến không gian căn hộ… tất cả đều được đặt để như một tác phẩm nghệ thuật, nâng niu cảm xúc chủ nhân, để mỗi ngày đều như đang nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao thương hiệu quốc tế”, đại diện nhà phát triển dự án chia sẻ.

Sảnh đón với trần cao 8m, đem đến không gian đón tiếp gia chủ, khách mời như đang bước vào khách sạn 5 sao (Ảnh: CĐT).

Theo đó, đại sảnh Lusso d’Arte được thiết kế như một triển lãm nghệ thuật với trần cao 8m, lễ tân được đào tạo bài bản theo chuẩn quốc tế.

Phối cảnh không gian phòng khách của BST Lusso d’Arte (Ảnh: CĐT).

Lusso d’Arte cũng là bộ sưu tập được đầu tư phòng Business Center (không gian làm việc) dành riêng cho chủ nhân tiếp khách quý.

Hồ bơi Infinity Sky Pool nằm tại tầng 20, nơi bố trí hệ tổ hợp tiện ích đa chức năng (Ảnh: CĐT).

Nếu không gian sảnh đón được chăm chút tỉ mỉ để chào mừng chủ nhân trở về nhà thì hệ tiện ích ở tầng 20 và tầng mái sẽ đưa chủ nhân đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia theo phương thẳng đứng. Chỉ một nút bấm thang máy có thể tiếp cận khu hồ bơi vô cực có Pool Bar với tổng diện tích lên đến 619m2, trong đó hồ bơi thẳng rộng tới 180m2. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa đắm mình vào làn nước trong xanh, tận hưởng ly cocktail, ngắm nhìn thành phố sôi động.

Vườn Sky Zen dành cho chủ nhân yêu thích sự yên tĩnh (Ảnh: CĐT).

Tại tầng 20 cũng được chú trọng đầu tư thêm các khu vườn Sky Zen, Sky Yoga dành cho chủ nhân yêu thích sự yên tĩnh hay khu vườn sáng tạo dành riêng cho cư dân nhí.

Phối cảnh vườn nghệ thuật Baroque trên tầng mái của toà tháp (Ảnh: CĐT).

Thêm một điểm cộng đặc biệt dành cho BST Lusso d’Arte là giữ trọn ứng dụng Biophilic Design - Xanh trong tầm mắt của dự án La Pura và nâng cấp thêm thiết kế các khu vườn tại tầng mái theo các chủ đề nghệ thuật: vườn Baroque, vườn Phục Hưng, vườn Chill & Relax, vườn Rococo, khu tập Putting Hy Lạp, Putting Đương Đại… đáp ứng các nhu cầu thưởng lãm của tệp chủ nhân có gu.

Để mang đến sự trọn vẹn trong nghệ thuật sống, BST Lusso d’Arte còn mang đến giải pháp tối ưu cho cuộc sống bận rộn của chủ nhân với công nghệ Smart Home. Chủ nhân có thể tạo lập kịch bản riêng theo lịch sinh hoạt của mình, từ đó cài đặt lịch điều khiển điều hoà, chiếu sáng, mở khoá, đèn, rèm cửa, …

Trong bối cảnh người mua tại TPHCM đang dịch chuyển nhu cầu từ căn hộ ở sang căn hộ ưu tiên trải nghiệm sống, kết hợp tệp khách chuyên gia quốc tế tăng, những sản phẩm mang tính cá nhân hóa, có trải nghiệm độc đáo và được vận hành bài bản trở thành lựa chọn ưu tiên.