Hon Thom Paradise Island hứa hẹn là một "thiên đường" nghỉ dưỡng - giải trí - đầu tư

Hình ảnh đầu tiên về quy hoạch Sun Group Hòn Thơm (Ảnh: Sun Property).

Hon Thom Paradise Island là tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư tại đảo Hòn Thơm, Phú Quốc được thiết kế và vận hành bởi những đối tác quốc tế. Tổ hợp Sun Group Hòn Thơm - Hon Thom Paradise Island gồm 3 hợp phần là Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue và Sun Retreat Village.

Trong đó hợp phần Sun Iconic Hub ra mắt đầu tiên, cung cấp dòng sản phẩm shophouse The Santo Port tọa lạc bên vịnh du thuyền. Bên cạnh đó, hệ thống biệt thự thương mại Commercial Villa và Boutique Hotel thuộc phân khu The Sailing Bay nằm trong hợp phần này mang cảm hứng nhiệt đới phóng khoáng và sở hữu tầm nhìn riêng đắt giá. Phân khu The Sailing Bay nằm kế bên công trình Tòa nhà Cánh buồm, biểu tượng của "đảo thiên đường" với hình ảnh cánh buồm vươn ra biển lớn.

Bên cạnh đó, tổ hợp Sun Group Hòn Thơm còn sở hữu chuỗi tiện ích, dịch vụ, khu vui chơi giải trí cùng các sự kiện quy mô đem đến cho du khách và gia chủ nhiều trải nghiệm sang trọng. Trong đó, nổi bật là các trung tâm giải trí - mua sắm - ẩm thực 24/7, gồm làng ẩm thực, clubhouse, khu sân khấu biểu diễn ngoài trời, vịnh cá heo quy mô, beach club, wellness center, trục đại lộ Đông Tây - tâm điểm mua sắm, lễ hội sôi động với sự góp mặt của những thương hiệu nổi tiếng, các dòng sản phẩm phiên bản giới hạn...

Hợp phần Sun Iconic Hub

Mang trong mình hoài bão góp phần làm đẹp cho các vùng đất, Sun Group đã kiến tạo nên hợp phần Sun Iconic Hub với một tâm hồn duy mỹ, yêu nghệ thuật và trân quý thiên nhiên. Sở hữu trọn bộ sưu tập thiên nhiên trác tuyệt, địa hình độc đáo, kiến trúc ấn tượng và tiện ích đẳng cấp, Sun Iconic Hub được định vị là nơi khởi nguồn "cuộc sống thiên đường" và điểm đến của những công trình biểu tượng độc đáo của Sun Group Hòn Thơm.

Tòa nhà Cánh Buồm biểu tượng của Sun Iconic Hub Hòn Thơm (Ảnh phối cảnh minh họa).

Sun Iconic Hub giữ địa thế ôm trọn bãi biển cong hình cánh cung, hợp phần này gồm 2 phân khu: The Sailing Bay và The Santo Port.

The Sailing Bay Hon Thom Paradise Island

Được phát triển thành viên kim cương quý hiếm tại Sun Group Hòn Thơm, phân khu The Sailing Bay là nơi sở hữu vị trí đắt giá, được định vị là tâm mạch của dòng chảy thương mại xuyên suốt toàn hợp phần Sun Iconic Hub - Hon Thom Paradise Island.

Phối cảnh phân khu The Sailing Bay.

The Sailing Bay nằm tại vị trí kết nối các tụ điểm giao thương và dịch vụ với 193 căn Commercial Villa và 45 Boutique Hotel, được quy hoạch thành điểm trung chuyển đưa dòng khách đến với Sun Group Hòn Thơm trong tương lai.

The Santo Port Hon Thom Paradise Island

The Santo Port là phân khu shophouse đầu tiên ra mắt tại dự án Sun Group Hòn Thơm. Mang phong cách thiết kế santorini nằm trên những ghềnh đá hướng trực diện ra biển, vịnh du thuyền, phân khu dự án đem đến cho sản phẩm những tiềm năng khai thác và là tâm điểm mới tại "Đảo Thiên Đường" Phú Quốc.

Đón trọn hoàng hôn tuyệt mỹ từ Shophouse The Santo Port vịnh du thuyền (Ảnh phối cảnh minh họa).

234 căn shophouse sở hữu bãi đỗ trực thăng đẳng cấp, Vịnh du thuyền sang trọng vẫy gọi từ bờ Tây - nơi mảnh ghép đầu tiên Sun Group Hòn Thơm tọa lạc - giúp chủ nhân dễ dàng di chuyển tới đảo theo nhiều cách. Ở đây, du khách có thể trải nghiệm VIP Lounge riêng tư hay chuỗi tiện ích thương mại, ẩm thực trên biển nằm ngay bên bến cảng - cửa ngõ đón dòng khách hạng sang đến "Đảo Thiên Đường".

Hợp phần Sun Festival Avenue

Sun Festival Avenue nằm tại vị trí trung tâm của "Đảo Thiên Đường" Sun Group Hòn Thơm nơi có địa hình bằng phẳng và trung tâm 2 bãi biển: Bãi Nam và Bãi Chướng, với loạt công trình tiện ích vui chơi giải trí. Chính bởi vị trí trung tâm, Sun Festival Avenue kết nối bờ Đông - Tây, hứa hẹn tạo thành trục thương mại sầm uất bậc nhất Hon Thom Paradise Island.

Ngày 19/6, chủ đầu tư Sun Group sẽ tổ chức ra mắt shophouse đại lộ Đông Tây thuộc hợp phần Sun Festival Avenue. Với số lượng giới hạn chỉ 138 căn nhà phố thương mại nằm sát trục đại lộ, nhiều nhà đầu tư đang dành sự quan tâm lớn cho sự kiện này.

