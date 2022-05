Hoàn thành tòa căn hộ phong cách Mỹ - The Nine

Dự án The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kiến trúc độc đáo

Lấy cảm hứng từ sức sống mạnh mẽ của nước Mỹ phồn thịnh, tòa tháp The Nine phủ kính Low E cực đại với cấu trúc xẻ khe sắc sảo tạo nên diện mạo cá tính. Kiến trúc độc đáo này giúp cư dân The Nine dễ dàng thưởng lãm trọn vẹn nhịp sống sôi động của thành phố và tận hưởng những sắc màu rực rỡ của thiên nhiên mỗi sớm bình minh hay khi hoàng hôn buông mình.

Tòa nhà được phủ kính với thiết kế táo bạo.

The Nine là dự án thể hiện tầm nhìn khác biệt của chủ đầu tư GP.Invest khi kiến tạo sắc màu mới cho thị trường căn hộ phía Tây Thủ đô. Đó là việc mang đến những giới hạn mới cho kiến trúc cao tầng hiện đại, nơi những căn hộ hạng sang không chỉ là thước đo của sự giàu có mà còn là niềm tự hào gắn liền với chủ sở hữu.

Nhìn lại quá trình xây dựng The Nine, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest chia sẻ: "Mong muốn mang đến cho khách hàng một không gian sống thực sự đẳng cấp là động lực quan trọng giúp GP.Invest xây dựng dự án The Nine. Trong bối cảnh của đô thị hóa, nơi rất nhiều giá trị, sản phẩm được sản xuất một cách công nghiệp, thì The Nine, không chỉ là một dự án nhà ở cao cấp với ý tưởng đột phá, mà còn lưu giữ những giá trị cốt lõi về tâm huyết của chủ đầu tư".

Lễ cắt băng khánh thành Dự án The Nine.

Không dừng ở thiết kế, cá tính Mỹ còn được thể hiện rõ nét ở từng tiện ích đẳng cấp. Đó là cảnh quan sân vườn với điểm nhấn thu hút ngay tại khu vực tầng một, sảnh khu căn hộ thiết kế sang trọng giúp nâng tầm trải nghiệm sống hay sân bóng rổ, bể sục Panorama tại tầng 6 của dự án…

Chú trọng chất lượng

Mới đây, khi dự án chính thức bàn giao, nhiều khách bày tỏ sự hài lòng. Anh Hà, một khách hàng dự án The Nine cho biết: "Thời điểm tôi mua, giá The Nine khá tốt so với các dự án cùng vị trí. Thế mà hiện giờ, tôi bất ngờ bởi nhà không chỉ đẹp, chất lượng xây dựng sắc nét mà cảnh quan tiện ích đẳng cấp, giá thị trường còn tăng hơn 20% so với thời điểm tôi mua".

Căn hộ kính tràn - không cột tại dự án The Nine.

Cùng tâm trạng phấn khởi khi được nhận nhà, bác Quyên, một cư dân đang sinh sống tại Tràng An Complex (dự án khác của Chủ đầu tư GP.Invest) cho biết: "Từng là cư dân của GP.Invest, tôi tin tưởng vào uy tín và các công trình chất lượng do chủ đầu tư này xây dựng. Chính vì vậy, tôi đã nhanh chóng mua thêm một căn chung cư tại The Nine cho con trai ra ở riêng".

Sảnh khu căn hộ được thiết kế sang trọng với diện tích hơn 150 m2.

The Nine được đón nhận từ ngày đầu ra mắt bởi khách nước ngoài và khách hàng trong nước. Chủ đầu tư cho biết, bên cạnh thiết kế và chất lượng bàn giao vượt trội, dự án còn ghi điểm bởi lợi thế pháp lý cùng tinh thần giữ vững mọi cam kết. Ngay sau khi dự án công bố đủ điều kiện pháp lý để đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mới nhận bàn giao.

Mới đây, nhân dịp chính thức hoàn thành, chủ đầu tư GP.Invest đã công bố mở bán quỹ căn đặc biệt của dự án. Đây là cơ hội cuối cùng để khách hàng có thể sở hữu căn hộ tại tòa tháp phủ kính tại thị trường phía Tây.

