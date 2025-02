Hấp lực hút nhà đầu tư về khu Đông TPHCM

Phân khúc căn hộ cao cấp trong chu kỳ tăng trưởng mới

Theo đánh giá của SSI Research, năm 2025, thị trường nhà đất sẽ phát triển sôi động hơn năm trước trên mọi phân khúc. Bất động sản (BĐS) sẽ được hưởng lợi từ các chính sách kinh tế vĩ mô theo chu kỳ 10 năm của thị trường, cộng hưởng cùng các chính sách mới về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS, tín dụng có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Tại TPHCM, thị trường năm 2025 được dự báo tiếp tục khan hiếm nguồn cung, phân khúc tập trung chủ yếu là căn hộ cao cấp.

Theo Avison Young Việt Nam, thành phố có khoảng 15-17 dự án mở bán, trong đó gần 70% là dự án hiện hữu triển khai giai đoạn tiếp theo và dự án cũ tái khởi động. Gần 80% sản phẩm ra mắt năm nay thuộc phân khúc cao cấp, giá từ 60 triệu đồng mỗi m2 trở lên.

Hiệp hội BĐS TP HCM cũng dự báo, năm 2025, giá nhà tiếp tục tăng. Thị trường nhà ở cho thuê sẽ tăng trưởng, với giá thuê giữ vững trong khoảng 5 - 10%.

Vinhomes Grand Park là dự án đắt khách hàng đầu tại khu Đông TPHCM.

Theo các chuyên gia, thanh khoản lớn trên thị trường sẽ thuộc về những dự án đảm bảo pháp lý, có vị trí chiến lược, kết nối tốt với các tiện ích đồng bộ. Uy tín và năng lực của chủ đầu tư cũng là điểm cộng giúp dự án đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, cấp sổ hồng sớm, đi kèm các dịch vụ hậu mãi hướng đến quyền lợi của người mua.

The Opus One - dự án căn hộ hạng sang thu hút sự chú ý ở khu Đông TPHCM. The Opus One mang đến phong cách sống thời thượng, tiện ích, dịch vụ hàng hiệu, giá bán từ 65 triệu đồng/m2.

Dự án nổi bật của thị trường khu Đông

The Opus One nằm tại trái tim Vinhomes Grand Park, kết nối đa tiện ích trong khoảng 1-10 phút đi bộ. Mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe đến mua sắm, vui chơi giải trí của cư dân đều được đáp ứng bởi hệ sinh thái Vingroup như Vincom Mega Mall, trường học Vinschool hệ Cambridge, bệnh viện quốc tế Vinmec…

Bên cạnh đó là những tiện ích riêng có của Vinhomes Grand Park, như quảng trường Golden Eagle, đại công viên rộng 36ha, công viên giải trí Grand Park, sân tập golf 2 tầng 36 slots, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, đại lộ mua sắm Rodeo…

Kế thừa lợi thế chung của đại đô thị, The Opus One giữ vị trí tâm điểm kết nối với hạ tầng giao thông của khu vực, gồm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, tuyến vành đai 3 xuyên tâm, sân bay quốc tế Long Thành…

Căn hộ The Opus One sở hữu tầm view (tầm nhìn) hướng ra không gian xanh rộng lớn.

Dự án có tầm nhìn nghỉ dưỡng và giải trí nhìn ra resort nội khu, đại công viên 36ha, vũ trụ giải trí Grand Park; tầm nhìn (view) giáo dục và nghệ thuật nhìn ra trường Vinschool Cambridge và quảng trường Golden Eagle; tầm view CBD sôi động nhìn ra Vincom, sân tập golf, tháp văn phòng 43 tầng; tầm view sông khoáng đạt nhìn ra sông Tắc, sông Đồng Nai.

Hồ bơi vô cực 3 tầng - một trong những tiện ích nghỉ dưỡng tại The Opus One.

Ngay từ khi ra mắt, dự án của Vinhomes Grand Park thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư, với lợi thế giãn tiến độ lên tới 16 đợt, kéo dài tới thời điểm bàn giao toàn dự án (năm 2026) giúp người mua chỉ cần thanh toán từ 39 triệu đồng/tháng là đã có thể sở hữu căn hộ hạng sang.

Chủ đầu tư còn hỗ trợ khách vay tới 70% với lãi suất 0% trong thời gian lên tới 30 tháng, có lợi cho người mua trong bối cảnh lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng đang có xu hướng tăng cao.

Không gian sống sang trọng được thiết kế với nội thất cao cấp tại The Opus One.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, như ưu đãi 10% khi thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ chuẩn và sở hữu ngay sản phẩm với chi phí ban đầu chỉ 15% giá bán.

Khách mua trong giai đoạn từ nay đến 27/2 có cơ hội tham gia chương trình "Hái lộc đầu năm" nhận voucher lộc vàng may mắn trị giá 16 hoặc 18 triệu đồng.