Ixora Ho Tram By Fusion - "Món quà" cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần

Biển cả - Giá trị thiên nhiên vô giá

Muôn đời nay, nước là một phần thiết yếu của cuộc sống. Hàng thế kỷ nay, con người vẫn dựa vào nước để di chuyển, lấy thực phẩm, thư giãn và giải trí. Thế nên, bên cạnh các giá trị hữu hình về kinh tế, biển cả còn là nơi mang lại những giá trị vô hình, mang nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Tác dụng của nước biển đã được ghi nhận trong nhiều thế kỷ với việc chứa tất cả 89 nguyên tố, bao gồm osmium, megie, vàng, vanadi, kẽm, iốt. Trong đó, magie vừa là nguồn dinh dưỡng, vừa giúp làm dịu thần kinh, đưa cơ thể vào trạng thái cân bằng, thư giãn.

Nếu như âm thanh của những con sóng vỗ vào nhau tạo cảm giác thư thái, thì kết cấu của cát mang lại hiệu ứng kích thích, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ. Đây là lý do mà sau kỳ nghỉ, chúng ta thường cảm thấy tỉnh táo, thoải mái và năng lượng hơn.

Trở về với thiên nhiên trong lành được xem là một liệu pháp y học mang đến nhiều lợi ích to lớn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần (Ảnh: The Grand Ho Tram Trip).

Ixora Ho Tram by Fusion - "Quà tặng sức khỏe" cho bản thân và gia đình

Không gian tự nhiên của cây xanh (green space) và không gian biển cả (blue space) là 2 khái niệm quan trọng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân tích trong một nghiên cứu có tên gọi "Green and blue spaces and mental health" (Không gian sống xanh và sức khỏe tinh thần). Theo đó, cả 2 khái niệm này đều có tác động lớn đến sức khỏe của con người.

Không gian ngoài trời của Ixora Ho Tram by Fusion mang thiên nhiên đến gần hơn, giúp chủ sở hữu luôn đón nhận được nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày (Ảnh: The Grand Ho Tram Trip).

Hẳn nhiên, những điểm đến nghỉ dưỡng kết hợp được cả 2 yếu tố "green" và "blue" đều được xem là hiếm hoi trong bối cảnh đô thị hóa trên bình diện toàn cầu. Hồ Tràm là một điểm đến như vậy với sự hòa quyện giữa biển Hồ Tràm nguyên sơ cùng mảng xanh bạt ngàn của dải rừng Phước Bửu.

Nếu như cây xanh sẽ giúp giảm lo âu, căng thẳng, đồng thời tái tạo năng lượng sống tích cực; thì số lượng anion - một loại "vitamin không khí" giúp cải thiện hoạt động của phổi, làm tăng công năng thần kinh giao cảm, khiến con người cảm thấy sảng khoái vui vẻ. Ở vùng biển, trung bình có 10.000 anion/cm3 so với mức 10-20 anion/cm3 không khí ở những khu vực công cộng của các đô thị lớn. Có thể nói, một không gian nghỉ dưỡng bên bờ biển như Ixora Ho Tram by Fusion chính là "món quà tặng sức khỏe" vô giá cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Mang cả thiên nhiên vào trong từng góc nhà để chủ sở hữu luôn cảm nhận sự thanh bình, thư giãn bất kỳ lúc nào (Ảnh: The Grand Ho Tram Trip).

Với thiết kế mở và liền mạch, từng không gian nội ngoại thất đều gắn liền với thiên nhiên rừng và biển, đưa từng làn gió biển, không khí trong lành vào trong ngôi nhà, giúp mọi thành viên trong gia đình luôn đón nhận được nguồn năng lượng tươi mới, nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng. Tất cả các căn hộ condotel Ixora đều sở hữu ban công riêng và tầm nhìn hướng biển, giúp chủ nhân tận hưởng bầu không khí rừng và biển ngay trước thềm nhà.

Trong khi đó, các căn biệt thự đều sở hữu hồ bơi riêng và sân vườn yên tĩnh, mang đến cảm giác như sống giữa một "thiên đường" chỉ dành riêng cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, cách bố trí độ dốc nền hợp lý của các căn biệt thự vừa giúp tối ưu hóa tầm nhìn, vừa đảm bảo sự riêng tư cho chủ nhân.

Tất cả giúp tạo nên sự kết nối cùng thiên nhiên, kích hoạt hormone hạnh phúc để cân bằng tâm trí sau những áp lực của nhịp sống thị thành. Bên cạnh các giá trị về sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất cũng là một giá trị được đánh giá cao tại Ixora Ho Tram by Fusion qua hệ tiện ích cao cấp nội khu lên đến 16.000m2 cũng như quần thể tiện ích sẵn có của khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á - The Grand Ho Tram Strip. Hệ tiện ích xứng tầm tại đây mang đến trải nghiệm về một "thiên đường nghỉ dưỡng", kích hoạt các giá trị sức khỏe thể chất vốn tưởng chừng như đang bị lãng quên bởi vô vàn áp lực của nhịp sống đô thị.

"Vì vậy, một ngôi nhà nghỉ dưỡng bên bờ biển như Ixora có thể đi đến bất kỳ lúc nào, chỉ sau 2 tiếng lái xe từ TPHCM là một giải pháp vẹn toàn giúp thân khỏe tâm an, vượt qua mọi thách thức của cuộc sống và công việc thường nhật", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.