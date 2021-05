Khởi công Hoang Huy Commerce - Dự án được mong đợi tại Hải Phòng 2021

Dân trí Ngày 11/05/2021, Tập đoàn Hoàng Huy tiến hành khởi công dự án Hoang Huy Commerce tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tham dự Lễ khởi công có sự hiện diện của các lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Dự án Hoang Huy Commerce do Tập đoàn Hoàng Huy - một tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực tại Hải Phòng và các thành phố lớn trong cả nước. Lễ khởi công Dự án là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2021) và hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại lễ khởi công, ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT Tập đoàn Hoàng Huy cho biết: "Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Hoàng Huy đã không ngừng phát triển và đạt được những kết quả nhất định. Nhiều dự án, công trình trọng điểm do Hoàng Huy đảm nhận đã hoàn thành đúng tiến độ".

Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT Tập đoàn Hoàng Huy phát biểu tại lễ khởi công

Ngoài Hoang Huy Commerce, thời gian qua Tập đoàn Hoàng Huy đã đầu tư và phát triển nhiều dự án quan trọng như: Dự án chung cư cao tầng Hoàng Huy Grand Tower, Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại - chung cư cao cấp Golden Land tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Hoàng Huy Riverside; Hoàng Huy Mall;…

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết " Tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án bất động sản, Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy sẽ hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, để công trình Hoang Huy Commerce là một trong những điểm nhấn kiến trúc, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị thành phố Hải Phòng văn minh, hiện đại".

Dự án Hoang Huy Commerce có quy mô 4 tòa thương mại - dịch vụ - chung cư cao cấp với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, Dự án khởi công triển khai ngày hôm nay thuộc giai đoạn 1, gồm 3 tòa tháp chung khối đế gồm 3 tầng hầm, 36 tầng nổi trong đó có 1 tầng lánh nạn, 3 tầng thương mại - dịch vụ với nhiều tiện ích mua sắm - vui chơi - giải trí như trung tâm thương mại, shophouse, café, nhà hàng, Gym & Spa, câu lạc bộ, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em…

Tổng diện tích sàn thương mại, dịch vụ là 25.195,3 m2 cùng 2.496 căn hộ cao cấp được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ có diện tích từ 48,7 đến 83,5m2.

Chính thức bấm nút khởi công dự án Hoang Huy Commerce vào sáng 11/5

Dự án được thiết kế Humphreys & Partners Architects (Hoa Kỳ) - một đơn vị uy tín quốc tế đã thực hiện nhiều dự án trong nước và trên thế giới như: A Partment Of The Future (Las Vegas - Hoa Kỳ); Trump Bay Street (Jersey City - New York - Hoa Kỳ); Phoenix (Arizona - Hoa Kỳ); Champa Leagend (Nha Trang).

Điểm nhấn của dự án Hoang Huy Commerce chính là tầng 3 được thiết kế như một ốc đảo nhiệt đới trên không với bể bơi vô cực và thảm thực vật xanh mát.

Bên cạnh đó, dự án được trang bị hệ thống kiểm soát tòa nhà thông minh ứng dụng công nghệ 4.0 hiện đại nhằm kiểm soát an ninh, an toàn tuyệt đối hứa hẹn sẽ là những trải nghiệm hoàn hảo về một "điểm đến ước mơ" cho cư dân tương lai. Dự án dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2023.

Điểm thu hút của dự án Hoang Huy Commerce chính là "ốc đảo nhiệt đới" trên không với bể bơi vô cực và thảm thực vật xanh mát

Dự án Tổ hợp Thương mại - dịch vụ - chung cư cao cấp Hoang Huy Commerce được phát triển bởi CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy

Địa chỉ: Giao lộ Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm và Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng

Trường Thịnh