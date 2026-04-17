Khởi công Khu đô thị CEOHomes Hana Garden tại Hà Nội

Ngày 17/4, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong hành trình phát triển trục đô thị phía Bắc sông Hồng - khu vực đang được định hình là một cực tăng trưởng mới trong cấu trúc đô thị đa trung tâm, đa mục tiêu của Thủ đô.

Lễ khởi công có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, đại diện lãnh đạo Hà Nội; lãnh đạo chính quyền và người dân xã Quang Minh; đại diện Tập đoàn CEO...

Khu đô thị mang cảm hứng từ miền hoa

Được phát triển trên quy mô 20,3ha, CEOHomes Hana Garden là khu đô thị tích hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cung cấp 511 sản phẩm thấp tầng, 2 tòa chung cư thương mại và 4 tòa nhà ở xã hội, hướng tới đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực và đầu tư trung - dài hạn trong bối cảnh thị trường đang dịch chuyển về các khu vực có hạ tầng hoàn thiện và dư địa tăng trưởng rõ rệt.

Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi một mặt tiếp giáp Quốc lộ 23B, gần 1km mặt tiền đường Mê Linh rộng 100m và liền kề trung tâm hành chính khu vực. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới nội đô Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài cũng như các khu công nghiệp lân cận - yếu tố quan trọng bảo đảm giá trị sử dụng thực và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Trên nền tảng quy hoạch tổng thể, không gian dự án được tổ chức theo hướng mở, đề cao sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Tỷ lệ cây xanh và các khoảng sinh hoạt cộng đồng được gia tăng, đan xen cùng công viên chủ đề, quảng trường trung tâm, hệ thống đường dạo bộ và tiểu cảnh theo mùa, hình thành một cấu trúc cảnh quan xuyên suốt toàn khu.

Lấy cảm hứng từ truyền thống trồng hoa của vùng đất Mê Linh, CEOHomes Hana Garden được định vị là nơi sắc hồng của di sản địa phương được chuyển hóa thành biểu tượng của một cộng đồng đô thị mới - văn minh, hiện đại và bền vững giữa trục phát triển phía Bắc Thủ đô.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Tập đoàn CEO trong quá trình hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án phù hợp với quy hoạch chung của Hà Nội. Theo Thứ trưởng, việc phát triển các khu đô thị có hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đại diện lãnh đạo xã Quang Minh, ông Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - bày tỏ kỳ vọng dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị địa phương, tạo thêm việc làm, thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển, gia tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế khu vực phía Bắc Thủ đô.

Tiến sĩ, Luật sư Đoàn Văn Bình - Chủ tịch CEO Group phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden.

Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn CEO - cho biết dự án được phát triển trên cơ sở tôn trọng và khai thác giá trị văn hóa của vùng đất Mê Linh - quê hương Hai Bà Trưng, địa danh nổi tiếng với nghề trồng hoa truyền thống.

“Chúng tôi lựa chọn tên thương mại “Hana garden” - “Vườn hoa” - với mong muốn kiến tạo một không gian sống đẹp, xanh và đáng sống; nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà là tổ ấm hạnh phúc, gắn với cộng đồng và những giá trị bền vững theo thời gian”, ông Bình nói.

Ngay trong giai đoạn đầu, dự án đã đóng góp 2.134 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước; dự kiến tạo hàng nghìn việc làm trong quá trình xây dựng và hàng trăm việc làm khi đi vào vận hành, qua đó lan tỏa tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào tăng trưởng hai con số của địa phương và Thủ đô Hà Nội.

“Việc khởi công hôm nay không chỉ mở ra một khu đô thị mới đáng sống cho cộng đồng, góp phần làm đẹp Thủ đô, mà còn tạo thêm dòng tiền, lợi nhuận, doanh thu, khẳng định thương hiệu và gia tăng giá trị bền vững của Tập đoàn CEO. Đây là một trong các dự án trọng điểm trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng CEO Group trở thành doanh nghiệp tỷ USD và doanh nghiệp hạnh phúc”, ông Đoàn Văn Bình khẳng định.

Từ thủ phủ hoa hồng đến cực đô thị mới phía Bắc

Trong chiến lược phát triển Thủ đô đến 2030 - tầm nhìn 2050, phía Bắc sông Hồng được xác lập là không gian tăng trưởng mới với hạ tầng đồng bộ và tốc độ hoàn thiện nhanh chóng.

Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đang và sẽ hình thành như tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác năm 2027; đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Mê Linh đã cơ bản hoàn thiện; Cầu Hồng Hà đã khởi công năm 2025; cầu Thượng Cát đang trong kế hoạch triển khai; cùng quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực phía Bắc.

Trục đường Mê Linh với mặt cắt quy hoạch 100m đang dần thành hình, trở thành xương sống phát triển của toàn khu vực. Đây là giai đoạn “bật nền” rõ rệt của một cực đô thị mới, nơi hạ tầng đi trước một bước, kéo theo cộng đồng cư dân và mặt bằng giá trị gia tăng theo chu kỳ phát triển.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá tại trung tâm đã thiết lập ngưỡng cao, Mê Linh nổi lên như một lựa chọn “vừa túi tiền” cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung - dài hạn.