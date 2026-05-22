Khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn dự án Eurowindow Light City

Hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư khám phá biểu tượng mới của xứ Thanh

Văn phòng bán hàng Eurowindow Light City rộng hơn 1.700m2, bố trí không gian đa chức năng, đầu tư chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết. Nơi đây sẽ trở thành điểm đón tiếp, tư vấn cho khách hàng, nhà đầu tư, đối tác và lan tỏa những giá trị khác biệt, trải nghiệm công trình biểu tượng mới tới người dân xứ Thanh.

Các đại biểu cắt băng khai trương văn phòng bán hàng đặt trong khuôn viên dự án Eurowindow Light City (Ảnh: BTC).

Qua sa bàn, quy hoạch dự án Eurowindow Light City được tái hiện trực quan và sinh động. 7 phân khu mang 7 phong cách kiến trúc, các trục đường giao thông kết nối, hệ thống tiện ích với điểm nhấn là Đại lộ ánh sáng di sản và Công viên ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam… giúp khách hàng dễ dàng cảm nhận và khám phá nhịp sống mới, giàu cảm hứng và mang đậm bản sắc di sản giữa trung tâm thủ phủ tỉnh Thanh Hóa.

Sự kiện thu hút hàng trăm lượt khách hàng, nhà đầu tư và đối tác tới tham quan chỉ trong ngày đầu mở cửa văn phòng bán hàng, cho thấy sức hút của Eurowindow Light City.

Tham dự sự kiện, chị Trần Thu An (45 tuổi, nhà đầu tư đến từ Ninh Bình) cho hay, sự hiện diện của văn phòng bán hàng với không gian rộng rãi, sang trọng, cho thấy sự bài bản, chuyên nghiệp và tiềm lực của chủ đầu tư.

“Dự án quy mô lớn 176ha, giờ khai trương văn phòng bán hàng khang trang bậc nhất tại Thanh Hóa, khiến các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn, tự tin chốt sản phẩm phù hợp để quyết định booking sớm trước khi giá tăng”, chị Thu An cho biết.

Khách hàng, nhà đầu tư tham quan sa bàn đặt tại văn phòng bán hàng dự án Eurowindow Light City (Ảnh: BTC).

Tham dự tại buổi lễ, đại diện Eurowindow Holding - đơn vị phát triển dự án cho biết, phân khúc bất động sản cao cấp tại Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn sôi động với nhu cầu ngày càng cao. Các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra tiềm năng sinh lời bền vững. Sự hiện diện của “Thành phố Ánh sáng bên bờ sông Mã” sẽ góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, năng động, định hình phong cách sống mới cho người dân xứ Thanh.

Cơ hội sở hữu bất động sản cao cấp với chính sách ưu đãi hấp dẫn

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, khu đô thị xanh Eurowindow Light City hội tụ trọn vẹn ba giá trị “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Dự án nằm trong khu vực được định hướng trở thành trung tâm phát triển mới của thủ phủ tỉnh Thanh Hóa, đón đầu xu hướng giãn dân và mở rộng đô thị. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận trung tâm hành chính tỉnh, hệ thống bệnh viện, trường học…

Một yếu tố khác cũng khiến giới đầu tư địa ốc đặc biệt quan tâm tới Eurowindow Light City chính là khả năng tạo lập điểm đến - nền tảng quan trọng để thu hút dòng người và hình thành dòng tiền bền vững.

Đại lộ Ánh sáng di sản dài 3km không chỉ đóng vai trò trục giao thông trung tâm mà còn được quy hoạch như một không gian văn hóa - giải trí - trải nghiệm quy mô lớn, tái hiện tinh hoa văn hóa Đông Sơn.

Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo mang đến một không gian giải trí đa giác quan. Các phân khu trải nghiệm kết hợp ánh sáng, âm thanh và yếu tố văn hóa bản địa tạo nên hành trình nhập vai đầy cảm xúc, gia tăng sức hút và tần suất quay lại của du khách.

Những khu đô thị có khả năng thu hút dòng khách thường xuyên sẽ hình thành hệ sinh thái thương mại - dịch vụ sôi động. Khi dòng người được kích hoạt, hoạt động kinh doanh, cho thuê và tiêu dùng sẽ tăng trưởng, từ đó trực tiếp nâng cao giá trị khai thác và dư địa tăng giá của bất động sản.

Với quy mô lớn và công trình điểm nhấn độc đáo, Eurowindow Light City trở thành điểm thu hút du khách và cư dân đến tham quan, trải nghiệm (Ảnh: CĐT).

Eurowindow Light City đang áp dụng chính sách booking (đặt chỗ) với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng sở hữu nhà phố chỉ cần vốn ban đầu khoảng 1,9 tỷ đồng, 70% giá trị sản phẩm còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay.

Trong 18 tháng đầu, người mua được miễn lãi và ân hạn nợ gốc; 24 tháng tiếp theo được chặn trần lãi suất tối đa 9,5%/năm. Theo đó, ưu đãi này giúp khách hàng không lo lãi suất biến động trong suốt 42 tháng.

Ngoài ra, chủ đầu tư chiết khấu lên tới 17,5% giá trị sản phẩm đối với các khách hàng thanh toán sớm.