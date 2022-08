Hệ tiện ích hoàn chỉnh của Aqua City tạo ấn tượng với cư dân tương lai

Dự án "nóng sốt", nơi an cư phù hợp

Đô thị sinh thái hoàn chỉnh tiện ích Aqua City trở thành lựa chọn yêu thích của nhà đầu tư.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị TPHCM - cho rằng trong quá trình phát triển, những thành phố có sức sống mãnh liệt như TPHCM sẽ nở ra, và đó là xu hướng tất yếu. Bắt đúng thời thế đó, những gia đình có điều kiện và nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đã nhìn thấy, nhận ra vấn đề và quyết định "ly tâm" về các khu vực đô thị vệ tinh, nơi có môi trường sống, giao thông tốt hơn.

Thời gian gần đây, lọt vào tầm ngắm xa rộng đó của họ là các khu đô thị sinh thái thông minh ngay tại phía Đông TPHCM. Theo tiết lộ của những người này, như Aqua City đang được coi là một "điểm sáng" khi sở hữu những lợi thế kết nối "vàng", đi cùng không gian sống sinh thái và hệ tiện ích đẳng cấp từ giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí, mua sắm.

Theo thông tin từ các đơn vị phân phối sản phẩm Aqua City ở cả miền Nam và miền Bắc cũng cho thấy, ngày càng nhiều các nhà đầu tư tìm đến với Aqua City. Trong số đó, phần lớn là khách hàng có nhu cầu mua ở thực hoặc hướng đến khai thác kinh doanh, bởi họ nhìn thấy rất rõ giá trị sống cũng như tiềm năng từ sức sống của một đô thị chuẩn bị đi vào vận hành.

Không gian bừng sức sống tại Aqua City.

Quyết định sở hữu một không gian sống tại đô thị sinh thái thông minh phía Đông TPHCM, gia đình doanh nhân Quốc Dũng và chị Hải Yến phải công nhận, không gian rộng lớn này sở hữu nhiều tiện ích nổi trội và được đầu tư chất lượng cao, môi trường sống bao quanh bởi sông nước, cây xanh giúp mọi thế hệ thành viên trong gia đình có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng.

"Khi đến với Aqua City, tôi đã thực sự vỡ òa trước khung cảnh hoành tráng và bề thế của dự án. Tôi chưa thấy một dự án nào ngay sát trung tâm TPHCM mà có quy mô rộng lớn và có thiên nhiên sông nước bao bọc đẹp như ở đây. Khi trải nghiệm các biệt thự sang trọng, các tiện ích đã hoàn thiện như tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center hay trung tâm an ninh Aqua Security Center,… thì mình cho rằng, đây đúng là một môi trường đáng sống. Sự đầu tư vào một dự án hợp thời như vậy theo mình là xứng đáng", doanh nhân Quốc Dũng chia sẻ.

Trong khi đó, chị Phan Thị Thu Thủy - một nữ doanh nhân đã có nhiều năm làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe, khi có dịp trải nghiệm các tiện ích tại Aqua City, chị cảm thấy tâm đắc và tự hỏi tại sao mình không sớm về đây để thành cư dân của đô thị sinh thái thông minh phía Đông TPHCM. Theo nữ doanh nhân, không chỉ sở hữu không gian sống tràn ngập hơi thở của thiên nhiên, Aqua City quá đầy đủ tiện ích, một hệ sinh thái thông minh được quy hoạch bài bản với mục đích phụng sự con người. Điều mà hiếm có dự án làm được.

Chị Phan Thị Thu Thủy đánh giá cao hệ sinh thái tiện ích phụng sự con người trong chuyến trải nghiệm không gian sống tương lai của gia đình cùng bạn bè tại Aqua City.

Sớm nhìn ra giá trị sống và tiềm năng đầu tư của dự án, chị Bùi Thị Thu Hà đến từ Hải Phòng đã quyết định sở hữu một shophouse để khai thác kinh doanh và một biệt thự tại Aqua City bởi đây là điểm đến "đúng như những gì tôi mong muốn".

Chị Hà cho rằng ai cũng sẽ lựa chọn cho gia đình mình một không gian sống đầy đủ tiện ích từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, thể thao… trong khi Aqua City có tất cả. Dự án còn tích hợp những tiện ích kiến tạo điểm đến và phong cách sống mới như tổ hợp quảng trường - bến du thuyền đẳng cấp, resort 4 sao Aqua City resort by fusion, …

Giá trị của đô thị sắp đi vào vận hành

Với lợi thế nằm tại tâm điểm kết nối giao thông phía Đông TPHCM, được bao bọc bởi các con sông lớn với chiều dài đường sông lên đến 32km, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City có quy mô 1.000 ha được xây dựng và phát triển thành một tổ hợp hệ sinh thái "All - In - One" khép kín đang tạo nên giá trị đặc biệt hấp dẫn người mua ở và cả để khai thác kinh doanh sinh lợi.

Trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center tại Aqua City với các tiện ích thể thao trong nhà và ngoài trời, chăm sóc sắc đẹp đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp của cư dân.

Yếu tố gia tăng sức hút của Aqua City còn nằm ở tiến độ thi công để đưa đô thị vào vận hành từ cuối năm 2022.

Bên cạnh các công trình nhà ở, hạ tầng nội khu, chuỗi tiện ích trọng điểm đã hoàn thiện như trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center, trung tâm an ninh Aqua Security Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, các clubhouse sang trọng, dinh thự ánh sáng Garden Palace với thương hiệu PhinDeli danh tiếng, boutique shophouse với loạt thương hiệu đình đám như Gloria Jean's Coffees, Xing Fu Tang, Baskin Robbins...,

Từ nay đến cuối năm, hàng loạt tiện ích khác như trung tâm thương mại Aqua Central Mall với các thương hiệu mua sắm, ẩm thực đổ bộ về, chuỗi phòng khám... sẽ được đưa vào vận hành càng tạo sự sôi động cho Aqua City.

Trung tâm thương mại Aqua Central Mall dự kiến hoàn thiện đón khách tham quan trải nghiệm trong tháng 9 càng gia tăng sự nhộn nhịp và giá trị cho Aqua City.

Theo các chuyên gia, TPHCM cũng đã quyết tâm quy hoạch thành phố theo hướng đa cực, phi tập trung từ năm 2014 để chia sẻ bớt bên trong ra, đón người bên ngoài vào, bắt đầu hình thành các khu vực chức năng. Các nhà đầu tư khi lựa chọn sản phẩm bất động sản thuộc khu vực vệ tinh không chỉ chú trọng đến giá đất, mà còn quan tâm đến nhiều khía cạnh, yếu tố khác liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội. Vì vậy, các đô thị sắp đi vào vận hành, sở hữu tổ hợp không gian sống thật hoàn chỉnh như Aqua City sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư.