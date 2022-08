Không gian sống cao cấp tại Masteri Waterfront

Chuẩn mực sống cao cấp đang dần thay đổi

Một vùng ven đô hiện đại, nơi ôtô là biểu tượng của văn hóa đô thị, nơi cư dân được sở hữu những dinh thự rộng lớn, trải nghiệm tiện ích ngay trước thềm nhà có lẽ là mơ ước của nhiều người Việt hai mấy năm về trước. Đó là khi internet chưa được phổ cập rộng rãi, đi nước ngoài là một điều gì đó xa xỉ và thu nhập người dân còn hạn chế.

Nhưng tất cả đều là đã từng. Việt Nam những năm trở lại đây, số lượng đô thị, đại đô thị ven đô ở các thành phố lớn được xây dựng liên tiếp với sự xuất hiện của nhiều dự án cao cấp. Theo báo cáo của CBRE, chỉ tính riêng trong quý III/2021, phân khúc căn hộ cao cấp chiếm tới 65% thị phần bất động sản Hà Nội. Thực tế đó phản ánh rõ nét một điều: Tầng lớp trung lưu, siêu giàu tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng.

Đi cùng với sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu là chuẩn mực sống dần được thay đổi, ngày càng tiệm cận với tiêu chuẩn sống của thế giới. Điển hình là sự ra đời của những đô thị như Vinhomes Ocean Park - đại đô thị ven đô hiện đại với biệt thự và các căn hộ sở hữu tầm nhìn độc đáo, không gian sống tiện nghi và hệ sinh thái tiện ích quy mô, đủ đầy cho mọi nhu cầu sống.

Đại đô thị Vinhomes Ocean Park (Ảnh thực tế).

"Thời đại 4.0, sống trong một thế giới phẳng, được tiếp cận toàn bộ các thông tin về thế giới cùng tiềm lực về tài chính giúp mình có thêm nhiều hiểu biết và cơ hội được trải nghiệm cuộc sống tại các đô thị phát triển trên thế giới. Với mình, nhà không chỉ cần có thiết kế đẹp mà còn phải đa dạng tiện ích, phục vụ tốt nhất nhu cầu trải nghiệm sống của các thành viên. Đó là lý do mình chọn Vinhomes Ocean Park", anh Hoàng Anh, một doanh nhân đồng thời cũng là cư dân Vinhomes Ocean Park chia sẻ.

Masteri Waterfront - mang đến chuẩn mực không gian sống mới

Có thể nói, tại Vinhomes Ocean Park, một xã hội của giới nhà giàu đã và đang dần được hình thành với những tiêu chuẩn ngày một khắt khe hơn về môi trường sống. Không dừng lại ở việc thể hiện giá trị hiện hữu như vị trí, tiện ích mà dự án còn hướng đến những giá trị vô hình về tinh thần cho cư dân. Masteri Waterfront chính là dự án được "đo ni đóng giày" cho tiêu chí sống mới này của cộng đồng giàu có.

Masteri Waterfront với vị trí trung tâm đại đô thị Vinhomes Ocean Park mang đến bộ sưu tập tầm view triệu đô (Ảnh phối cảnh minh họa).

Tọa lạc tại vị trí kim cương "Quận Ocean", cư dân Masteri Waterfront là những chủ nhân sở hữu đặc quyền "triệu đô" chiêm ngưỡng biển hồ nước mặn 6,1 ha và hồ trung tâm 24,5 ha ngay tại ban công nhà. Sáng sớm mở cửa ngắm bình minh, chiều tàn nhâm nhi ly rượu tận hưởng hoàng hôn, trải nghiệm cảm giác trở thành khách VIP trong chính căn hộ của mình. Tầm view panorama từ bể bơi tầng thượng là bức tranh đẹp, hoàn thiện bộ sưu tập "view triệu đô" của cư dân.

Không chỉ đem đến tầm nhìn mãn nhãn, Masteri Waterfront còn đem tới cho cư dân hệ tiện ích đa tầng được thiết kế và đảm bảo chất lượng thi công chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu của cư dân. Từ những nhu cầu cơ bản như ăn uống - mua sắm đến chăm sóc sức khỏe hay nhu cầu mới sau dịch là làm việc tại nhà, nghỉ dưỡng tại gia đều được chăm chút kĩ lưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao.

Đại lộ Malibu Walk sầm uất (Ảnh phối cảnh).

Tại đây, đại lộ Malibu Walk hứa hẹn đưa các hoạt động giải trí, vui chơi, thư giãn của cư dân lên một tầm cao mới với trải nghiệm mua sắm, ăn uống như tại các trung tâm thương mại sầm uất nhất thế giới. Ngoài ra, bộ sưu tập tiện ích gồm hệ thống phòng gym cao cấp, sân tập dưỡng sinh cũng như 6 bể bơi tầng thượng với phân khu riêng cho người lớn và trẻ nhỏ cùng nhiều tiện ích khác sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu luyện tập thể chất mỗi ngày của từng cá nhân. Không chỉ dừng lại ở mua sắm, giải trí hay chăm sóc sức khỏe, Masteri Waterfront còn đem tới không gian làm việc, gặp gỡ đối tác tối ưu ngay trong khuôn viên sống. Cư dân sẽ được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp với đầy đủ các tiện ích như sảnh đón tiếp, thư viện, phòng họp… Tất cả đều được thiết kế bởi STUDIO HBA - công ty thiết kế nội thất hàng đầu thế giới - mang tới một không gian làm việc, tiếp khách đẳng cấp và sang trọng.

Trên cả những giá trị hiện hữu, Masteri Waterfront được kỳ vọng nâng tầm chuẩn sống cho cư dân bằng giá trị tinh thần, đem đến cảm hứng sống "tuyệt tác" tràn đầy qua hệ tiện ích cảnh quan lấy cảm hứng từ 8 bức tranh nổi tiếng của danh họa Van Gogh. Tại đây, "Orchard in blossom" của Van Gogh đã hóa mình thành khu vực lounge chìm dưới nước độc đáo. Lối vào chính ấn tượng của dự án cũng được lấy cảm hứng từ "Willows at sunset" của danh họa, là nơi chào đón cư dân mỗi khi trở về nhà trong không gian an yên với sự phân bổ tinh tế giữa các tác phẩm điêu khắc, hồ nước nhỏ và cây cối. Ngay cả khu vui chơi trẻ em cũng được truyền cảm hứng từ bức "Irises" với những gam màu sống động, vui tươi cùng nhiều chi tiết thiết kế gợi liên tưởng tới cánh hoa diên vĩ, gửi gắm nguồn năng lượng tích cực cho sự phát triển đầy ý nghĩa của cư dân nhí… Điểm nhấn về thiết kế hòa trong không gian sinh thái ngập tràn cây xanh và mặt nước của đại đô thị Vinhomes Ocean Park hứa hẹn mang tới "ngôi nhà nghỉ dưỡng- home resort" đúng nghĩa cho cư dân.

Lounge thư giãn dưới nước lấy cảm hứng từ bức họa Orchard in blossom (Ảnh phối cảnh).

Kiến tạo nên không gian sống như nghỉ dưỡng giúp cư dân tái tạo năng lượng cùng những tiện ích dẫn đầu nhịp sống hiện đại, Masteri Waterfront hứa hẹn là nơi an cư cho cộng đồng thành đạt, thượng lưu, mang đến chuẩn sống cao cấp chất lượng và toàn diện hơn.