Hồng Hạc City phát triển giai đoạn mới với trọng tâm giáo dục và chất lượng sống

Khởi động giai đoạn mới tại cực tăng trưởng Đông Bắc Hà Nội

Sáng 27/5, tại khách sạn Sheraton Hà Nội, chủ đầu tư Hồng Hạc City gồm Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam tổ chức sự kiện ra mắt Zone F1-2 thuộc phân khu Hồng Phát, quy tụ gần 700 khách mời cùng đội ngũ chuyên viên kinh doanh.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong hành trình phát triển đại đô thị Hồng Hạc City tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, tiếp nối sau thành công của Zone F1-1 được giới thiệu từ năm 2025.

Theo chủ đầu tư, Zone F1-2 không chỉ mở rộng nguồn cung mà còn mang đến thế hệ sản phẩm mới với phong cách thiết kế khác biệt, gia tăng yếu tố bản sắc văn hóa Bắc Bộ và nâng chuẩn trải nghiệm sống đô thị.

Hồng Hạc City được phát triển trên quỹ đất gần 198ha tại Bắc Ninh, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 27,9%. Dự án quy hoạch theo mô hình “all-in-one” (tất cả trong một), tích hợp nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại, công viên, thể thao và không gian cộng đồng.

Ba phân khu chính gồm Hồng Phát, Hồng Thịnh và Hồng Phúc dự kiến cung cấp hơn 2.800 sản phẩm thấp tầng như biệt thự song lập, nhà phố thương mại và liền kề. Riêng Zone F1-2 gồm 397 sản phẩm mới thuộc phân khu Hồng Phát.

Tại sự kiện PGS. TS. Trần Kim Chung, Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định: “Khu vực Đông Bắc Hà Nội và Bắc Ninh đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của vùng Thủ đô mở rộng. Động lực của khu vực này đến từ ba yếu tố chính gồm dòng vốn FDI công nghệ cao, hạ tầng kết nối liên vùng và xu hướng dịch chuyển dân cư - lao động khỏi lõi đô thị trung tâm”.

Theo ông Chung, trong dài hạn, khu vực này có khả năng hình thành một “hành lang đô thị - công nghiệp - công nghệ” quy mô lớn của miền Bắc, đặc biệt khi quy hoạch vùng Thủ đô đang mở rộng không gian phát triển về phía Đông Bắc.

Các đô thị cửa ngõ được quy hoạch đồng bộ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái định hình cấu trúc đô thị vùng Thủ đô, đồng thời tạo nên những trung tâm sống và làm việc mới ngoài khu vực nội đô Hà Nội.

Phú Mỹ Hưng theo đuổi mô hình đô thị tích hợp, phát triển dài hạn

Ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc Khối Kinh doanh tiếp thị Phú Mỹ Hưng - chia sẻ: “Điều làm nên thành công của Phú Mỹ Hưng suốt hơn 33 năm qua chính là sự kiên định với nguyên tắc phát triển đô thị bền vững, lấy cư dân làm trung tâm, phát triển hạ tầng đồng bộ với tiện ích và xây dựng giá trị dài hạn. Với Hồng Hạc City, chúng tôi vẫn theo đuổi tinh thần đó”.

Việc tổ chức sự kiện quy mô lớn lần này cũng phản ánh giai đoạn phát triển mới của thị trường cũng như kỳ vọng dài hạn dành cho Hồng Hạc City. Trong giai đoạn 2025-2026, dự án sẽ tiếp tục triển khai nhiều tiện ích quy mô lớn như công viên trung tâm, không gian check-in (chụp ảnh), cắm trại cuối tuần, khu vui chơi trẻ em, trung tâm văn hóa - thể thao và các không gian cộng đồng.

Khu phức hợp trải nghiệm rộng 6,2ha dự kiến trở thành điểm nhấn của toàn khu đô thị, tích hợp hồ cảnh quan gần 2ha cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho cư dân tương lai.

Phú Mỹ Hưng cho biết doanh nghiệp không phát triển đô thị theo mô hình “xây nhanh rồi rời đi”, mà theo từng giai đoạn, liên tục bổ sung tiện ích để giá trị sống được hoàn thiện theo thời gian.

Song hành cùng Phú Mỹ Hưng, đại diện Nomura Real Estate Vietnam cho biết, dự án đang kế thừa kinh nghiệm phát triển đô thị của Nhật Bản, đồng thời điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và văn hóa địa phương. Hồng Hạc City được phát triển dựa trên 5 giá trị cốt lõi gồm: sống xanh, sống khỏe mạnh, sống thịnh vượng, sống năng động và sống hạnh phúc.

Giáo dục là nền tảng hình thành cộng đồng cư dân tương lai

Một trong những nội dung được Phú Mỹ Hưng nhấn mạnh tại sự kiện là định hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục bên trong Hồng Hạc City.

Ông Bùi Duy Toàn chia sẻ: “Triết lý phát triển của Phú Mỹ Hưng là lấy con người làm trung tâm. Với Hồng Hạc City, chúng tôi hướng đến một đô thị phát triển bền vững, nơi cư dân không chỉ có môi trường sống tốt mà còn có điều kiện phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai”, ông Toàn chia sẻ.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, vì vậy Hồng Hạc City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tri thức, chú trọng giáo dục song ngữ và quốc tế.

Hiện dự án đã liên kết với một số hệ thống giáo dục như Tập đoàn giáo dục EQuest cùng các trường song ngữ quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho cư dân. Trong 5 năm đầu tiên, cư dân tại dự án còn được hỗ trợ tới 50% học phí thông qua các chương trình ưu đãi từ chủ đầu tư.

Theo Phú Mỹ Hưng, mục tiêu của Hồng Hạc City không chỉ là tạo ra một khu đô thị có cảnh quan đẹp hay tiện ích hiện đại, mà còn hướng tới việc hình thành cộng đồng cư dân chất lượng cao trong tương lai.

Bên cạnh giáo dục, chủ đầu tư cũng phát triển hệ sinh thái y tế và chăm sóc sức khỏe. Dự kiến tháng 9/2027, Trung tâm Vaccine và dịch vụ tư vấn y tế VNVC thuộc hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh cũng sẽ đi vào hoạt động tại Hồng Hạc City.

Theo kế hoạch, cuối năm nay, Hồng Hạc City sẽ bàn giao những căn nhà đầu tiên của Zone F1-1 cho khách hàng. Đồng thời, chủ đầu tư tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính như lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến thời điểm nhận nhà cùng sự đồng hành của nhiều ngân hàng lớn.

Việc bước vào giai đoạn phát triển mới được kỳ vọng sẽ giúp Hồng Hạc City từng bước định hình diện mạo của một đô thị sinh thái quy mô lớn tại cực tăng trưởng Đông Bắc Hà Nội, đồng thời mở ra chuẩn sống mới cho khu vực trong thập kỷ tới.