Không gian của giới tinh hoa: The Rey Edition và chuẩn sống khách sạn 5 sao

Không gian sống được vận hành theo chuẩn khách sạn 5 sao đang thu hút nhu cầu của giới thượng lưu (Ảnh: CĐT).

“All-in-one living”: Khi chuẩn khách sạn trở thành “hệ điều hành” của không gian sống

Theo báo cáo bất động sản hàng hiệu 2025-2026 của Savills, nguồn cung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 55% trong 5 năm qua. Tại các thị trường như Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia, giới thượng lưu đang dần ưu tiên không gian sống được vận hành 360 độ bằng những dịch vụ cao cấp để thụ hưởng trải nghiệm sống hạng sang mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, mô hình “all-in-one living” không còn dừng lại ở việc tích hợp tiện ích, mà hướng tới một hệ sinh thái được tổ chức liền mạch - nơi mọi nhu cầu từ sinh hoạt, làm việc đến thư giãn đều được đáp ứng.

The Rey Edition - bộ sưu tập duplex thuộc Rivea Residences được Meygroup phát triển, là một trong những dự án theo đuổi cách tiếp cận này.

Tọa lạc tại khu vực Vĩnh Hưng, cận kề lõi trung tâm Hà Nội, Rivea Residences được định vị như một tổ hợp tháp đôi định hình chuẩn mực sống hạng sang nội đô, nơi không gian ở và hệ dịch vụ được thiết kế để vận hành đồng bộ.

Tại đây, chuẩn khách sạn không chỉ hiện diện ở thiết kế kiến trúc, không gian sống, mà còn nằm ở cách mọi thứ được tổ chức phía sau. Từ cách phân tách các khu chức năng, cho đến vận hành dịch vụ tiện ích hàng ngày, tất cả được thiết lập đủ chặt chẽ để tạo nên chuỗi trải nghiệm tinh tế, mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ.

Nhịp sống thượng lưu tiêu chuẩn khách sạn tại The Rey Edition

Trải nghiệm không gian sống hạng sang bắt đầu từ những bước chân đầu tiên về nhà (Ảnh: CĐT).

Trải nghiệm tại The Rey Edition được mở ra từ khu vực đại sảnh cư dân và các không gian chung đầu tiên của tòa nhà. Khu vực đại sảnh với trần cao gần 9m tạo ấn tượng về tỷ lệ và độ thoáng ngay từ điểm chạm đầu tiên. Ngôn ngữ thiết kế sử dụng các vật liệu như đá, kim loại kết hợp cùng hệ ánh sáng được kiểm soát, hình thành một không gian đón tiếp sang trọng nhưng không quá phô trương mang lại sự nhẹ nhàng hoàn hảo tương đồng với tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao.

Khi cư dân di chuyển vào sâu bên trong, nhịp sinh hoạt tiếp diễn trong hệ tiện ích nội khu. Khu lounge phù hợp cho những cuộc gặp gỡ ngắn hoặc các khoảng làm việc linh hoạt trong ngày. Hồ bơi bốn mùa dài 50m mang tiêu chuẩn Olympic đáp ứng nhu cầu thư giãn và tái tạo năng lượng. Bên cạnh đó, các tiện ích như phòng golf 3D, rạp chiếu phim riêng, phòng gym và khu sauna bổ sung thêm những lựa chọn chăm sóc sức khỏe và giải trí trong nội khu, giúp nhịp sinh hoạt hàng ngày được thu gọn trong một hệ tiện ích khép kín.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở triết lý phục vụ “may đo” theo nhu cầu cá nhân. Các dịch vụ thiết yếu như vệ sinh nhà cửa, giặt ủi cao cấp, bảo trì kỹ thuật hay quản lý căn hộ khi chủ nhân vắng mặt đều được vận hành theo tiêu chuẩn đồng nhất. Nhờ đó, không gian sống luôn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng, tương tự trải nghiệm lưu trú tại các khách sạn cao cấp.

Những tiện ích cao cấp bên trong mỗi căn duplex mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu (Ảnh: CĐT).

Không chỉ nằm ở tiện ích nội khu, giá trị khác biệt của The Rey Edition còn được thể hiện ngay tại nhà, nơi cấu trúc không gian được thiết kế theo tinh thần của một biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang.

Thiết kế thông tầng cao gần 7m tạo nên độ thoáng hiếm gặp, đồng thời mang lại chiều sâu không gian tương tự cấu trúc thường thấy tại các villa hoặc suite cao cấp. Hệ kính chạm trần mở rộng tầm nhìn, để ánh sáng và cảnh quan tràn vào không gian sống, nơi hai lớp di sản Hà Nội - phố cổ nghìn năm và sông Hồng giao thoa trong cùng một khung nhìn.

Hồ bơi và sân vườn riêng tại ban công giúp cư dân tận hưởng ngày mới trong sự tĩnh lặng, hoàn toàn tách khỏi nhịp sống bên ngoài. Đây là dạng trải nghiệm thường chỉ hiện diện tại các resort nghỉ dưỡng biệt lập thuộc phân khúc cao cấp.

Ở góc độ vận hành, The Rey Edition đã "đóng gói" toàn bộ trải nghiệm thượng lưu vào một quy trình khép kín. Từ việc xe luôn sẵn sàng tại vị trí đỗ ưu tiên kế cận thang máy, được chăm sóc bởi dịch vụ rửa xe tại chỗ, đến việc giao nhận tận cửa mỗi món đồ nhỏ nhất. Tất cả không chỉ là tiện ích, mà là một lời khẳng định về sự tận tâm và chăm chút của chủ đầu tư dành cho cư dân: Tại đây, hệ thống vận hành và dịch vụ được tổ chức đồng bộ nhằm tối ưu thời gian cho gia chủ, để mỗi trải nghiệm diễn ra trơn tru và liền mạch.

The Rey Edition vì thế không chỉ là một bộ sưu tập bất động sản cao cấp, mà là một chuẩn mực sống được định hình rõ ràng - nơi không gian, tiện ích và dịch vụ vận hành hội tụ trong một cấu trúc thống nhất, tạo nên giá trị bền vững và trải nghiệm sống tiệm cận chuẩn khách sạn 5 sao.