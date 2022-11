Hoàn thiện nội thất, nhà đầu tư sẵn sàng an cư tại NovaWorld Phan Thiet

Niềm vui của nhà đầu tư khi được bàn giao nhà đúng tiến độ

Từ cuối quý II/2022, NovaWorld Phan Thiet đã bắt đầu bàn giao hàng trăm sản phẩm cho khách hàng ở phân khu Florida.

Lần đầu nhìn thấy diện mạo trọn vẹn của ngôi nhà mới, hiện hữu giữa một siêu đô thị biển sầm uất lên từng ngày, chị Nguyễn Thị Thanh Hà (Buôn Mê Thuột) hào hứng chia sẻ: "Bên cạnh tốc độ bàn giao vượt tiến độ, điều làm tôi bất ngờ nhất với NovaWorld Phan Thiet là hạ tầng cũng đã hoàn thiện rất nhanh để sẵn sàng đón cư dân. Giờ thì mình chỉ cần đầu tư thêm nội thất cho căn nhà, thế là gia đình bạn bè đã có thể trải nghiệm tổ hợp hàng trăm tiện ích 'all-in-one' tại đây".

Chị Thanh Hà đang trao đổi với nhà thầu về tiến độ thi công nội thất (Ảnh: NovaWorld Phan Thiet).

Biết đến NovaWorld Phan Thiet vào năm 2019, chị Hà cho biết thời điểm đó nơi đây vẫn còn nguyên sơ lắm nhưng Phan Thiết lại thu hút chị bởi khí hậu trong lành quanh năm nắng ấm, sở hữu cung đường biển với những đồi cát vàng óng ả. "Tầm giá khá dễ chịu và nhìn thấy có tiềm năng sinh lời trong tương lai, tôi đã quyết định chốt ngay một căn biệt thự tại NovaWorld Phan Thiet thời điểm đó", chị Hà nói.

Khí hậu, hệ tiện ích "all - in - one" và hạ tầng giao thông là các yếu tố chính kết nối nhà đầu tư đến với NovaWorld Phan Thiet (Ảnh: NovaWorld Phan Thiet).

Là Việt kiều trở về từ nước Anh, một trong những nhà đầu tư đầu tiên tại NovaWorld Phan Thiet, ông Ethan Tăng cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của đô thị du lịch biển này. "Tôi cũng thường xuyên cập nhật tin tức về NovaWorld Phan Thiet nhưng tiến độ xây dựng và chất lượng công trình thật sự đã vượt mong đợi của tôi. Gia đình tôi đã được nhận nhà rồi, giờ là bước hoàn thiện nội thất để vào tận hưởng", ông Ethan Tăng nhấn mạnh.

Theo ông Ethan Tăng, NovaWorld Phan Thiet là nơi đáng để sinh sống và phát triển kinh doanh, du lịch nghỉ dưỡng khi có vị trí địa lý kết nối linh hoạt với các đô thị lớn khác thông qua đường không, đường sắt, cao tốc đến cảng biển, cả lợi thế về khí hậu ôn hòa và hệ tiện ích cao cấp đang hoàn thiện.

Từ ban công tầng 2, ông Ethan Tăng có thể tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn trên mặt hồ thư thả, yên tĩnh tại Florida (Ảnh: NovaWorld Phan Thiet).

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet được lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách kiến trúc hiện đại, thời thượng và đẹp mắt; cùng hệ tiện ích "all - in - one" đã đi vào hoạt động mang đến những trải nghiệm toàn diện về mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.

"Tôi không phải đi đâu xa vì ở đây có đầy đủ thứ tôi cần rồi. Tôi không nghĩ ngày về quê hương, Việt Nam lại phát triển đến vậy. Mấy con đường nội khu ở đây rộng rãi lắm, lái xe ngắm nhìn phố biển thôi cũng yên bình. Vậy nên tôi nghĩ nơi đây sẽ đảm bảo được cả hai yếu tố là dễ tiếp cận và dễ sinh sống", ông Ethan Tăng chia sẻ.

Kế hoạch đầu tư sinh lời và an cư tại NovaWorld Phan Thiet

Sau khi nhận bàn giao nhà, nhà đầu tư Thanh Hà cho biết đã tham khảo ngay ý tưởng thiết kế thi công nội thất. Chị Hà đặt mục tiêu sẽ hoàn thiện nội thất trước thềm năm mới để sẵn sàng cho kế hoạch tân gia đón Tết cùng gia đình, an cư và tận hưởng hệ sinh thái của NovaWorld Phan Thiet hay xa hơn có thể kinh doanh tại đây để đón đầu làn sóng du khách dịp cuối năm.

Nhà đầu tư Thanh Hà đang giám sát việc thi công nội thất căn biệt thự của mình (Ảnh: NovaWorld Phan Thiet).

Với tiến độ bàn giao nhanh như hiện nay, đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ sớm đông đúc, mang tới nhịp sống sôi động cho thành phố biển. Đây là điều kiện cần để những người mua nhà tại đây có thể triển khai kinh doanh, phát triển dịch vụ, tăng sinh lợi nhuận.

Nói về kế hoạch sử dụng căn nhà mới của mình, ông Ethan Tăng cho biết: "Biệt thự nghỉ dưỡng tại NovaWorld Phan Thiet vừa là ngôi nhà thứ hai cho các kỳ nghỉ của gia đình, vừa để cho thuê hoặc khai thác kinh doanh lưu trú khi tôi không có ở đây".

Tận hưởng nhịp sống an yên giữa Florida sôi động (Ảnh: NovaWorld Phan Thiet).

Theo đại diện Novaland, các biệt thự home wellness như Wow Compound, PGA Golf Villas, Florida,… và các sản phẩm bất động sản thương mại như Boutique shoptel, shophouse sẽ lần lượt bàn giao cho khách hàng từ cuối năm nay.

Thi công và bàn giao nhà đúng tiến độ, NovaWorld Phan Thiet sẽ sớm đón các cư dân về đây sinh sống và kinh doanh (Ảnh: NovaWorld Phan Thiet).

Sự phát triển đột phá của hạ tầng giao thông Bình Thuận, tiến độ xây dựng bàn giao nhà được đảm bảo, cùng những tiện ích được đưa vào vận hành đã tạo nên hấp lực lớn với NovaWorld Phan Thiet. Lượng cư dân, du khách về đây sinh sống và làm việc, nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ ngày một nhiều hơn, đưa NovaWorld Phan Thiết trở thành một trong những điểm đến có khả năng kết nối nhanh trong việc thu hút đầu tư kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.