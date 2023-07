Hồ sơ về The Light, chung cư liên quan vụ việc cầm dao tấn công hàng xóm

Ngày 21/7, một cư dân sống tại tầng 6, tòa B, chung cư The Light cho biết khi đang ở nhà cùng 2 con thì bị một hàng xóm cầm dao lao vào tấn công.

Ngày 24/7, công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang lập hồ sơ, đề xuất công an quận xử lý một trường hợp có dấu hiệu tâm thần, "náo loạn" tại chung cư The Light.

The Light là tòa nhà hỗn hợp gồm văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở. Dự án này nằm trong tổng thể quy hoạch Khu đô thị mới Trung Văn, được triển khai từ năm 2009-2013.

Tòa nhà được xây trên khu đất có diện tích 8.926m2, nằm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Thiết kế tòa nhà bao gồm tháp đôi cao 25 tầng, 2 tầng hầm, 5 tầng thương mại, dịch vụ và 304 căn hộ chung cư. Tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ban đầu, dự án này do Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic làm chủ đầu tư. Công ty này là liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội (Viettel) với 70% vốn góp và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội (Hancic) góp vốn 30%.

Năm 2009, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Phục Hưng Constrexim (tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings - mã chứng khoán (PHC) mua toàn bộ phần vốn góp và quyền lợi của Hancic trong liên doanh nói trên.

Thông tin về Phục Hưng mua cổ phần để đầu tư dự án The Light năm 2009 (Ảnh chụp màn hình).

Báo cáo tài chính năm 2013 cho biết Phục Hưng mua lại 30% vốn điều lệ với số tiền là 110,22 tỷ đồng.

Đơn vị này ghi nhận chi phí mua 30% giá trị sổ sách của Hancic trong liên doanh với số tiền là 30,74 tỷ đồng vào khoản mục "Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh". Phần còn lại được ghi nhận ghi nhận vào khoản mục "Chi phí trả trước dài hạn" là chi phí quyền được mua sản phẩm từ dự án của liên doanh nói trên.

Năm 2013, Phục Hưng ghi nhận 33,3 tỷ đồng doanh thu từ Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic và 1,8 tỷ đồng cổ tức được chia. Năm 2012, dự án này còn mang lại cho Phục Hưng 95,8 tỷ đồng doanh thu và 4,6 tỷ đồng cổ tức từ công ty liên doanh.

Thông tin về dự án The Light trong báo cáo tài chính năm 2013 của Phục Hưng (Ảnh chụp màn hình).

Năm 2021, The Light nằm trong danh sách các dự án phải nộp tiền theo kết luận Thanh tra 1203/KL-TTCP. Số tiền cần phải nộp thêm là 26,8 tỷ đồng.

Sang đến năm 2022, Viettel đã kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định cho tập đoàn này không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nộp bổ sung tiền sử dụng đất trên 26,8 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, ngày 30/12/2014 đã chuyển nhượng toàn bộ 70% vốn góp cho Phục Hưng, giá chuyển nhượng là 86 tỷ đồng. Vì vậy, Viettel không có căn cứ pháp lý để thực hiện nghĩa vụ tài chính này vì không phải là chủ đầu tư dự án.

Trên một số trang web môi giới bất động sản, chung cư tại dự án này đang được rao với mức giá 34-38 triệu đồng/m2.