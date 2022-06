Khởi động chương trình tri ân khách hàng Happy One Central

Sự kiện tri ân khách hàng Happy One Central năm 2022 hứa hẹn nhiều khoảnh khắc bùng nổ.

Dự án chính thức giới thiệu ra thị trường cuối năm 2020, được vinh danh là "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương" tại giải thưởng bất động sản Vietnam Property Awards 2021 như một sự khẳng định cho thiết kế độc đáo, tiện ích đa dạng làm nên sức hút nội tại của Happy One Central.

Không ngừng nỗ lực mang đến "không gian sống chất lượng, làm hài lòng khách hàng", Vạn Xuân Group liên tục mang đến nhiều sản phẩm chất lượng, giá trị song song với các hoạt động chăm sóc khách hàng. Trong đó, sự kiện tri ân khách hàng với chủ đề "Vì bạn xứng đáng" dự kiến tổ chức vào tháng 8/2022 sẽ là nơi họp mặt của hơn 1.000 khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng dự án Happy One Central.

Happy One Central được vinh danh "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương".

Cũng tại buổi lễ tri ân này, khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm đến dự án sẽ được cập nhật tiến độ xây dựng, tìm hiểu thêm các thông tin mới và những chính sách đặc biệt áp dụng riêng tại sự kiện.

Tham dự sự kiện tri ân, khách hàng và các chuyên viên kinh doanh còn được tham gia phần rút thăm trúng thưởng với quà tặng tổng giá trị lên đến 3 tỷ đồng thông qua chương trình "Vì bạn xứng đáng". Các giải thưởng giá trị như: ô tô Mazda CX5, Mazda 3, Honda SH, Honda Air Blade… hay các quà tặng công nghệ hấp dẫn như: iMac, Macbook, iPhone, Airpods…

"Vì bạn xứng đáng" không chỉ gửi gắm lời tri ân và tôn vinh khách hàng của Vạn Xuân Group mà còn là thông điệp về giá trị sản phẩm căn hộ Happy One Central mang lại: Từ chất lượng xây dựng, đến thiết kế xanh thông minh và chuỗi tiện ích phong phú nhằm mang đến không gian sống xứng tầm cho cộng đồng cư dân ưu tú tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương.

Chương trình "Vì bạn xứng đáng" với tổng giá trị lên đến 3 tỷ đồng.

Xen kẽ với phần rút thăm tìm chủ nhân những giải thưởng "khủng", khách tham dự sự kiện cũng sẽ được mãn nhãn với những món quà nghệ thuật đặc sắc qua phần trình diễn của các khách mời đặc biệt.

Sự kiện tri ân khách hàng lần này cũng hướng đến mục tiêu một lần nữa nhấn mạnh những đặc điểm ưu việt của dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới tại thành phố Thủ Dầu Một.

Cảm hứng thiết kế độc đáo từ "trúc" kết hợp công nghệ ánh sáng mặt dựng tạo cho Happy One Central một diện mạo khác biệt và nổi bật. Không gian sống xanh phong cách Singapore, thiết kế thông minh 4.0, chuỗi 68 tiện ích đỉnh cao cùng sự sắp đặt tài tình của hệ thống ánh sáng cảnh quan trong toàn khu căn hộ... Tất cả những yếu tố trên sẽ được tái hiện và lồng ghép trong chương trình nghệ thuật nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng cũng như nêu bật tinh thần dự án.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: "Sự kiện tri ân khách hàng 'Vì bạn xứng đáng' được tổ chức nhằm đáp lại những tình cảm quý báu và sự tin tưởng mà khách hàng đã dành cho dự án Happy One Central nói riêng, Vạn Xuân Group nói chung. Đồng thời, cũng minh chứng cho cam kết của Vạn Xuân Group trên hành trình mang đến những sản phẩm chất lượng, pháp lý an toàn cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, đặc biệt là các sản phẩm thuộc dòng căn hộ thông minh Happy One".

Dự án Happy One Central

Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group

Tổng thầu xây dựng: Central

Đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc: Ong&Ong

Đơn vị tư vấn cảnh quan: LJ-Asia

Đơn vị tư vấn giám sát: Artelia

Đơn vị phát triển dự án: Cen Sài Gòn, Vivahomes,

Đơn vị phân phối: QS Land

Website: https://central.happyone.vn/