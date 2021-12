Hồ Tràm - điểm đến mới của nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu

Dân trí Tập đoàn Charm Group vừa triển khai Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, đón đầu xu hướng chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ bình thường mới.

Tổ hợp trị liệu sức khỏe quy mô và cao cấp

Là phân khu đầu tiên trong tổ hợp tỷ đô Charm Resort Hồ Tràm, đại diện Charm Group cho biết, Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm được kiến tạo với tư duy độc đáo, khác biệt và sở hữu những con số ấn tượng. Toàn bộ phân khu rộng 7,2 ha bao gồm 90 căn biệt thự và 1.086 căn hộ biển cao cấp. Khâu quản lý vận hành được đảm nhiệm bởi Best Western International - top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Ngay "trái tim" của Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm, Charm Group đã mạnh tay đầu tư 5.000 m2 phát triển trung tâm tiện ích trị liệu và chăm sóc sức khỏe lớn nhất khu vực.

Toàn bộ tổ hợp trị liệu kiến tạo 9 phân khu đa dạng: trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhà hàng thực dưỡng, wellness center, thủy trị liệu, nhiệt trị liệu, yoga garden, bungalow spa, vườn thiền trên không, hồ bơi tràn khoáng mặn… Toàn bộ trung tâm trị liệu này, thương hiệu Goco Spa sẽ đảm nhiệm vận hành khai thác. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu nổi tiếng thế giới trong ngành chăm sóc sức khỏe này góp mặt tại Việt Nam. Goco Spa hiện điều hành chuỗi khu nghỉ dưỡng sức khỏe (wellness resort) xa hoa tại 46 quốc gia và đạt các giải thưởng danh giá như: Haute Grandeur Global Spa Awards, World Luxury Spa Awards… Goco Spa cũng là bảo chứng tên tuổi cho các resort như Goco Spa Ajman (UAE), Goco Spa Daios Cove (Hy Lạp)... chuyên dành cho giới thượng lưu và hoàng gia.

"Sự góp mặt của Goco Spa là bảo chứng cho chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trị liệu và tái tạo sức khỏe tại Việt Nam. Từ đó, góp phần tạo ra một điểm đến du lịch thương hiệu chuyên sâu cho chăm sóc sức khỏe, thu hút giới thượng lưu trong nước và quốc tế", đại diện Charm Group chia sẻ.

Với diện tích hơn 5.000 m2 gồm 9 phân khu đa dạng, Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm là một trong những tổ hợp trị liệu sức khỏe quy mô và đẳng cấp tại Việt Nam.

Không chỉ sở hữu quỹ đất lớn, Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm còn gây ấn tượng bởi kiến trúc xanh miền nhiệt đới. Nhìn trên cao, toàn bộ dự án được phủ màu xanh như thảm thực vật khổng lồ nhờ thảm xanh của những khu cảnh quan tự nhiên, thảm xanh trên mái nhà hay hàng cây xen kẽ.

Không gian nghỉ dưỡng bên trong Best Western Premier.

Hệ thống hồ bơi, công viên và dòng sông đổi màu bốn mùa tạo thành điểm nhấn trong kiến trúc. Vật liệu được sử dụng thuần chất Á Đông thân thiện với môi trường như gỗ, mây, tre, gạch không nung…

"Tất cả đều thấm nhuần triết lý trả lại của thiên nhiên những gì đã lấy của thiên nhiên. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc đương đại với giá trị nguyên sơ của tự nhiên, phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng mà giới thượng lưu đang hướng tới", đại diện chủ đầu tư cho biết thêm.

Tư duy kiến trúc độc đáo này đã giúp Charm Resort Hồ Tràm đã nhận giải thưởng Tổ hợp nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2021 (Best Luxury Resort Complex Iconic Design Vietnam 2021) vào tháng 11 vừa qua tại lễ trao giải bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2021 lần thứ 6.

Nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn wellness resort

Với kỳ vọng tạo nên một tuyệt tác trị liệu sức khỏe và tái tạo năng lượng, Charm Group đã mong muốn phát triển Best Western Premier để giải quyết những nhu cầu của người thành thị, đặc biệt một môi trường sống xanh - xu hướng trong thời kỳ bình thường mới.

Khu tiện ích rợp bóng cây xanh bên trong dự án Best Western Premier.

Phân khu Best Western Premier tích hợp đa dạng tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cùng một tổ hợp đa tiện ích từ lưu trú đến mua sắm, giải trí… Bao bọc dự án là 4 tầng thiên nhiên: đường bờ biển kéo dài hơn 3km, rừng nguyên sinh hùng vĩ, vườn thiên nhiên trong lành, suối nước tự nhiên uốn lượn...

Cư dân Best Western Premier còn được chăm sóc, thư giãn, phục hồi và tái tạo năng lượng với lộ trình khép kín và bài bản trong không gian wellness spa theo tiêu chuẩn 5 sao chuẩn quốc tế đã được cá nhân hóa. Cư dân tại từng phân khu được kiểm tra sức khỏe và thiết kế riêng liệu trình phù hợp, giúp phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần mỗi ngày.

Đến với Best Western Premier, du khách không chỉ là đi nghỉ dưỡng mà còn như trở về ngôi nhà thứ 2. Khu vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, những dược liệu được sử dụng tại đây đều thân thiện với tự nhiên.

Phối cảnh dự án Best Western Premier nhìn từ hướng biển.

"Với những lợi thế trên, Best Western Premier là tổ hợp sức khỏe có quy mô lớn và cao cấp nhất của khu resort tỷ đô Hồ Tràm tính đến hiện nay và hứa hẹn sẽ là trung tâm chăm sóc, trị liệu hàng đầu Việt Nam trong tương lai, tự tin đón đầu làn sóng du lịch chăm sóc sức khỏe đang đổ về các nước Á châu như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam… trong thời gian tới", đại diện Charm Group khẳng định.

Trường Thịnh