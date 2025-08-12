Hiện thực hóa giấc mơ sống xanh tại Vinhomes Green City

“Trái tim” sinh thái của đô thị phía Tây Bắc TPHCM

Được quy hoạch tại vị trí trung tâm của đô thị “All-in-One” (tất cả trong một) Vinhomes Green City, Swan Lake không chỉ thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của một dự án phức hợp quy mô lên tới gần 200ha, mà còn sở hữu điểm nhấn cảnh quan, tiện ích riêng độc đáo.

Swan Lake là khu duy nhất vừa sở hữu công viên hồ trung tâm The Green Lake rộng tới 52.716m2, lại kề cận các tiện ích trọng yếu, gồm cụm công viên giải trí, quảng trường, trường học, trung tâm thương mại... Địa thế mở ra tầm nhìn thoáng rộng - yếu tố được giới thượng lưu đánh giá cao.

Swan Lake sở hữu điểm nhấn cảnh quan, tiện ích độc đáo bên hồ hồ cảnh quan The Green Lake.

Trên thị trường, bất động sản ven hồ có giá trị khác biệt. Theo báo cáo của Knight Frank (Anh), nhà ở có tầm nhìn hướng thủy thường có giá trị cao hơn khoảng 48% so với các sản phẩm không có yếu tố thiên nhiên tương tự. Báo cáo từ Đại học Michigan (Mỹ) cũng chỉ ra rằng, sống gần không gian mặt nước giúp tăng chỉ số hạnh phúc, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần so với những khu vực khác.

Ở Swan Lake, giá trị đó không chỉ dừng ở con số, mà còn đến từ trải nghiệm sống thú vị như: đạp vịt, chèo SUP, kayak trên mặt hồ trong xanh; thỏa sức vẫy vùng và thử thách bản thân tại Aqua Adventure - công viên nước với những trải nghiệm cảm giác mạnh mới lạ; hay công viên thể thao Gym Park đa dạng hoạt động bóng rổ, pickle ball, khu gym; công viên dưỡng sinh Zen Park mang lại không gian thư giãn, tĩnh tại; khu vườn cổ tích Fairy Land cho trẻ nhỏ, tái hiện thế giới thần thoại giữa đời thực.

Hệ tiện ích đa dạng dành cho cư dân Swan Lake.

Nhờ đó, mỗi ngày mới với cư dân Swan Lake đều là một hành trình khám phá và tận hưởng, hòa nhịp sống cùng thiên nhiên, vận động và cảm xúc được đan cài trong từng trải nghiệm.

Bến đỗ mới của dòng người và dòng tiền

Swan Lake là khu giới hạn sản phẩm với chỉ 90 căn biệt thự nằm sát mặt hồ, hướng trực tiếp ra “trái tim xanh” The Green Lake, mang tính tích sản cao cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống đẳng cấp. Bên cạnh đó, khu này còn sở hữu các căn liền kề, liền kề kinh doanh bao quanh tổ hợp giải trí sôi động. Đây là tọa độ thương mại đắt giá khi đón trọn lưu lượng khách từ nội khu, cư dân biệt thự lân cận và du khách đổ về tổ hợp công viên nước Aqua Adventure.

Swan Lake là điểm hội tụ của ba dòng chảy: dòng người qua lại, dòng tiền lưu thông và dòng dịch vụ luôn chuyển động. Với hàng nghìn lượt người đổ về vui chơi, giải trí mỗi ngày, mô hình shophouse tại Swan Lake không đơn thuần là nơi kinh doanh, buôn bán mà còn là điểm chạm giữa tiêu dùng và trải nghiệm, giữa dịch vụ và du lịch, giữa nhu cầu thực và dòng tiền hiện hữu.

Sức hấp dẫn của Swan Lake còn nằm ở mô hình vận hành đa năng. Cư dân tại đây vừa có thể ở lâu dài như một ngôi nhà chính, vừa cho thuê ngắn ngày theo nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc vận hành kinh doanh tại chính mặt bằng shop sở hữu.

Khu Swan Lake được giới thiệu đến khách hàng vào sáng 12/8.

Với vị trí đắc địa kết nối thuận tiện tới các tuyến giao thông trọng điểm liên vùng, liền kề trung tâm thương mại, trường học liên cấp Vinschool, Vincom Mega Mall, Swan Lake được đánh giá là lựa chọn với chuyên gia nước ngoài, giới doanh nhân và gia đình trung lưu có nhu cầu sống xanh, hiện đại và đa trải nghiệm.

Thị trường bất động sản đang xoay trục về các sản phẩm sống thật - đầu tư thật - sinh lời thật. Cộng hưởng cùng sự lên ngôi của xu hướng “second home” (ngôi nhà thứ hai) trong lòng đô thị, Swan Lake hứa hẹn đang trở thành điểm đến để “Sống trọn vẹn đời sống - All-in-Life”, nơi vừa an cư chất lượng cao, đồng thời sở hữu tài sản đầu tư chiến lược tại cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TPHCM.