Không gian sống hướng đến phong cách "nghỉ dưỡng tại gia" tại Lào Cai

Ngôi nhà thứ nhất để nghỉ dưỡng tại gia

Ở vị trí "trái tim" khu đô thị The Manor Lào Cai, The Manor Tower Lào Cai hướng tới mục tiêu kiến tạo cuộc sống tươi mới, đầy hứng khởi cùng trải nghiệm sống xanh cho cộng đồng cư dân bằng hệ thống tiện ích độc đáo. Đó là công viên nghệ thuật "giữa tầng mây" Sky Park diện tích 6.000m2 gồm đường dạo bộ cây xanh, khu vườn thiền yoga ngắm hoàng hôn, vườn đọc sách, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ ngoài trời… Không chỉ vậy, không gian xanh còn được chủ đầu tư đưa đến gần hơn với từng căn hộ nhờ hơn 4 khu vườn chủ đề trên cao xen kẽ giữa các tầng, mang tới sự thư thái và năng lượng tích cực mỗi ngày.

Công viên nghệ thuật Sky Park được định hướng là không gian kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và thổi bùng đam mê sáng tạo nghệ thuật cho cư dân (Ảnh phối cảnh dự án).

Tòa tháp có kiến trúc mặt bằng độc đáo, lấy cảm hứng từ hình ảnh bông hoa diên vỹ bung nở giữa núi rừng Tây Bắc. 22 tầng căn hộ cao cấp được bố trí hài hòa trên 3 tòa tháp theo xu hướng "kiến trúc xanh", vừa gợi liên tưởng tới hình ảnh những ruộng bậc thang kỳ vĩ, vừa khắc họa những đường cong mềm được lặp lại mô phỏng sự chuyển động của dòng nước chảy từ đỉnh thác xuống.

"Không gian cây xanh kết hợp mặt nước đem lại hiệu quả cao về mặt thị giác, kiến trúc xanh với những khoảng không gian thư giãn không chỉ giúp con người tiếp cận dễ dàng với thiên nhiên, nâng cao chất lượng sống, mà còn tạo ra năng lượng tích cực cho chủ nhân", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Cũng theo chủ đầu tư, để tận hưởng cuộc sống sang trọng trong lòng thiên nhiên tại The Manor Tower Lào Cai, mỗi buổi sáng cư dân sẽ được đánh thức bằng tiếng chim hót ngoài ban công và khởi đầu ngày mới căng tràn năng lượng bằng những vòng dạo bộ ở công viên nghệ thuật trên cao, phóng tầm mắt bao quát toàn thành phố, hay thực hiện các bài yoga trong ánh bình minh, hít căng lồng ngực cho bầu không khí trong lành, thoáng đãng len lỏi vào cơ thể. Hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe đặc biệt với phòng gym hiện đại, spa kết hợp các liệu pháp tiên tiến và thảo dược bản địa của núi rừng. Bể bơi vô cực cũng hứa hẹn mang lại cảm giác đặc biệt.

Vào những ngày cuối tuần, gia chủ sẽ chẳng cần đi đâu xa vì đã có thiên nhiên ngay bên thềm nhà. Họ cũng có thể cùng người thân thỏa sức mua sắm ngay tại trung tâm hiện đại, xem những bộ phim kinh điển tại rạp chiếu phim ngay dưới tầng hầm. Họ sẽ được những đầu bếp trứ danh phục vụ các món ăn Á - Âu tại hệ thống nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng xoay 360 độ độc đáo...

Sky bar hiện đại với góc nhìn bao quát toàn thành phố cũng là nơi tuyệt vời để mỗi cư dân hòa mình với bầu trời đêm huyền ảo nơi thành phố biên cương (Ảnh phối cảnh dự án).

Ngôi nhà thứ 2 để trở về

Không chỉ kiến tạo không gian sống giàu trải nghiệm cho những cư dân bản địa, chủ đầu tư The Manor Tower Lào Cai còn dành tặng những "khách phương xa" từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh hay bất cứ địa phương nào khác.

Ngoài 259 căn hộ cao cấp (sẽ được cấp sổ hồng), dự án còn 100 phòng khách sạn quốc tế và 44 căn hộ hàng hiệu - Citadines Central Lao Cai - được vận hành theo quy chuẩn khắt khe của thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới - Tập đoàn The Ascott Limited. Căn hộ hàng hiệu - Citadines Central Lao Cai là gợi ý cho việc sở hữu second home thời điểm này. Với trào lưu làm việc từ xa (work from home) đang "lên ngôi", thay vì chọn một kỳ nghỉ ngắn ngày để tái tạo sức khỏe, nhiều người chọn vừa tận hưởng cuộc sống giàu năng lượng vừa làm việc một cách hiệu quả tại chính ngôi nhà mình.

Citadines Central Lao Cai là ngôi nhà thứ 2 sang trọng giữa thiên nhiên núi rừng (Ảnh phối cảnh dự án).

Chủ đầu tư cho biết, căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ The Manor Tower hội tự các lợi thế: vừa tiện nghi, hiện đại vừa có không gian sống trong lành, khoáng đạt. Một cuộc sống cân bằng với cảm giác bình yên, thư thái đã được chứng minh tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

"Thật không quá khi nói The Manor Tower Lào Cai tựa như một bản giao hưởng diệu kỳ, đưa thiên nhiên, con người và cuộc sống hòa làm một. Thật ngỡ ngàng khi ở nơi biên cương Tổ quốc, chúng ta được tận hưởng cuộc sống đong đầy cảm xúc: chạm bầu trời, chạm mặt nước và chạm thiên nhiên", đại diện chủ đầu tư miêu tả.

Với lợi thế giao thông thuận tiện: cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Cảng Hàng không Quốc tế Lào Cai (mới khởi công) cùng mối liên kết chặt chẽ với trung tâm du lịch Sa Pa (cao tốc Lào Cai - Sa Pa chuẩn bị được khánh thành), The Manor Tower Lào Cai hứa hẹn là một second home mang đến nhiều giá trị vượt trội.