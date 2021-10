Imperia Smart City khơi nguồn chất sống trẻ năng động

Dân trí MIKGroup làm mới thương hiệu Imperia bằng phong cách sống năng động, giúp Imperia Smart City phía Tây Hà Nội trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ.

Từ những khu vườn thượng lưu…

Imperia - trong tiếng Latinh vốn là danh từ chỉ những bậc vua chúa, hoàng gia, dần trở thành tính từ mô tả sự lộng lẫy, kiêu sa. Lựa chọn Imperia làm thành tố mở đầu chuỗi dự án cao cấp, MIKGroup mong muốn mỗi dự án mình phát triển là khoảng không gian mang đẳng cấp.

Đầu năm 2015, khi Imperia Garden công bố sở hữu tới 79 tiện ích nội khu, đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản.

Với sự khởi đầu tâm huyết, MIKGroup dành tới 10.000 m2 diện tích mặt đất ở vị trí trung tâm quận Thanh Xuân làm cảnh quan, cây xanh. Hiện tại, những vòm hồng rực rỡ, lối tản bộ quanh co, khu tắm nắng ngay bên hồ bơi lung linh hình số 8 ở chính giữa khu vườn…, tất cả hòa quyện, tạo thành một khung cảnh lãng mạn, thanh bình.

"Vườn trong phố" dự án Imperia Garden.

Từ "Vườn trong phố" Imperia Garden đến "Vườn chân mây" Imperia Sky Garden là một bước tiến khác của MIKGroup và cho đến nay, Imperia Sky Garden là dự án bất động sản phía Nam thủ đô dành 60% trong hơn 50.000 m2 diện tích cho không gian xanh.

Những tổ hợp căn hộ cao cấp này tạo không gian sống mà cư dân đô thị kiếm tìm, giúp cho các căn hộ do MIKGroup phát triển được thị trường quan tâm.

Đại diện MIKGroup cho biết, sức mạnh của Word Of Mouth (WOM) - marketing truyền miệng, là một trong những lý do các dự án gắn với tên tuổi MIKGroup tạo sóng trên thị trường Hà Nội. Theo báo cáo của Nielsen, 92% người tiêu dùng tin tưởng WOM từ những người mà họ quen biết và có không ít cư dân của Imperia Garden, Imperia Sky Garden, The Matrix One rỉ tai người thân, bạn bè chọn các dự án được phát triển bởi MIKGroup.

Nhưng đến câu chuyện về Imperia Smart City lại được MIKGroup viết bằng một thứ ngôn ngữ khác biệt. Nếu Imperia Garden, Imperia Sky Garden tĩnh tại, sâu lắng; The Matrix One thượng lưu, sang trọng thì Imperia Smart City đặc trưng bởi chất sống năng động, trẻ trung và màu sắc của các công dân thế hệ Millennials hay Gen Z - những thế hệ có cơ hội tiếp xúc với công nghệ ngay từ nhỏ và ngày càng chi phối sức mua các sản phẩm bất động sản.

Không gian xanh tại dự án Imperia Smart City.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, thế hệ Millennials và Gen Z sẽ là "đầu tàu" trong công cuộc thay đổi và xây dựng thế giới trong tương lai, nhưng họ cũng có ý thức cao về cái tôi cá nhân và hưởng thụ cuộc sống trong từng khoảnh khắc.

Đề cao sự trải nghiệm, tiện ích và không gian sống, những gia đình trẻ ngày nay đã định hình nên một xu hướng lựa chọn nhà ở mới và Imperia Smart City được MIKGroup tạo lập để trở thành cuộc sống của tương lai.

… đến không gian sống nhiệm màu đậm chất Hàn

Từ chất sống trẻ năng động, phóng khoáng, đầy đam mê được truyền tải trong các bộ phim truyền hình ăn khách, những bản nhạc K-Pop sôi động thu hút hay phong cách ẩm thực độc đáo, đầy hấp dẫn, văn hóa xứ Hàn đã và đang được lan tỏa đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Imperia Smart City với phân khu mới có tên The Mirae Park thực sự thấm đẫm Hallyu (văn hóa Hàn Quốc) trong từng góc nhỏ. Tọa lạc tại giao lộ công viên hồ điều hòa trung tâm của đại đô thị thông minh ở phía Tây thủ đô Hà Nội, nơi giao thoa giữa miền xanh bất tận và cuộc sống sôi động của thành phố mới, The Mirae Park được khơi nguồn cảm hứng từ nhịp sống năng động của những đô thị thông minh và hiện đại như Seoul, Busan, Songdo…

Từ chất sống đầy đam mê và phong cách của giới trẻ Hàn Quốc, tại The Mirae Park - Imperia Smart City, mỗi cư dân được thụ hưởng và sở hữu không những thứ tài sản "hiện hữu" mà còn là tài sản bền vững, một môi trường sống nuôi dưỡng các thế hệ tương lai.

Phân khu The Mirae Park - dự án Imperia Smart City.

Đã không còn là những khu vườn nhỏ xinh, Imperia Smart City là cả một công viên xanh với hồ nước trong lành; không chỉ là các tòa nhà riêng biệt, Imperia Smart City là một đại đô thị xanh phía Tây Hà Nội.

Người trẻ cần sự phóng khoáng, hướng ngoại, người độc thân cần một căn hộ tiện nghi hay các gia đình đa thế hệ đều tìm được những không gian sống được "đo ni đóng giày" cho mình tại Imperia Smart City với thiết kế đa nhu cầu từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ linh hoạt.

Với Imperia Smart City, chỉ cần mở cánh cửa ban công là bạn đã chạm tay được vào thiên nhiên, hoa lá và chỉ vài bước chân từ nhà ra phố, cả thế giới tiện ích đã có ngay trước mắt để bạn thỏa sức "nuông chiều" cảm xúc và nhu cầu cuộc sống của mình.

Từ những căn hộ thông minh, linh hoạt, không gian ngoại khu hơn 10.000 m2 cây xanh, mặt nước và hàng trăm hạng mục nuôi dưỡng sức khỏe trí tuệ, thể chất và tâm hồn, các cư dân có thể cảm nhận, hòa mình vào một không gian sống của tương lai, nơi luôn ẩn chứa những phép nhiệm màu và tràn ngập điều kỳ diệu.

Phân khu The Mirae Park gồm 3 tòa nhà đẹp nhất dự án Imperia Smart City sẽ chính thức được MIKGroup cho ra mắt trong tháng 11 tới đây, hứa hẹn mang đến "làn gió mới" cho bất động sản phía Tây Hà Nội thêm phần sôi động.

