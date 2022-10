HKT Group "kick-off" dự án The Light City

HKT Group làm nóng thị trường Bình Phước

Với quy mô 3,3 ha, The Light City do Thành Phương Real là chủ đầu tư và HKT Group phân phối độc quyền. Dự án ghi dấu ấn tại trung tâm TP Đồng Xoài nhờ sở hữu hàng loạt dịch vụ, tiện ích, kiến tạo không gian sống hiện đại cùng những trải nghiệm khác biệt dành cho các chủ nhân tương lai. Dự án sở hữu trung tâm thương mại 18 tầng cao nhất Bình Phước, sẽ là điểm đến sầm uất, sôi động dành cho người dân địa phương.

Sự kiện "kick-off" và "training" dự án The Light City được chủ đầu tư kỳ vọng làm nóng thị trường bất động sản nói chung trong giai đoạn cuối năm 2022 và khu vực Đồng Xoài (Bình Phước) nói riêng vốn có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển. Với tốc độ tăng trưởng so với một số địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Xoài đang có nhiều sức hút về đầu tư bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại, nhờ tính thanh khoản và tỷ suất cho thuê.

HKT Group - đơn vị phân phối độc quyền The Light City đã tổ chức kick-off dự án trong ngày 20/10 (Ảnh: HKT).

The Light City sở hữu vị trí đắc địa ở TP Đồng Xoài (Ảnh: HKT).

Đồng Xoài, Bình Phước trước cơ hội bứt phá

Nằm trong vùng Đông Nam Bộ, giáp ranh với Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng và Đăk Nông, Bình Phước đang dần bứt phá, phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc trong những năm trở lại đây. Tỉnh trẻ với 25 năm tuổi này đang từng bước định hình phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Với tiềm năng là địa phương có diện tích lớn khu vực Đông Nam Bộ với hơn 6.800 km2, tỉnh sở hữu nhiều dư địa để đầu tư khu công nghiệp và các dự án đô thị lớn.

Với các thế mạnh về kết cấu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng và chính sách ưu đãi đầu tư, cùng với những cam kết giải quyết thủ tục đầu tư nhanh..., Bình Phước đang là điểm đến thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2021, địa phương thu hút 63 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đầu tư 515 triệu USD. Sáu tháng đầu năm 2022, tỉnh thu hút 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 48 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 354 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,369 tỷ USD từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cũng trong sáu tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh tiếp tục ở mức cao, đạt 6,91%, đứng thứ hai trong vùng Đông Nam Bộ; công nghiệp tăng trên 21,7%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh; xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ, tăng trên 23,2% so với cùng kỳ.

Những năm gần đây, Bình Phước nổi lên như một điểm đến hấp dẫn, đầy tiềm năng. Ngoài 13 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 6.000 ha hiện có, tỉnh đang mở rộng thêm 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.500 ha, trong đó khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 900 ha, khu công nghiệp Nam Đồng Phú 600 ha, khu công nghiệp Minh Hưng Sikiko 1.000 ha. Thời gian tới, Bình Phước cũng quy hoạch mới 5 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.800 ha. Ngoài ra, tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư với diện tích 28.000 ha.

Chỉ cách trung tâm TPHCM khoảng 80km về phía Nam, thời gian qua Bình Phước có những đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, xây dựng kết nối vùng tương đối hoàn thiện. Hàng loạt dự án giao thông sẽ được đầu tư trọng điểm trong giai đoạn 2022-2025 như: dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; đường cao tốc Đăk Nông - Bình Phước; đường Hồ Chí Minh - Chơn Thành - Đức Hòa; đường ĐT753B qua đường động lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nối Vành đai 4 qua tỉnh Đồng Nai đến sân bay quốc tế Long Thành.

Sở hữu nhiều tiềm năng phát triển, TP Đồng Xoài được kỳ vọng sẽ tạo sức bật lớn trong thời gian tới (Ảnh: HKT).

Với sự phát triển bứt phá của tỉnh, TP Đồng Xoài, tỉnh lỵ của Bình Phước được hưởng lợi từ những thông tin đầu tư khởi sắc này. Từ một thị xã nhỏ, nay Đồng Xoài trở thành một thành phố lớn, đô thị khang trang, hiện đại với giao thông hạ tầng đồng bộ, nhiều dịch vụ tiện ích được đầu tư, đón đầu chuyển dịch kinh tế sang công nghiệp - dịch vụ mở trong tương lai gần.

TP Đồng Xoài hiện nay hình thành 4 khu công nghiệp được quy hoạch và xây dựng với diện tích trên 500 ha. Hiện hai khu công nghiệp Đồng Xoài I và Đồng Xoài II đã đi vào hoạt động, thu hút hàng chục nghìn lao động. KCN Đồng Xoài III, IV cũng đang triển khai và hoàn chỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng.

Khi giá đất ở các khu vực vùng ven TPHCM tăng thì ở Đồng Xoài, Bình Phước, giá một số nơi ở các tuyến đường chính dao động từ 40 đến 60 triệu m2. Nếu so với mặt bằng giá nhà phố thương mại ở TPHCM hay Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa, Long Thành (Đồng Nai), mặt bằng giá một số nơi tại Đồng Xoài bằng giá các đô thị gần TPHCM 10 năm trước. Bất động sản Đồng Xoài hứa hẹn sẽ mang tới nhiều tiềm năng tăng trưởng dựa trên nền tảng giá trị thực và là lựa chọn cho nhà đầu tư tiên phong đón trước xu thế phát triển mới.