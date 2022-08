Không gian sống chất lượng tại nhà liền kề T&T Phố Nối

Phối cảnh dự án.

"Vị trí vàng an cư" ngay tâm điểm sầm uất Phố Nối

Trong lĩnh vực bất động sản, vị trí luôn được xem là yếu tố quan trọng nhất trong đầu tư và sở hữu. Trên thực tế, những bất động sản sở hữu vị trí đẹp, kết nối thuận tiện đến các tiện ích thiết thực như nơi làm việc, trường học, bệnh viên… tại các khu vực dân cư sầm uất luôn có mức giá cao hơn các sản phẩm cùng phân khúc.

Không chỉ tạo ra giá trị sinh lời cho các nhà đầu tư, bất động sản có vị trí đắt giá còn là nơi an cư lạc nghiệp bền vững cho cư dân, cho phép gia chủ có nhiều thời gian để tận hưởng cùng gia đình, tiết kiệm thời gian đi lại và có những trải nghiệm sống tốt nhất. Đây cũng là lý do các dự án bất động sản lớn từ các chủ đầu tư tên tuổi trên thị trường luôn sở hữu cho mình những quỹ đất "vàng" tiềm năng, tạo ra những giá trị thiết thực thu hút khách hàng - nhà đầu tư.

Tại tâm điểm sầm uất Phố Nối - Hưng Yên, T&T Phố Nối của chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đô thị T&T, được tư vấn phát triển bởi T&T Homes - thành viên tập đoàn T&T Group, là một trong những sản phẩm tạo được tiếng vang với vị trí đắt giá, chỉ cách cửa ngõ Thủ đô Hà Nội khoảng 10km.

Hệ tiện ích đẳng cấp nâng tầm chất lượng sống tại nhà liền kề T&T Phố Nối

Nhà liền kề T&T Phố Nối - Tổ ấm đa tiện ích nâng tầm chất lượng sống

T&T Phố Nối sở hữu hai mặt tiền đường đắt giá là Quốc lộ 5 - tuyến đường huyết mạch kết nối liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng và tuyến đường D34, trong đó đoạn qua dự án rộng khoảng 40m. Nhờ vậy, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các tỉnh lân cận và hệ tiện ích ngoại khu đa dạng trong khu vực: bệnh viện, trung tâm hành chính, trường học các cấp, ngân hàng, trung tâm thương mại, chợ, khu vui chơi - giải trí,….chỉ trong vài phút kết nối.

Bên cạnh đó, dự án còn tọa lạc tại trung tâm Phố Nối - "thủ phủ công nghiệp" của Hưng Yên với nhiều khu công nghiệp lớn, điểm "đóng quân" của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước với hàng chục nghìn lao động và các chuyên gia nước ngoài. Như vậy, cư dân T&T Phố Nối có thể dễ dàng di chuyển đến nơi làm việc là các khu công nghiệp hay các trung tâm hành chính trong khu vực mà không mất nhiều thời gian đi lại. Bên cạnh đó, các cư dân nhí cũng có thể an tâm học hành với hệ thống giáo dục kề cận: trường cấp 3 Mỹ Hào, Trường cấp 1,2,3 Hồng Đức, Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên, Trường THPT Mỹ Hào,…

Bên cạnh vị trí đắt giá, nhà liền kề T&T Phố Nối còn mang lại hệ tiện ích xứng tầm với môi trường sống chất lượng, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân.

Mỗi sản phẩm đều được chủ đầu tư chăm chút trong từng chi tiết với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đầy ấn tượng, nghệ thuật sắp đặt tinh tế, không gian sống đầy đủ tiện nghi, thoải mái và tràn đầy cảm hứng. Nhà liền kề T&T Phố Nối đều sở hữu mặt tiền rộng, diện tích linh hoạt từ 74-119m2, thiết kế 4 tầng 1 tum, không gian thoáng đãng cho các thành viên trong gia đình nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, tôn vinh cá tính riêng của từng gia chủ.

Sở hữu nhà liền kề T&T Phố Nối, cư dân còn an tâm với hệ thống tiện ích nội khu vượt trội, hiện đại hướng tới một cuộc sống an cư viên mãn: công viên xây xanh, khu thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, sân tennis,…. cùng hàng loạt các tiện ích ngoại khu đa dạng giúp cư dân có cuộc sống đa trải nghiệm, an cư trọn vẹn.

Chủ đầu tư cho biết, T&T Phố Nối là một trong những dự án trong khu vực có pháp lý hoàn thiện, sở hữu trong thời điểm hiện tại. Dự án đang được tiếp thị và phân phối bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) và đại lý phân phối Hải Phát Land.

Khách hàng mua các sản phẩm T&T Phố Nối trong giai đoạn hiện nay sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư như: hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Ngoài ra, còn có nhiều quà tặng hấp dẫn như: tặng 1 chỉ vàng khi giao dịch thành công, chiết khấu lên đến 9% khi thanh toán nhanh, chiết khấu từ 30- 50 triệu đồng tùy sản phẩm,……

Tham khảo thông tin dự án tại website: https://ttphonoi.khaihoanland.vn/