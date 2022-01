Hưng Vượng Group và hành trình "vươn ra biển lớn" năm 2022

Phát triển với nhiều thành tựu nổi bật

Được thành lập từ năm 2018, Hưng Vượng Group đã trải qua không ít khó khăn và thách thức. Hơn một nửa chặng đường phát triển của Hưng Vượng Group phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19.

Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết cùng hướng đi đúng đắn, Hưng Vượng Group vẫn kiên cường vượt qua thách thức, không ngừng phát triển với nhiều dấu ấn đậm nét.

Trong năm 2021, Hưng Vượng Group đã triển khai thành công những dự án bất động sản với quy mô lớn tại nhiều thị trường như Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Cam Lâm - Khánh Hòa, Yên Bái, Đồng Nai… Thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, Hưng Vượng Group tổ chức triển khai mở bán các sản phẩm bất động sản theo hình thức trực tuyến. Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra đều đặn, xuyên suốt.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Hưng Vượng Group đã khép lại chặng đường năm 2021 với doanh thu gấp khoảng 40 lần so với năm 2020, vượt 25% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận năm 2021 tăng khoảng 30 lần so với năm 2020.

Tập thể cán bộ nhân viên Hưng Vượng Group tại trụ sở Hà Nội, quy mô dự kiến sẽ gấp đôi trong năm 2022.

Năm 2021 cũng đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc trên hành trình xây dựng thương hiệu uy tín, nhiệt tâm trong lòng các đối tác chiến lược của Hưng Vượng Group. Minh chứng là những hoạt động ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đơn vị đối tác tài chính vững mạnh, chuyên môn cao như ngân hàng VP Bank, ngân hàng MSB, ngân hàng Techcombank, ngân hàng VIB, Fibo Capital,…

Cùng đó là sự hợp tác chiến lược với hơn 20 đơn vị phân phối và phát triển bất động sản hàng đầu cả nước như CenLand, Đất Xanh Miền Bắc, Hưng Vượng Miền Bắc, Hưng Thịnh,…

Chế độ đãi ngộ nhân sự ưu tiên hàng đầu

Bên cạnh việc "Kiến tạo giá trị", mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, Hưng Vượng Group còn đề cao sứ mệnh "Chắp cánh tinh hoa", chú trọng tới những giá trị nhân văn và coi trọng giá trị con người.

Tại Hưng Vượng Group, chế độ đãi ngộ nhân sự và quyền lợi của cán bộ, nhân viên được ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đại diện Hưng Vượng Group cho biết vẫn đảm bảo những phúc lợi đầy đủ cho đội ngũ nhân sự của mình như lương thưởng, phụ cấp, các chế độ lễ, tết, du lịch,… Cùng với đó, các hoạt động văn hóa cũng được triển khai, tạo ra những sân chơi năng động, sáng tạo cho đội ngũ nhân sự như: Hưng Vượng Got Talent, The Shining Stars, Gala Dinner,…

Hưng Vượng Group đảm bảo phúc lợi đầy đủ cho đội ngũ nhân sự.

Bên cạnh việc quan tâm tới đời sống của nhân sự, Hưng Vượng Group còn chú trọng tới việc đào tạo chuyên môn và các kỹ năng cho cán bộ, nhân viên. Hàng loạt những khóa học bán hàng, tư vấn, trau dồi kiến thức từ những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm liên lục diễn ra để hỗ trợ nhân sự làm việc một cách tốt nhất và tối ưu nhất.

Với Hưng Vượng Group, con người là tài sản đáng quý trọng nhất, là những "tinh hoa" hội tụ. Hướng tới xây dựng doanh nghiệp với văn hóa đề cao tinh thần "học tập - năng động - sẻ chia - chính trực - ghi nhận - biết ơn", Hưng Vượng Group tập trung phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, góp phần giúp cho những "tinh hoa" nở rộ và không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Hướng tới bứt phá trong năm 2022

Năm 2022 được Hưng Vượng Group xác định sẽ là mốc thời gian đánh dấu cho những sự thay đổi và phát triển vượt bậc của doanh nghiệp. Trong giai đoạn tới, Hưng Vượng Group hướng tới trở thành một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực. Trong đó, bất động sản và các dịch vụ bất động sản là lĩnh vực chủ chốt.

Hưng Vượng Group còn chú trọng tới việc phát triển hoạt động kinh doanh, tập trung vào M&A mua bán và phát triển dự án. Trong đó, ưu tiên trọng tâm phát triển trở thành đơn vị đầu tư và phát triển những dự án chất lượng tại phân khúc đất nền, dự án đô thị, đem đến sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng.

Hưng Vượng Group hướng tới mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022 với quy mô, cơ cấu nhân sự tăng gấp 2, 3 lần.

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, Hưng Vượng Group sẽ nằm trong Top 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Cùng đó là mục tiêu triển khai các dự án bất động sản trên khắp 63 tỉnh thành với vị thế của một chủ đầu tư uy tín, chất lượng và hướng tới mục tiêu vươn tầm quốc tế.

Ngoài ra, trong năm 2022, mục tiêu nhân sự của Hưng Vượng Group sẽ có thêm 1 tòa nhà văn phòng tại Hà Nội, phát triển lên 1.000 cán bộ nhân viên ở hai trụ sở Nam - Bắc. Bên cạnh đó là mục tiêu doanh số đạt được 10.000 tỷ đồng.

Cùng mục tiêu tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, Hưng Vượng Group cũng chú trọng tới việc nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng nhân sự, tăng cường chất lượng chuyên môn để tạo nền móng cho sự phát triển bền vững và toàn diện.