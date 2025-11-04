Khởi công dự án IA25 Nam Thăng Long dành cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, đại diện các sở, ban ngành cùng đại diện đơn vị thi công, ngân hàng tài trợ vốn, các đối tác.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án IA25 (Ảnh: Thái Nam Land).

An cư vững vàng - Sẵn sàng phụng sự

Dự án IA25 được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Công an trong việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh cho lực lượng vũ trang, giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định nơi ở, yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và người dân.

Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Thái Nam Land).

Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Trong bối cảnh giá nhà tăng cao khiến việc an cư ngày càng khó khăn, sự hình thành các dự án như IA25 trở thành giải pháp thiết thực trong việc chăm lo đời sống và bảo đảm an sinh cho lực lượng vũ trang.

Đồng hành cùng mục tiêu đó, Công ty Cổ phần Thái Nam Land và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC được lựa chọn là chủ đầu tư triển khai dự án nhờ kinh nghiệm, năng lực và tâm huyết trong lĩnh vực đầu tư - phát triển hạ tầng đô thị và bất động sản nhà ở.

Thay mặt liên danh chủ đầu tư, ông Lê Thái Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thái Nam Land phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Thái Nam Land).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thái Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thái Nam Land nhấn mạnh: “Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội, cùng nỗ lực của các đơn vị tham gia, chúng tôi cam kết triển khai dự án IA25 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và trở thành khu nhà ở kiểu mẫu dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Công an nhân dân”.

Từ vị trí chiến lược đến cuộc sống thịnh vượng

Dự án IA25 được xây dựng trên khu đất rộng hơn 18.000m², thuộc quỹ đất 20% của KĐT Nam Thăng Long (Ciputra) - khu vực đắt giá và có hạ tầng phát triển sôi động bậc nhất Thủ đô hiện nay. Từ đây có thể kết nối thuận lợi tới trung tâm thành phố và các tỉnh thành qua các tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 và các trục giao thông huyết mạch.

Thiết kế hiện đại và tinh tế của dự án IA25 (Ảnh: Thái Nam Land).

Công trình gồm 3 tòa tháp cao 27 và 40 tầng, cung cấp 1.262 căn hộ đa dạng từ 2-4 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các gia đình cán bộ, chiến sĩ. Với mật độ xây dựng chỉ 37%, phần lớn diện tích dự án được dành cho cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích nội khu như sân chơi trẻ em, bể bơi, khu thể thao, phòng gym, đường dạo bộ… tạo nên không gian sống trong lành, tiện nghi và gắn kết.

Lễ khởi công dự án IA25 được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển quỹ nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia của doanh nghiệp với chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ mang đến tổ ấm an cư bền vững cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình, mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc cho khu vực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.