Khởi công dự án nhà ở xã hội Newstar Homes Bắc Ninh

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Newstar Homes - Dấu ấn an sinh xã hội tại Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Cơ hội an cư cho người dân thông qua sản phẩm nhà ở xã hội chất lượng cao

Dự án khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị Newstar làm chủ đầu tư, sở hữu tổng mức đầu tư trên 1.012 tỷ đồng và được xây dựng đồng bộ trên khu đất có diện tích khoảng 3,3ha.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho người lao động thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, viên chức và các đối tượng chính sách.

Newstar Homes Bắc Ninh trên hành trình khẳng định uy tín, giá trị nhân văn.

Từ những ngày đầu thành lập, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị New Star đã chọn hướng đi khác biệt: tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp và các khu đô thị bền vững. Từ đó, New Star không chỉ xây dựng những công trình nhà ở, mà còn kiến tạo những cộng đồng sống nhân văn, nơi cư dân được thụ hưởng môi trường sống an toàn, tiện nghi và gắn kết.

Doanh nghiệp đặt ra tầm nhìn trở thành đơn vị phát triển nhà ở uy tín và chuyên nghiệp, dẫn dắt xu hướng phát triển nhà ở xã hội chất lượng cao theo tiêu chuẩn nhà ở thương mại, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao phúc lợi cộng đồng.

Dự án không chỉ hướng tới việc tạo ra một nơi để ở, mà còn mong muốn tạo ra một môi trường để con trẻ tự hào lớn lên, để mỗi gia đình tiếp tục hành trình hạnh phúc và thành công của mình.

New Star mang đến cơ hội an cư bền vững cho người dân thông qua sản phẩm nhà ở xã hội có chất lượng tốt, giá thành hợp lý và dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp (Ảnh: CĐT).

Newstar Homes Bắc Ninh - Khởi tạo chuẩn mực mới cho nhà ở xã hội

Giữa nhịp sống công nghiệp sôi động của Bắc Ninh, nơi hàng chục nghìn lao động đang ngày ngày miệt mài trong các khu công nghiệp, nhu cầu về một chốn an cư tiện nghi, văn minh trở nên cấp thiết hơn. Trong bối cảnh đó, Newstar Homes Bắc Ninh xuất hiện như một dấu ấn tiên phong, định nghĩa lại khái niệm nhà ở xã hội khi được phát triển theo tiêu chuẩn nhà ở thương mại.

Newstar Homes là một cộng đồng được kiến tạo với sự chăm chút, nơi mỗi cư dân đều cảm nhận được sự an yên và hạnh phúc (Ảnh: CĐT).

Với thiết kế thông minh, mỗi căn hộ đều được tối ưu hóa diện tích, đón trọn ánh sáng tự nhiên qua những khung cửa sổ rộng mở. Bếp được bố trí riêng biệt với logia thoáng đãng, giúp không gian luôn sạch sẽ, không bị ám mùi, tạo cảm giác thoải mái cho từng bữa cơm gia đình.

Không chỉ dừng lại ở chất lượng bàn giao căn hộ, Newstar Homes Bắc Ninh còn kiến tạo một môi trường sống lý tưởng với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Những công viên xanh mát, đường dạo bộ rợp bóng cây mang lại bầu không khí trong lành, thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng.

Khu vui chơi trẻ em hiện đại, an toàn trở thành nơi lưu giữ tiếng cười trong trẻo, trong khi siêu thị mini và trung tâm sinh hoạt cộng đồng ngay dưới chân tòa nhà đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Tất cả hòa quyện để tạo nên một cộng đồng sống văn minh, gắn kết và đầy đủ tiện nghi.

Không chỉ thuận tiện về giao thông, dự án còn nằm trên hành lang kinh tế trọng điểm (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc tại vị trí trọng điểm kết nối trung tâm tỉnh Bắc Ninh mới và thành phố Bắc Ninh cũ, Newstar Homes nằm trên hành lang kinh tế trọng điểm Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển đến nơi làm việc, không lo tắc đường, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời mở ra cơ hội giao thương và phát triển mạnh mẽ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quy hoạch đồng bộ, từ thang máy tốc độ cao, tầng hầm để xe rộng rãi, máy phát điện dự phòng cho đến hệ thống an ninh giám sát 24/24, tất cả đều được vận hành chuyên nghiệp, đảm bảo cuộc sống an toàn.

Không đơn thuần là một dự án nhà ở xã hội, Newstar Homes Bắc Ninh là biểu tượng cho sự đổi mới, cho khát vọng nâng tầm chất lượng sống của cộng đồng. Với sự đầu tư bài bản, thiết kế hiện đại và tiện ích đồng bộ, dự án cho thấy nhà ở xã hội có thể trở thành lựa chọn an cư, một nơi để sống, tận hưởng và tự hào.

