Hệ sinh thái Sun Group lan tỏa sức nóng tới phân khu Koto - Sun Beauty Onsen

Khoảng hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản (BĐS) xứ Thanh nhanh chóng trở thành điểm sáng khu vực phía Bắc khi Sun Group chính thức đặt chân tới và kiến tạo các dự án du lịch - nghỉ dưỡng quy mô lớn, được ví như thỏi nam châm thu hút khách du lịch và nhà đầu tư toàn quốc.

Hệ sinh thái đẳng cấp của Sun Group tại xứ Thanh đang dần thành hình (Ảnh phối cảnh minh họa).

Sức hút của hệ sinh thái Sun Group

Mang sứ mệnh người khai mở, sau thành công ở Quảng Ninh, Đà Nẵng và Phú Quốc, Sun Group đã và đang phát triển tại Thanh Hóa một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, vừa mang tính hiện đại, đẳng cấp, vừa lưu giữ nét văn hóa truyền thống bản địa.

Với chiến lược "thâm canh" nâng tầm điểm đến, Sun Group theo đuổi công thức chung kiến tạo hệ sinh thái "all in one" với sự kết hợp của 3 trụ cột: Sun Hospitality - thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, Sun World - thương hiệu vui chơi giải trí, Sun Property - thương hiệu BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng. Nhờ vậy, chỉ cần lựa chọn một điểm đến, du khách sẽ được tận hưởng mọi trải nghiệm. Sự ra mắt lần lượt của các dự án Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village và tổ hợp công viên Sun World sắp tới là những bước đi nằm trong chiến lược bài bản này.

Chính thức lộ diện tại xứ Thanh vào tháng 3/2022, Sun Beauty Onsen nối tiếp sức nóng của những dự án ra mắt trước đó. Sự xuất hiện của quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng này bổ sung mảnh ghép khác biệt trong hệ sinh thái của Sun Group tại Thanh Hóa. Tại đây, du khách có thêm những trải nghiệm độc đáo, cùng phong cách sống ấn tượng tại một không gian nghỉ dưỡng - giải trí - trải nghiệm mang đậm phong cách Nhật Bản.

Sun Beauty Onsen nằm tại vị trí trung tâm hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của Sun Group tại Thanh Hóa (Ảnh phối cảnh minh họa).

Trên lộ trình đưa Thanh Hóa trở thành "kinh đô du lịch" của Việt Nam, Sun Group sẽ tiếp tục đầu tư các dự án mới tại Am Tiên, Bến En, Đông Sơn... Khi đó Sun Beauty Onsen sẽ hưởng lợi nhờ vị trí trung tâm hệ sinh thái, nằm trên trục du lịch phương ngang kéo dài từ Sầm Sơn - TP Thanh Hóa - Quảng Xương - Bến En, đón mọi dòng khách du lịch đến vui chơi, trải nghiệm 4 mùa.

Tiềm năng hút khách của townhouse Koto

Nằm trong Tổ hợp nhà phố thương mại phong cách phố cổ Kyoto, phân khu Koto chính là trái tim sôi động bậc nhất tại Sun Beauty Onsen, nơi phù hợp với mọi mục đích từ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm... của du khách.

Với vị trí tiếp giáp trục Quốc lộ 45, Koto trở thành tâm điểm kết nối các trung tâm du lịch của Thanh Hóa là TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa và Bến En nhờ mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện. Từ phân khu này, du khách dễ dàng kết nối đến các dự án khác nằm trong hệ sinh thái của Sun Group như Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village, công viên Sun World tại Sầm Sơn hay các dự án đang được nghiên cứu đầu tư như Am Tiên, Hoàng Nghiêu… nhờ đó hưởng trọn sức nóng của hệ sinh thái tỷ đô đem lại.

Phân khu Koto thu hút dòng khách lớn trong tương lai (Ảnh phối cảnh minh họa).

Ngay trong quần thể Sun Beauty Onsen, 231 căn townhouse tại phân khu Koto cũng hưởng nhiều lợi thế khi được quy hoạch trải dài, tiếp giáp với hàng loạt tiện ích đỉnh cao như công viên văn hóa Edo, công viên Park Onsen, khu vườn dạo mát Kaiyu Shikien, tổ hợp biệt thự khoáng nóng đẳng cấp, khu cao tầng, khu VIP Onsen…

Lợi thế vị trí giúp các nhà phố tại đây tiếp cận tất cả các tổ hợp, phân khu khác trong quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen, đón trọn dòng khách tới lưu trú, khám phá, mua sắm, từ đó nhân lên giá trị thương mại, kinh doanh đắc lợi cho các townhouse. Hệ thống tiện ích nội khu đậm chất Nhật Bản như vườn cây ánh sáng, đường cá chép, đường đèn lồng, đường chuông gió, quảng trường Kyoto, cổng Torii… càng thu hút đông đảo du khách tới vui chơi, trải nghiệm.

Thiết kế nhà phố Koto có thể vừa ở, vừa kinh doanh hiệu quả (Ảnh phối cảnh minh họa).

Ước tính, hàng triệu du khách đến đây trải nghiệm dịch vụ khoáng nóng Onsen và tham quan công viên văn hóa Edo sẽ mang lại nguồn khách lưu trú đều đặn cùng nhu cầu sử dụng dịch vụ lớn. Đây là cơ sở để townhouse Koto phát triển các hoạt động giao thương sầm uất suốt 365 ngày trong năm.

Theo thống kê, tổng lượng khách đến Thanh Hóa trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đạt gần 900.000 lượt. Trong đó khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt khách, tăng 85,6% so với năm 2021. Doanh thu du lịch ước khoảng 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% so với năm 2021. Điều này cho thấy vị thế hàng đầu của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch quốc gia. Sắp tới, khi hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại xứ Thanh hoàn thành sẽ mang đến một hành trình khám phá, vui chơi giải trí đa trải nghiệm cho du khách.

Trong đó, phân khu Koto tại Sun Beauty Onsen sẽ trở thành một mảnh ghép mang đến sự sầm uất, thu hút du khách bậc nhất, cũng như mở ra triển vọng cho nhà đầu tư khi lựa chọn sản phẩm townhouse tại đây. Đây là dòng sản phẩm có tính thanh khoản cao, thuận lợi khai thác thuê kinh doanh nhờ khả năng đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày, hứa hẹn mang lại nguồn thu đều đặn cho nhà đầu tư.