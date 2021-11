Khám phá biệt thự nghỉ dưỡng view biển của Royal Capital Group

Dân trí Là siêu phẩm đầu tiên được ra mắt của Royal Capital Group cho dòng Royal Villas -biệt thự nghỉ dưỡng đa trải nghiệm, Shantira Legasea ghi điểm ở vị trí đắc địa, thiết kế ấn tượng mang cảm hứng đại dương, kiến tạo những giá trị chất lượng.

Biệt thự nghỉ dưỡng view biển

Biệt thự biển không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là đặc quyền riêng có của giới thượng lưu. Do quỹ đất hạn chế và những yêu cầu khắt khe trong quy hoạch, biệt thự biển thường có số lượng giới hạn khiến giới mộ điệu không ngừng khao khát, săn tìm. Vì vậy, việc Shantira Legasea được giới thiệu là biệt thự có tầm nhìn trực diện biển đã thu hút sự chú ý của thị trường.

Theo đại diện chủ đầu tư Royal Capital Group, Shantira Legasea được đặt trong khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế Shantira Beach Resort & Spa liền kề phố Hội, tọa lạc ngay trên cung đường biển Lạc Long Quân và ôm trọn biển An Bàng thơ mộng.

Vị trí đắt giá này mang đến cho Shantira Legasea một ưu thế lớn về không gian sống. Đây không chỉ là nơi chủ nhân được nghỉ dưỡng trong những căn biệt thự xa hoa, đầy đủ tiện nghi cao cấp mà còn được tận hưởng những ngày nắng đẹp hòa mình với thiên nhiên, cảm giác vui thú khám phá đại dương, chinh phục những màn "swing trading" điệu nghệ cùng cộng đồng có chung sở thích.

Sự tinh tế đến từ những trải nghiệm sống độc đáo

Sự khác biệt giữa siêu xe và những chiếc xe thông thường nằm ở sự tinh tế được chắt chiu trong từng động cơ, hiệu suất và vật liệu cao cấp. Mang đến những trải nghiệm như ngồi trong những chiếc siêu xe Bentley, Rolls-Royce,… Shantira Legasea được tính toán và thiết kế để dành riêng cho cuộc sống thượng lưu.

Dự án được thiết kế hệ thống dịch vụ khép kín "all in one", phục vụ 24/7. Những dịch vụ chuyên biệt "One villa - One service" như cung cấp xe đưa đón nội khu, dịch vụ quản gia, phục vụ riêng… sẽ mang đến cho gia chủ cảm giác hưởng thụ của giới siêu giàu. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích đẳng cấp, thời thượng là giá trị hàng đầu được chủ đầu tư quan tâm.

Khơi dậy cảm xúc cùng nghệ thuật ẩm thực Á - Âu tại Shantira Legasea.

Ngay trung tâm nội khu dự án là công trình Beach Club, trong đó bố trí tích hợp nhà hàng ẩm thực Á - Âu, sky bar, café, không gian tổ chức tiệc ngoài trời và hồ bơi vô cực hướng biển; cùng chuỗi tiện ích "wellness" và giải trí như gym, yoga, spa, shopping maill, mini mark, kid's club, BBQ, các hoạt động giải trí trên biển,… Đây là những ưu đãi đặc quyền dành cho cộng đồng Shantira Legasea. Hệ thống này sẽ được quản lý và vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts - thương hiệu danh tiếng toàn cầu với hơn 9.000 khách sạn, resort trải rộng trên 90 quốc gia.

Kỳ nghỉ không giới hạn

Khách sạn và dịch vụ du lịch trước nay vẫn là lợi thế cạnh tranh của Royal Capital Group. Cùng với việc ra mắt Shantira Legasea, Royal Capital cũng chính thức đưa ra chính sách kết nối, trao đổi kỳ nghỉ trong chuỗi khách sạn với mạng lưới gồm hơn 1.000 phòng do tập đoàn này đầu tư phát triển.

Các chủ nhân Shantira Legasea sau khi ký kết hợp tác cho thuê sẽ được tặng gói nghỉ dưỡng 20 đêm và có thể quy đổi trong hệ thống Hotels Royal.

Hệ thống Hotels Royal được định vị bằng những thương hiệu như Royal Mgallery, Royal RiverSide, Royal RiverSuite, Royal Heritage… Tất cả đều được đảm bảo về phương thức quản lý chuyên nghiệp, cao cấp đạt tiêu chuẩn 4-5 sao và được vận hành bởi thương hiệu han đầu như Wyndham, Accord và Royal Hospitality.

Bên cạnh đặc quyền nghỉ dưỡng đa âm sắc, không giới hạn, các chủ nhân của Shantira Legasea có thể sử dụng các ưu đãi này làm quà tặng cho người thân, bạn bè hay đối tác, đáp ứng nhu cầu về sự linh hoạt và thanh khoản đầu tư.

Biệt thự hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế

Điểm nổi bật nhất của Shantira Legasea và chiến lược thâm nhập thị trường bất động sản của Royal Capital Group là việc cao cấp hóa mọi sản phẩm.

Shantira Legasea kỳ vọng tạo ra một cuộc cách mạng cho thị trường bất động sản siêu sang.

Tại chuỗi dự án Royal Villas mà mở đầu là Shantira Legasea, Royal Capital Group áp dụng chính sách bàn giao "5 sao". Đó là bàn giao biệt thự hoàn thiện nội thất và cảnh quan theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, dưới sự tư vấn thiết kế của 3 tập đoàn huyền hoại Artelia (Pháp), Sicart - Smith (Pháp) và Land scuptor (Thái Lan). Như vậy, mỗi căn biệt thự đều sở hữu những giá trị vượt trội, tôn vinh đẳng cấp giới tinh hoa. Ngoài ra, Royal Capital Group cũng trao quyền khai sinh "di sản biển" - đặt tên biệt thự theo phong cách, dấu ấn của gia chủ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với Shantira Legasea, Royal Capital Group đã khởi một nốt nhạc ngân vang, kiêu hãnh trong "bản hòa tấu" bất động sản phố Hội, mang đậm dấu ấn riêng trong việc thiết lập một chuẩn sống mới cho giới thượng lưu. Đó là chuẩn mực về hình thái kiến trúc Đông - Tây, một không gian nghỉ dưỡng hào hoa, hiện đại nhưng vẫn cân bằng với âm hưởng Hội An cũ, tạo nên một di sản mới giữa lòng di sản ngàn năm, là khát khao của bất kỳ ai một lần dừng chân thưởng lãm.

Thủy Triều - Trường Thịnh