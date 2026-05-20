Khởi công dự án Mangala Complex tại Bắc Ninh

Làn sóng công nghiệp hóa và dịch chuyển dân cư chất lượng cao đang tạo ra nhu cầu mới về không gian sống tích hợp tại Bắc Ninh.

Đáp ứng nhu cầu này, vào sáng 18/5, Mangala Holdings tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng (Mangala Complex) tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Với tổng diện tích xây dựng hơn 2,2ha với hàng trăm căn hộ, shophouse, dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung thương mại, lưu trú và dịch vụ theo xu hướng đô thị công nghiệp hiện đại.

Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; phường Tiền Phong; Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Văn Thịnh - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Về phía chủ đầu tư, đại diện là bà Đào Thúy Hằng - Chủ tịch Abey Holdings. Các doanh nghiệp và đối tác có ông Hoàng Xuân Thái - Giám đốc SHB Bắc Giang; KTS Nguyễn Khánh Hòa - đại diện đơn vị tư vấn thiết kế VNCC; ông Lại Văn Mạc - Tổng giám đốc Licogi 13 FC; ông Vũ Bằng Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhất Thống; cùng ông Trịnh Duy Hà - đại diện Tổng đại lý Premier Home.

Bà Đào Thúy Hằng - Chủ tịch Abey Holdings chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Abey Holdings cho biết Bắc Ninh hôm nay không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương Kinh Bắc nghìn năm văn hiến, mà còn đang trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp năng động hàng đầu Việt Nam.

Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ toàn cầu, nơi hội tụ nhiều khu công nghiệp hiện đại, cùng cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao; cùng với hệ thống hạ tầng giao thông liên kết vùng ngày càng hoàn thiện, chiến lược phát triển đô thị - công nghiệp hiện đại đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, song hành với tốc độ công nghiệp hóa mạnh mẽ là yêu cầu cấp thiết về một hệ sinh thái sống hiện đại, văn minh và bền vững dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp.

“Chúng tôi nhận thấy một khu công nghiệp hiện đại không thể chỉ là nơi sản xuất. Đó phải là một trung tâm sống - làm việc - kết nối - hưởng thụ đồng bộ. Chính từ tư duy đó, Abey Holdings định hướng phát triển Mangala Complex theo mô hình đô thị tích hợp ngay tại lõi phát triển công nghiệp, nơi con người không chỉ đến để làm việc mà còn có thể an cư, tái tạo năng lượng, tạo lập giá trị lâu dài, phát triển gia đình và xây dựng cộng đồng”, đại diện Abey Holdings nhấn mạnh.

Nằm tại vị trí chiến lược nơi cửa ngõ của các đô thị và các khu công nghiệp trọng điểm, Mangala Complex không đơn thuần là một dự án bất động sản. Đây là tầm nhìn về một phong cách sống mới cho thế hệ cư dân công nghiệp hiện đại.

Dự án được quy hoạch với các chức năng nhà ở hỗn hợp, thương mại, dịch vụ và tiện ích cộng đồng đồng bộ, hướng tới phục vụ chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao đang sinh sống và làm việc tại khu vực công nghiệp Bắc Ninh.

Phối cảnh dự án (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh động lực công nghiệp, lợi thế hạ tầng và khả năng kết nối liên vùng cũng được xem là một trong những điểm nhấn của Mangala Complex. Dự án nằm kế cận các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, vành đai kết nối liên tỉnh và các tuyến giao thông đang được mở rộng đồng bộ, tạo khả năng liên kết nhanh tới hệ thống khu công nghiệp lớn trong khu vực cũng như Sân bay Gia Bình trong tương lai.

Lợi thế vị trí không chỉ gia tăng khả năng lưu thông hàng hóa, di chuyển chuyên gia mà còn mở ra dư địa khai thác thương mại, lưu trú và dịch vụ trong dài hạn.

Mangala Complex được định vị theo mô hình “Industrial Hub Living” - xu hướng phát triển các khu đô thị gắn liền với những thủ phủ công nghiệp, nơi hình thành các “hub living” dành cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao và cư dân sinh sống, làm việc lâu dài.

Theo đại diện chủ đầu tư, một đô thị Industrial Hub Living (Tổ hợp đô thị phức hợp liền kề khu công nghiệp) cần đáp ứng đồng thời ba yếu tố “Live - Work - Play (Sống - làm việc - giải trí), bao gồm không gian an cư, môi trường làm việc và hệ tiện ích thương mại, giải trí nhằm mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, đặc biệt với cộng đồng chuyên gia nước ngoài.

Với định hướng này, Mangala Complex không chỉ phát triển một không gian ở, mà còn hướng tới trở thành điểm lưu trú dài hạn, trung tâm mua sắm - dịch vụ và nơi đặt văn phòng đại diện cho các chuyên gia, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp trọng điểm của Bắc Ninh mở rộng.

Dự án được quy hoạch gồm 727 sản phẩm căn hộ cao cấp, đi kèm với điểm nhấn là các shophouse 7 tầng 2 mặt tiền, thiết kế phục vụ nhu cầu kinh doanh thương mại, văn phòng đại diện và cả mục đích lưu trú. Toàn bộ sản phẩm hướng tới khai thác thương mại linh hoạt và hình thành không gian giao thương, dịch vụ liên tục.