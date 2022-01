Khi câu chuyện đầu tư không dừng lại ở tiền

Dân trí Trong đầu tư bất động sản thương mại, bên cạnh vị trí, quy hoạch…, khách hàng còn hấp dẫn bởi giá trị cộng thêm, cảm hứng đầu tư. Đây là những giá trị vô hình, đôi khi vượt trội hơn giá trị bằng tiền mà khách hàng chi trả cho bất động sản đó.

Đầu tư đôi khi là cảm hứng

"90% các triệu phú đều sở hữu bất động sản. Tiền của họ được đầu tư vào các giao dịch bất động sản nhiều hơn là thị trường chứng khoán", tỷ phú Andrew Carnegie, người được mệnh danh là "vua thép" cho biết.

Bất động sản là một trong những kênh đầu tư hàng đầu bởi tiềm năng sinh lời. Tuy nhiên, không ít người yêu thích đầu tư bất động sản còn bởi những giá trị cảm xúc cộng thêm.

Trong đầu tư bất động sản, bên cạnh các yếu tố tiên quyết như pháp lý, năng lực của chủ đầu tư, giá bán, chính sách, thanh khoản, khả năng sinh lời… thì cảm xúc cũng chiếm một phần không nhỏ trong quyết định đầu tư của khách hàng.

Trên thị trường bất động sản, giữa hàng chục dự án với những con số và thông tin khác nhau, khách hàng sẽ không thể ghi nhớ hết tất cả. Khi tiếp cận một dự án, những thông tin về vị trí, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối giao thông, tiện ích, tiềm năng sinh lời…sẽ là bước đầu chinh phục khách hàng. Tiếp đến, để thành công, dự án cần phải kết nối được với cảm xúc khách hàng.

Theo một chuyên gia về đầu tư, những giá trị cộng thêm, bên cạnh lợi ích tài chính sẽ giúp khách hàng ra quyết định nhanh hơn. Thậm chí khi đã khơi dậy cảm hứng đầu tư của khách hàng thì giá bán đơn thuần không nói lên nhiều ý nghĩa nữa. Điều này không phải khách hàng không quan trọng giá bán, trên thực tế bất động sản là một tài sản lớn cần nhiều sự cân nhắc khi ra quyết định. Thế nhưng, khi khách hàng thấy được rằng những giá trị mà họ nhận được vượt trội hơn giá trị mà họ phải chi trả thì đó là lúc họ tin tưởng quyết định đầu tư.

Lynn Times Phú Yên và nguồn cảm hứng bất tận nơi những "dòng chảy bình yên"

Thời gian qua, thị trường ghi nhận xu hướng chuyển dịch đầu tư về các thị trường tiềm năng mới, trong đó có Tuy Hòa (Phú Yên). Sở hữu loạt lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên, định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng bài bản, Phú Yên đang từng bước trở thành trung tâm đầu tư mới của cả nước, điểm dừng chân của nhiều "ông lớn". Với mong muốn không ngừng mang đến những cảm xúc đắt giá cho khách hàng, bên cạnh việc xây dựng các tiện ích độc đáo, các chủ đầu tư cũng chú trọng tìm kiếm những nơi có địa thế đẹp để phát triển dự án.

Dự án Lynn Times Phú Yên tọa lạc tại vị trí "kế sông - giáp biển", hội tụ hai thắng cảnh biểu tượng của vùng đất "hoa vàng cỏ xanh". Từ Lynn Times Phú Yên, du khách có thể chiêm ngưỡng dòng chảy hiền hòa của con sông Đà Rằng - cư dân địa phương quen gọi với cái tên thân thuộc sông Đà, vẻ đẹp bao la của vùng biển trời Phú Yên và phóng tầm mắt nhìn ra núi Tháp Nhạn hùng vỹ - biểu tượng của thành phố Tuy Hòa.

Lynn Times Phú Yên nhìn ra hai biểu tượng của thành phố Tuy Hòa: núi Nhạn và sông Đà Rằng.

Được phát triển bởi Tập đoàn Onsen Fuji, lấy cảm hứng từ không gian phố thủy lãng mạn của miền Đông Bắc nước Ý, nơi dòng Venice thơ mộng ôm trong lòng những dãy phố lớn nhỏ, hai dãy shop thương mại tại Lynn Times Phú Yên đối xứng nhau qua siêu bể bơi với chiều dài ấn tượng ở Việt Nam, tạo nên không gian "phố bên sông, sông giữa lòng phố" độc đáo.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, siêu bể bơi là đại tiện ích hấp dẫn gắn liền với câu chuyện đầu tư đầy cảm hứng tại Lynn Times Phú Yên. Mang dáng hình của dòng Đà Rằng rộng lớn, siêu bể bơi tại Lynn Times Phú Yên là nơi sắc màu hiện đại hòa cùng câu chuyện xứ Chăm Pa xa xôi; nơi non nước, mây trời hòa quyện trong một không gian nghỉ dưỡng đa sắc màu. Mây trời in bóng non nước, sắc nước ánh màu bình yên. Tựa như câu chuyện về một Venice lãng mạn giữa lòng nước Ý, dòng chảy Lynn Times Phú Yên viết nên câu chuyện về một bến đỗ mua sắm, nghỉ dưỡng sôi động, sầm uất giữa lòng vùng đất Sa Huỳnh trầm tích.

Siêu bể bơi tại Lynn Times Phú Yên được ví như dòng chảy vô lượng, mang đến cảm nhận về một bến đỗ bình yên bên cạnh những shop thương mại nhộn nhịp, sầm uất.

Với điểm nhấn siêu bể bơi, những căn shop tại Lynn Times Phú Yên được thiết kế theo kiến trúc đa không gian với hai mặt kết hợp: một bên phố thị sầm uất, tấp nập - một bên sông nước thanh bình. Hai thái cực đối lập trong một tổng thể thống nhất tạo nên ấn tượng cảm xúc độc đáo, mở ra cơ hội kinh doanh thương mại dịch vụ hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Tại Lynn Times Phú Yên, đỉnh cao của cảnh giới kiếm tiền là tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nơi không chỉ là mang đến cơ hội sinh lời phú quý mà còn là trải nghiệm hạnh phúc, bình yên. Đó cũng chính là lý do mặc dù mới ra mắt nhưng Lynn Times Phú Yên đã thu hút sự chú ý và chiếm được cảm tình của các nhà đầu tư, chủ đầu tư chia sẻ thêm.

Trường Thịnh